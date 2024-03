F1, la Ferrari va forte nel GP d’Australia: Leclerc rifila 4 decimi a Verstappen nelle prove libere

La Ferrari chiude nel migliore dei modi il venerdì di Melbourne e piazza Charles Leclerc davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2024, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Rossa ha dominato di fatto la simulazione di qualifica con gomme soft, fermando il cronometro in 1’17″277 e rifilando quasi quattro decimi alla Red Bull di Max Verstappen.

Il fenomeno olandese, tre volte campione iridato e leader della generale dopo la doppietta tra Sakhir e Jeddah, non ha brillato particolarmente quest’oggi sul circuito di Albert Park dimostrandosi competitivo ma non all’altezza della Ferrari #16 almeno sul giro secco, mentre la sua simulazione di passo gara è stata troppo breve per poter effettuare dei confronti indicativi.

La Scuderia di Maranello può essere soddisfatta anche per il terzo posto di Carlos Sainz (ancora non al 100% fisicamente dopo l’operazione per l’appendicite) a 430 millesimi dal compagno di squadra ed in generale per il ritmo evidenziato dalla SF-24 nei long-run. Alle spalle dello spagnolo troviamo in classifica le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, quarto e quinto a 0.545 e 0.635 da Leclerc, poi la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri.

Completano la top10 uno spento Sergio Perez, 8° a 0.813 con la Red Bull, Lando Norris, 9° a 0.878 con la McLaren (che ha mostrato un potenziale notevole sul passo), e Yuki Tsunoda, 10° a 0.911 con l’AlphaTauri. Ancora in grande difficoltà con il set-up della sua Mercedes Lewis Hamilton, addirittura 18° a 1″5 dal miglior tempo assoluto di giornata.

CLASSIFICA FP2 GP AUSTRALIA 2024 F1

1 Charles LECLERC Ferrari1:17.277 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.381 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.430 4

4 Lance STROLL Aston Martin+0.545 4

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.635 4

6 George RUSSELL Mercedes+0.674 3

7 Oscar PIASTRI McLaren+0.800 4

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.813 5

9 Lando NORRIS McLaren+0.878 4

10 Yuki TSUNODA RB+0.911 3

11 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.144 5

12 Daniel RICCIARDO RB+1.257 4

13 Logan SARGEANT Williams+1.301 4

14 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.308 5

15 Pierre GASLY Alpine+1.414 4

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.425 5

17 Esteban OCON Alpine+1.428 3

18 Lewis HAMILTON Mercedes+1.557 4

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.998 3

20 Alexander ALBON Williams- – – –