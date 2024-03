F1, Charles Leclerc fiducioso: “Abbiamo la migliore chance per la pole da inizio anno”

Il miglior venerdì di gran lunga dall’inizio della stagione: la Ferrari convince in Australia sul circuito di Albert Park (Melbourne). Leclerc infligge addirittura quattro decimi a Verstappen nella seconda sessione di libere e anche da Sainz, rientrante, arrivano eccellenti segnali. Una Rossa che sta lavorando bene e i piloti stanno trovando sempre più feeling con questa vettura.

Queste le impressioni di Charles Leclerc al termine di questo venerdì australiano: “Direi che siamo in una condizione migliore rispetto alle prime due gare, però le Red Bull non stavano ancora spingendo, quindi bisogna aspettare e vedere qual è il loro potenziale, credo che siano ancora davanti. Però potremmo avere una buona possibilità per la pole, probabilmente la migliore dall’inizio della stagione“.

Sul passo gara: “Il passo gara sembra essere abbastanza veloce, però è difficile fare un paragone perché molti piloti hanno trovato traffico, noi abbiamo trovato strada libera nei nostri giri di simulazione, però sembra andare abbastanza bene. Ottimo che il venerdì cominci al meglio, ma è solo un inizio, quindi bisogna proseguire in questa maniera“.