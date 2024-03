F1, Max Verstappen: “Gara impegnativa sul fisico, ma Red Bull fantastica come pensavamo”

Un altro dominio. Max Verstappen ha conquistato il secondo successo stagionale nel Mondiale 2024 di F1. Dopo aver fatto proprio il round d’esordio in Bahrain, Max si è ripetuto a Jeddah (Arabia Saudita), mettendo in mostra una superiorità imbarazzante nei confronti della concorrenza. Red Bull che, nonostante le tante polemiche interne legate prima al caso di Christian Horner e poi a quello di Helmut Marko, in pista fa decisamente un altro sport.

Non è un caso che anche sul circuito saudita sia arrivata la seconda doppietta, con Sergio Perez alle spalle dell’olandese. A completare il podio la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che ha fatto tutto quello che poteva per insidiare i due alfieri di Milton Keynes, ma non c’è stato nulla da fare. La soddisfazione del giro più veloce della gara è arrivato. Settimo posto per il debuttante Oliver Bearman, che ha sostituito lo spagnolo Carlos Sainz sulla SF-24, costretto al forfait per un attacco di appendicite.

Per Max è anche il podio n.100: “Una grande soddisfazione aver vinto in una gara impegnativa per le condizioni. Abbiamo dovuto affrontare tanti giri con la stessa mescola (dura, ndr), ma non potevamo fare altrimenti. La macchina ha confermato quello che pensavamo ed è andato tutto per il meglio“, le parole dell’olandese poco dopo aver tagliato il traguardo.

Calato il sipario anche su questo fine-settimana e tutti si ritroveranno dal 22 al 24 marzo in Australia, su un altro tracciato cittadino, quello dell’Albert Park di Melbourne.