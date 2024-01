United Cup 2024: l’Italia si gioca tutto contro la Francia. Sonego e Paolini obbligati a vincere

Questa notte l’Italia si giocherà l’accesso ai quarti di finale della United Cup 2024. La squadra azzurra affronterà la Francia nel suo secondo impegno nella competizione e deve assolutamente vincere per regalarsi almeno una chance. La situazione è molto ingarbugliata nel gruppo D dopo che l’Italia ha perso per 2-1 contro la Germania all’esordio e dopo il successo francese contro i tedeschi sempre per 2-1. Può davvero ancora succedere di tutto.

L’Italia è certa di chiudere al primo posto e quindi di qualificarsi ai quarti di finale se riesce a battere la Francia con il punteggio di 3-0. Un eventuale successo azzurro per 2-1 porterebbe a guardare la percentuale di set vinti su quelli giocati e l’Italia avrebbe bisogno di vincere con due set di scarto complessivo per superare la Francia. Alla squadra italiana servirebbe comunque una vittoria per 2-1 e con almeno un set di vantaggio complessivo per essere certa di essere davanti alla Germania e quindi provare ad essere ripescate tra le due migliori seconde.

Sembra quasi sicuro, salvo infortuni o problemi dell’ultimo minuto, che saranno Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini a giocarsi tutto sia in singolare sia in doppio. Il primo a scendere in campo poco dopo la mezzanotte sarà proprio il piemontese, che affronterà in un match complicato Adrian Mannarino. Entrambi arrivano da una rimonta subita contro Alexander Zverev, con il francese che è leggermente favorito nel pronostico, ma Sonego ha spesso dimostrato di esaltarsi con la maglia azzurra.

Una prima battaglia al maschile e probabilmente anche dopo al femminile, dove si affronteranno Jasmine Paolini e Caroline Garcia, quest’ultima grandissima protagonista nel successo francese sulla Germania. Sarà una rivincita dell’epica sfida che si è giocata poco più di un mese fa in Billie Jean King Cup e che ha visto trionfare proprio la tennista toscana, che aveva già battuto la francese qualche settimana prima sul cemento cinese. La speranza è quella che possa arrivare anche una terza affermazione per una Paolini in continua crescita e che sta dimostrando di valere un ingresso tra le prime venti.

Dopo i singolari, però, non è finita ed anche il doppio diventa assolutamente decisivo. Da capire a quel punto lo stato fisico dei giocatori (Paolini aveva avuto i crampi nella sfida con Kerber), ma, se non ci sono problemi, saranno ancora Sonego e Paolini a scendere in campo. Probabilmente la Francia schiererà ancora la coppia Garcia/Roger-Vasselin, che ha battuto Zverev/Kerber in una clamorosa battaglia. Servirà un’altra grande prestazione per i due azzurri per continuare a restare vivi nella United Cup 2024.

