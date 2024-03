F1, GP Australia 2024: numeri, statistiche, curiosità. Michael Schumacher e la McLaren comandano ancora “down under”

Il terzo round del Mondiale 2024 di Formula Uno si terrà il 24 marzo. Il Circus sarà di scena a Melbourne, ove si assisterà al Gran Premio di Australia, arrivato quest’anno alla sua 38ma edizione iridata. Sarà però la 27ma a tenersi sull’attuale palcoscenico, inaugurato nel 1996. Dal 1985 al 1995 si è difatti corso nella città di Adelaide.

Il trasloco dallo Stato dell’Australia Meridionale allo Stato del Victoria, ai tempi avvenuto per questioni relative alle legislazione in termini di pubblicità del tabacco, ha coinciso anche con lo spostamento temporale della gara. Inizialmente era collocata tra fine ottobre e inizio novembre, mentre dalla seconda metà degli anni ’90 è stata traslata fra fine marzo e inizio aprile.

Dal 1996 al 2019, Melbourne ha avuto l’onore di aprire il Mondiale di F1 per ben 22 volte! Non esiste gara che possa vantare altrettante presenze in calendario nel ruolo di ouverture. Cionondimeno, dopo la pandemia il GP d’Australia ha perso tale compito in favore del Bahrain, dovendosi accontentare di essere una “banale” terza tappa.

I NUMERI DEL GP D’AUSTRALIA

Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (4)

Il tedesco ha trionfato nel 2000, 2001, 2002 e 2004. È peraltro l’unico a poter vantare tre affermazioni consecutive.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (8)

Il britannico è partito davanti a tutti nel 2008, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. L’impressionante filotto di 6 pole consecutive non è comunque record assoluto. Ayrton Senna è arrivato a sette a Imola.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Melbourne.

2 – HAMILTON Lewis (2008, 2015)

1 – ALONSO Fernando (2006)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – LECLERC Charles (2022)

1 – VERSTAPPEN Max (2023)

Piloti in attività con almeno una pole position a Melbourne.

8 – HAMILTON Lewis (08, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

1 – LECLERC Charles (2022)

1 – VERSTAPPEN Max (2023)

Piloti in attività già saliti sul podio di Melbourne.

10 (2-6-1) – HAMILTON Lewis

6 (1-2-3) – ALONSO Fernando

2 (1-0-1) – BOTTAS Valtteri

2 (1-0-1) – VERSTAPPEN Max

1 (1-0-0) – LECLERC Charles

1 (0-1-0) – MAGNUSSEN Kevin

1 (0-1-0) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – RUSSELL George

Team con più vittorie: MCLAREN (11)

Il team di Woking si è imposto con Alain Prost (1986, 1988), Ayrton Senna (1991, 1993), Gerhard Berger (1992), David Coulthard (1997, 2003), Mika Häkkinen (1998), Lewis Hamilton (2008) e Jenson Button (2010, 2012).

Team con più pole position: MCLAREN (10)

Il team di Woking è stato il più rapido in qualifica con Ayrton Senna (1988, 1989, 1990, 1991, 1993), Mika Häkkinen (1998, 1999, 2000) e Lewis Hamilton (2008, 2012).

Team in griglia con vittorie a Melbourne.

11 – McLaren

10 – Ferrari

5 – Williams

4 – Mercedes

2 – Red Bull

Team in griglia con pole position a Melbourne.

10 – McLaren

7 – Ferrari

6 – Williams

6 – Mercedes

4 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 26 GP disputati a Melbourne…

– In 11 occasioni (42,3%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 17 occasioni (65,4%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato capace di vincere a Melbourne è stato David Coulthard, scattato dall’11° posto nel 2003.

– In generale, solo 3 volte su 26 si è imposto qualcuno qualificatosi peggio di quarto. Gli altri due casi sono quelli di Eddie Irvine (sesto nel 1999) e Kimi Räikkönen (settimo nel 2013).

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

BERGER Gerhard

Ferrari (1987); McLaren (1992)

RÄIKKÖNEN Kimi

Ferrari (2007); Lotus (2013)

BUTTON Jenson

Brawn GP (2009); McLaren (2010, 2012)

HAMILTON Lewis

McLaren (2008); Mercedes (2015)

– Va dunque rimarcato come Jenson Button sia stato capace di imporsi per due edizioni consecutive con due monoposto differenti.

EXTRA

– Damon Hill può vantarsi di essere l’unico pilota ad aver vinto il Gran Premio d’Australia su due tracciati diversi. Il britannico si impose nel 1995, quando si corse per l’ultima volta ad Adelaide, primeggiando poi nell’edizione inaugurale di Melbourne, datata 1996.