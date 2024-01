LIVE Paolini-Garcia, Italia-Francia United Cup in DIRETTA: l’azzurra è sfavorita, ma può giocarsela

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare di Italia-Francia, sfida che chiude il gruppo D della United Cup 2024. L’azzurra Jasmine Paolini sfiderà la francese Caroline Garcia in un match che dirà molto, se non tutto, sulle possibilità di qualificazione del team capitanato da Renzo Furlan. Settimo confronto diretto tra le due giocatrici, con la transalpina in vantaggio per 4-2. Tuttavia Paolini ha vinto gli ultimi due incroci, con il capolavoro siglato in Billie Jean King Cup qualche mese fa.

Paolini, che festeggerà 28 anni tra due giorni, arriva a questo appuntamento da numero 29 del ranking WTA. Superata all’esordio in due set la rientrante Angelique Kerber nonostante il brivido dei crampi accusati a metà secondo parziale, la toscana proverà ad imporsi per la terza volta consecutiva contro la numero uno francese sfoggiando il suo tennis offensivo a tutto campo.

Dal canto suo Garcia, trentenne di Saint-Germain-en-Laye, si presenta al match dopo aver piegato in tre set Kerber, ed essere stata protagonista anche del doppio misto grazie al quale la Francia ha impedito alla Germania di festeggiare la qualificazione ai quarti cancellando inoltre un match point. Dal potente servizio, la transalpina fa dell’uno-due la sua caratteristica principale. Avviare gli scambi sarà dunque fondamentale per la nostra Jasmine.

La sfida tra Jasmine Paolini e Caroline Garcia sarà il secondo incontro a partire dalle 00.30 dopo Sonego-Mannarino. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Supertennis, ed in streaming su SupertenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse

