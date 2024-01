United Cup, l’Italia può qualificarsi? Singolari incerti contro la Francia, ma in doppio serviranno Sonego e Paolini

L’appuntamento è fissato per domani dalle 00.30 italiane. L’Italia affronterà la Francia nella sfida conclusiva del Gruppo D della United Cup 2024, competizione a squadre tra nazioni di tennis. Gli azzurri capitanati da Renzo Furlan sono stati sconfitti 2-1 dalla Germania all’esordio. Considerata l’affermazione dei transalpini il 1° gennaio contro i teutonici, i nostri portacolori hanno ancora possibilità di qualificarsi ai quarti di finale della competizione.

L’ITALIA SI QUALIFICA AI QUARTI DELLA UNITED CUP SE

Batte la Francia per 3-0.

Batte la Francia per 2-1 e con almeno due set di differenza complessiva.

L’Italia può sperare di essere la migliore seconda classificata a Sydney, ma per sperare deve comunque battere la Francia per 2-1 e almeno un set di differenza.

Grandi responsabilità nelle mani di Lorenzo Sonego e di Jasmine Paolini. Il piemontese sarà chiamato ad affrontare Adrian Mannarino e ci si aspetta un confronto complicato. La classica sfida da 50/50 come si suol dire. Sonny è sì avanti nei precedenti (2-1), ma il tennis del francese gli ha sempre dato fastidio. In più, nell’unico match disputato su una superficie simile a quella di Sydney ha vinto Mannarino.

PRECEDENTI SONEGO-MANNARINO (2-1)

2020 Primo turno US Open Mannarino b. Sonego 6-1 6-4 2-6 6-3

2019 Quarti di finale ATP250 Antalya Sonego b. Mannarino 3-6 7-6 (3) 6-3

2018 Primo turno Internazionali d’Italia Sonego b. Mannarino 2-6 7-6 (4) 6-3.

Per quanto concerne Paolini, il bilancio è favorevole alla sua avversaria 4-2, ma l’azzurra si è imposta nelle ultime due partite, a testimonianza di una crescita di rendimento sensibile nel suo gioco. La tennista allenata da Furlan può avere le armi per mettere in difficoltà la francese, ma sarà anche da capire quali saranno le sue condizioni visti i crampi della sfida contro la tedesca Angelique Kerber.

PRECEDENTI PAOLINI-GARCIA (2-4)

2023 Billie Jean King Cup Paolini b. Garcia 7-6 (6) 5-7 6-4

2023 WTA Zhengzhou Paolini b. Garcia 3-6 6-4 7-5

2023 WTA Lione Garcia b. Paolini 7-5 7-5

2022 WTA Varsavia Garcia b. Paolini 6-1 6-2

2022 WTA Losanna Garcia b. Paolini 6-3 6-3

2020 US Open Garcia b. Paolini 6-3 6-2

Un incrocio che potrebbe decidersi nel doppio misto e, vista la forza del duo francese, si spera che Jasmine abbia le risorse fisiche per giocare con Sonego, dal momento che il connubio tra il torinese e Angelica Moratelli ha mostrato grosse criticità nella sfida contro la Germania.

