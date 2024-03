F1, a che ora le qualifiche del GP di Australia 2024 in tv: programma, streaming, guida Sky e TV8

Domani, sabato 23 marzo, il circuito di Albert Park ospiterà la terza sessione di prove libere e le qualifiche per il Gran Premio d’Australia 2024, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si profila all’orizzonte una appassionante lotta per la pole position, probabilmente ancor più incerta rispetto a Sakhir e Jeddah, in cui Charles Leclerc sembra avere le carte in regola per mettere sotto pressione Max Verstappen.

L’olandese della Red Bull non ha disputato un gran venerdì a Melbourne, pagando quasi 4 decimi dal miglior tempo del monegasco nel time-attack. Ottimi segnali per la Ferrari, dimostratasi estremamente competitiva sul giro secco e in prospettiva anche sul passo gara, quindi con l’ambizione di potersi giocare qualcosa di importante anche in vista della corsa domenicale.

Le qualifiche del Gran Premio d’Australia verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. TV8 manderà in onda invece le prove ufficiali in differita e in chiaro alle ore 10.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP AUSTRALIA 2024 F1

Sabato 23 marzo

Ore 2.30 Prove libere 3 a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 6.00 Qualifiche a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA QUALIFICHE GP AUSTRALIA F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche di Melbourne alle 10.00.