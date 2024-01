Italia-Francia United Cup 2024: orari, ordine di gioco 3 gennaio, tv. Partite in piena notte

Ancora United Cup per l’Italia, che sfiderà la Francia alla ricerca del passaggio del turno in United Cup. A Sydney per Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini arriva il momento di scoprire se lo swing australiano proseguirà nel luogo delle Olimpiadi di 24 anni fa o no.

Per l’uno c’è la sfida all’ostico Adrian Mannarino, che su questo tipo di campi a tratti è stato capace di valere la top ten in determinati momenti delle ultime stagioni. Per l’altra, invece, ennesimo confronto da osservare con attenzione contro Caroline Garcia: sfida davvero interessante perché testa ancora le sempre più elevate ambizioni della toscana. A seguire un misto che potrebbe riservare differenti opzioni: del resto, sia Italia che Francia i doppisti li hanno.

Il match Italia e Francia di United Cup 2024 si giocherà nella notte italiana di mercoledì 3 gennaio. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, SkyGo e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO UNITED CUP 2024 ITALIA-FRANCIA

Mercoledì 3 gennaio

Ore 0:30 Sonego (ITA)-Mannarino (FRA) – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Paolini (ITA)-Garcia (FRA) – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Doppio misto – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA, UNITED CUP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis e SkyGo

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse

