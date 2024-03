F1, Frederic Vasseur: “Spingeremo con lo sviluppo per avvicinarci alla Red Bull”

Parola d’ordine: migliorare. Frederic Vasseur si è espresso in maniera molto chiara in questo primo giorno di prove libere del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, la Ferrari si è ben comportata, chiudendo il day-1 in prima e in terza posizione con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz.

SF-24 bilanciata ed efficace sul layout australiano, con Leclerc a impressionare per facilità di prestazione e costanza di rendimento sui long run. Per quanto concerne Sainz, il discorso è un po’ diverso, anche perché l’iberico viene da giorni non semplici. Il madrileno, infatti, era stato costretto a saltare qualifiche e gara in Arabia Saudita per un attacco di appendicite, che ha richiesto anche un’operazione.

Carlos ha voluto essere in Australia a tutti i costi e i feedback odierni sono stati positivi, ma chiaramente non può essere al 100%. “Finora è andata abbastanza bene. Ha faticato un po’ nei primi giri, ma passo dopo passo ha trovato il suo ritmo“, ha dichiarato Vasseur ai microfoni di Sky Sports.

L’ingegnere francese, poi, ha fatto un’analisi a 360° della situazione, per quanto è accaduto nelle prime due apparizioni: “Abbiamo fatto un passo avanti rispetto ad un anno fa, certamente siamo più vicini alla Red Bull. Però siamo ancora indietro, se vogliamo riuscire ad ottenere qualche risultato dovremo spingere, spingere fino al limite in tutte le gare. Questo è quello che faremo: spingere senza reagire in modo eccessivo perché siamo nella giusta direzione. Dobbiamo continuare lo sviluppo nelle piccole cose“.

Testa bassa e lavoro per continuare a sviluppare la monoposto, dunque, tenuto conto di un regolamento tecnico che sarà il medesimo anche nel 2025.