F1, Sergio Perez: “Al momento gap ampio dalla Ferrari, il degrado gomme è stato importante”

Giornata non certo indimenticabile sia per la Red Bull sia per Sergio Perez quella che abbiamo vissuto oggi. Il venerdì del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, infatti, non ha visto il team di Milton Keynes dettare legge come sempre, lasciando spazio alla Ferrari.

Il miglior tempo odierno lo ha messo a segno Charles Leclerc in 1:17.277 precedendo Max Verstappen di 381 millesimi, mentre è terzo Carlos Sainz a 430 nonostante i postumi dell’intervento subito. Quarte e quinte le Aston Martin con Lance Stroll davanti a Fernando Alonso, mentre è sesto George Russell (+0.674). Settima posizione per Oscar Piastri a 8 decimi esatti, quindi ottavo Sergio Perez a 813 millesimi.

Il messicano non ha brillato sul giro secco, mentre nella simulazione di passo gara ha fatto vedere qualche lampo interessante. Al termine della FP2 “Checo” ha analizzato quanto visto sul tracciato di Melbourne: “Abbiamo svolto una giornata tutto sommato lineare con buone risposte sul giro secco, mentre sul passo gara potevamo fare un po’ meglio. Il degrado delle gomme, infatti, non è stato quello che ci aspettavamo” (Fonte: Sky Sport).

Sergio Perez si aspetta una rivale sopra tutte le altre nel prosieguo del weekend: “Penso che la Ferrari sia partita davvero bene. Loro su questa pista sono andati spesso bene e oggi lo hanno confermato. Il distacco per il momento è ampio, ma possiamo recuperare. Mi aspetto un bel duello”.