F1, GP Australia 2024: risultati e classifica FP2. Charles Leclerc precede Max Verstappen, terzo Carlos Sainz

Va in archivio la prima giornata del terzo fine settimana del Mondiale di F1 2024: per il GP dell’Australia, a Melbourne, si è da poco conclusa la seconda sessione delle prove libere, della durata di 60′, in vista delle FP 3 di domani, che precederanno le qualifiche.

All’Albert Park Circuit mette tutti in riga la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, primo in 1’17″277, il quale fa meglio del compagno di squadra, lo spagnolo Carlos Sainz, terzo, staccato di 0″430. Tra i due ferraristi si pone la Red Bull del leader del Mondiale piloti, il neerlandese Max Verstappen, attardato di 0″381 dalla vetta.

Seguono le due Aston Martin, con il canadese Lance Stroll, quarto a 0″545 e l’iberico Fernando Alonso quinto a 0″635. Alle loro spalle si posiziona la Mercedes del britannico George Russell, sesto a 0″674, mentre deve accontentarsi dell’ottava piazza il messicano Sergio Perez a 0″813.

CLASSIFICA FP2 F1 GP AUSTRALIA 2024

1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:17.277 25

2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.658 +0.381s 20

3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:17.707 +0.430s 24

4 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:17.822 +0.545s 28

5 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:17.912 +0.635s 30

6 63 George Russell MERCEDES 1:17.951 +0.674s 23

7 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:18.077 +0.800s 28

8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:18.090 +0.813s 32

9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.155 +0.878s 22

10 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:18.188 +0.911s 26

11 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:18.421 +1.144s 31

12 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:18.534 +1.257s 29

13 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:18.578 +1.301s 23

14 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:18.585 +1.308s 31

15 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:18.691 +1.414s 32

16 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:18.702 +1.425s 27

17 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.705 +1.428s 31

18 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.834 +1.557s 22

19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:19.275 +1.998s 30