F1, Max Verstappen: “Giornata complicata per il mio errore in FP1. Ferrari veloce, ma non sono preoccupato”

Va in archivio un venerdì abbastanza opaco a Melbourne per la Red Bull al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Australia 2024, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen, anche a causa di un contrattempo per un suo errore in FP1, ha fatto un po’ di fatica con il set-up della sua Red Bull attestandosi in seconda posizione nella simulazione di qualifica ma pagando quasi 4 decimi dalla Ferrari di Charles Leclerc.

“Purtroppo la giornata è stata complicata per via di quello che è successo nella prima sessione, sono andato lungo e ho danneggiato il fondo e il telaio. Comunque non sono preoccupato“, dichiara il fuoriclasse olandese ai media dopo l’attività in pista odierna.

“Sfortunatamente ci è voluto un po’ più di tempo per risolvere il problema, quindi ho perso circa 20 minuti nelle seconde libere. Penso che potremmo cambiare la situazione rapidamente. Ho più o meno completato il mio programma. Mi sarebbe piaciuto fare qualche giro in più nel long-run, ma se perdi 20 minuti è così“, racconta il figlio di Jos.

Sul confronto diretto con le Ferrari per il prosieguo del weekend: “Sono veloci, ma possiamo ancora mettere a punto alcune cose. Quindi non c’è nulla di pazzesco o preoccupante. Dobbiamo solo mettere a punto un po’ la macchina“.