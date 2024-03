F1, a che ora le prove libere del GP di Australia 2024 in tv: programma, streaming, guida Sky e TV8

Siamo pronti per il via ufficiale del weekend del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Dopo un fine settimana di pausa, torna in azione dunque la categoria regina dell’automobilismo sul tracciato cittadino dell’Albert Parke per una tappa che potrebbe essere decisiva per l’intera annata.

Max Verstappen come sempre è l’uomo da battere, per quanto visto tra Sakhir e Jeddah, per cui se sarà dominante anche in Australia ci potremmo preparare per un percorso netto della Red Bull anche in questa stagione. Vedremo se il Drink Team conserverà un buon margine specialmente in gara sulla concorrenza, oppure se la Ferrari riuscirà a fare un passo avanti la domenica per mettere sotto pressione le RB20 di Verstappen e Perez.

Alle spalle del tre-volte campione del mondo la sensazione è che si dovrà nuovamente lottare per il secondo posto. Per il momento il suo vicino di box ha centrato due secondi posti, ma la Ferrari, con Mercedes, McLaren e Aston Martin proveranno a mettere in dubbio questa ennesima doppietta targata Red Bull.

Come seguire la giornata in tv? Le sessioni del venerdì del Gran Premio d'Australia verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

CALENDARIO GP AUSTRALIA F1 2024 (orari italiani)

Venerdì 22 marzo

Ore 2.30 Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 6.00 Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

