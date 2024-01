LIVE Sonego-Mannarino, Italia-Francia United Cup in DIRETTA: sfida in cui potrebbe regnare l’equilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Adrian Mannarino, valido per il Gruppo D della United Cup 2024. Sul campo della Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) andrà in scena un incontro che si preannuncia equilibrato e in palio ci sarà la qualificazione ai quarti di finale della competizione a squadre di tennis per nazioni.

Il torinese viene dalla sconfitta onorevole contro il n.7 del ranking, Alexander Zverev. Una buona prova quella di Sonego, al cospetto di un tennista più forte. Tuttavia, anche Mannarino ha messo in mostra una prestazione simile all’azzurro, costringendo Sascha al terzo set e facendo vedere ottimi colpi e una buona condizione fisica. Tutto fa pensare che sarà un incontro complicato per Lorenzo.

Il bilancio dei precedenti sorride al nostro portacolori, in vantaggio 2-1. Tuttavia, nell’unico confronto su una superficie simile a quella in Australiana si è imposto il transalpino. Il riferimento è agli US Open del 2020. Fondamentale per Sonego sarà trovare punti dal suo servizio e dal proprio dritto, cercando di evitare gli scambi prolungati sul rovescio. Inoltre, Mannarino è un tennista mancino e ancor più insidioso.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Adrian Mannarino, valido per il Gruppo D della United Cup 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 00.30 italiane di mercoledì 3 gennaio, a seguire ci sarà la sfida tra Jasmine Paolini e Carolina Garcia e il doppio misto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse

