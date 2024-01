LIVE Sci alpino, Discesa Altenmarkt 2024 in DIRETTA: Goggia vince ed eguaglia Thoeni! Nicol Delago sul podio 4 anni dopo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA

FEDERICA BRIGNONE SCONSOLATA: “HO SBAGLIATO TUTTO”

LA GIOIA DI NICOL DELAGO: “IL CUORE MI SCOPPIA”

IL VIDEO DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA

12.28 La tedesca Katrin Hirtl-Stanggassinger chiude appena 38a a 4.43.

12.26 La svedese Lisa Horrnblad non va oltre la 29a posizione a 3.02 dalla vetta.

12.25 La statunitense Lauren Macuga si ferma in 33a posizione a 3.76 dalla vetta.

12.24 Scende la statunitense Tricia Mangan e, a sua volta, non conclude la sua discesa.

12.23 Attendiamo i soccorsi alla francese, confidando che non si sia fatta male.

12.21 La francese Karen Clement cade a metà pista e la gara viene sospesa.

12.20 L’austriaca Michaela Niederweiser è 23a a 2.24 dalla vetta.

12.19 La statunitense Jacqueline Wiles centra una buona 14a posizione a 1.39 da Goggia.

12.17 La francese Anouck Errard chiude 30a a 3.72.

12.15 La statunitense Keely Cashman si ferma in 31a posizione a 4.07.

12.13 Monica Zanoner 27ma a 2.10.

12.11 Sofia Goggia prima di oggi non era mai salita sul podio ad Altenmarkt-Zauchensee: tabù sfatato.

12.09 I pettorali di partenza delle prossime italiane: 35 Monica Zanoner, 46 Teresa Runggaldier, 47 Vicky Bernardi.

12.08 L’austriaca Christine Scheyer è 19ma a 1.65.

12.06 Per la classifica generale, oggi la vera vincitrice è Mikaela Shiffrin, non presente ad Altenmarkt: Federica Brignone, al momento, guadagna appena 18 punti sull’americana, portandosi a -164, mentre Sofia Goggia è quinta a -379 dall’americana.

12.05 Sofia Goggia sale a 230 punti nella classifica di discesa, +93 su Flury e +99 su Puchner. A Cortina la bergamasca proverà la fuga definitiva.

12.04 Laura Pirovano è 13ma a 1.26, Federica Brignone 14ma a 1.39, 19ma Nadia Delago a 2.00, 25ma Marta Bassino a 4.38.

12.03 La classifica dopo le prime 29:

1) Sofia Goggia (Italia) 1’46″47

2) Stefanie Venier (Austria) +0.10

3) Nicol Delago (Italia) e Mirjam Puchner (Austria) +0.34

5) Kira Weidle (Germania) +0.46

6) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.62

7) Ariane Raedler (Austria) +0.64

8) Michelle Gisin (Svizzera) +0.70

9) Laura Gauche (Francia) +1.00

10) Priska Nufer (Svizzera) +1.11

12.02 La gara è interrotta dopo la caduta di Aicher.

12.01 Sofia Goggia sale a quota 24 vittorie in carriera in Coppa del Mondo, eguagliando Federica Brignone e Gustavo Thoeni. Imprendibile Alberto Tomba a 50.

12.00 Ora possiamo dirlo: HA VINTO SOFIA GOGGIA! Nicol Delago torna sul podio dopo 4 lunghi anni!

11.59 Aicher cade nello stesso punto della Lie e finisce nelle reti. Anche in questo caso non sembra nulla di grave.

11.59 0.51 di ritardo per Emma Aicher al primo intermedio.

11.58 La svizzera Delia Durrer è 18ma a 1.68. Attenzione ora alla tedesca Emma Aicher. Lei sì che è giovanissima e sembra poter esplodere da un momento all’altro. Speriamo non oggi…

11.56 Raedler è settima a 64 centesimi. L’austriaca è in ascesa, nonostante abbia 28 anni. Ma ormai lo sci è cambiato, ormai sono sempre più rare le giovanissime vincenti.

11.56 Gran gara sin qui per l’austriaca, 0.44 il suo gap al terzo rilevamento e 0.52 al quarto.

11.55 Occhio a Raedler, solo 0.40 di ritardo al secondo intermedio.

11.55 0.45 di ritardo per Raedler al primo rilevamento.

11.54 Miradoli 22ma a 3.23. Attenzione adesso all’austriaca Ariane Raedler, può essere pericolosa. Come lo sarà la tedesca Emma Aicher con il 29.

11.52 Nadia Delago 17ma a 2 secondi secchi. Tocca alla francese Romane Miradoli.

11.51 0.58 di ritardo per Nadia Delago al primo rilevamento, 0.81 al secondo.

11.50 Fuori purtroppo l’andorrana Cande Moreno. Ora Nadia Delago: vediamo se si esalterà dopo aver visto la sorella.

11.48 L’austriaca Christina Ager è 18ma a 2.39.

11.48 Nicol Delago non sale sul podio in Coppa del Mondo da 4 anni. Anche allora si gareggiava ad Altenmarkt-Zauchensee, una pista che evidentemente la esalta.

11.46 La classifica dopo le prime 22:

1) Sofia Goggia (Italia) 1’46″47

2) Stefanie Venier (Austria) +0.10

3) Nicol Delago (Italia) e Mirjam Puchner (Austria) +0.34

5) Kira Weidle (Germania) +0.46

6) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.62

7) Michelle Gisin (Svizzera) +0.70

8) Laura Gauche (Francia) +1.00

9) Priska Nufer (Svizzera) +1.11

10) Jasmine Flury (Svizzera) +1.17

11.44 Jenal è 19ma a 2.63.

11.42 Marta Bassino ha commesso un grave errore in alto, sfiorando le reti. Chiude ultima a 4.38. Ora attenzione alla emergente svizzera Stephanie Jenal.

11.41 Subito 96 centesimi di ritardo per Marta Bassino: purtroppo la scorrevolezza è un tallone d’Achille atavico. Poi il divario cresce a 2.54 al secondo parziale.

11.40 Ledecka è 17ma a 2.34. Vediamo ora Marta Bassino.

11.40 Dobbiamo fare ancora molta attenzione all’austriaca Ariane Raedler con il pettorale n.27.

11.38 Si ricomincia, in pista Ester Ledecka.

11.37 I pettorali di partenza delle prossime italiane: 21 Marta Bassino, 25 Nadia Delago, 35 Monica Zanoner, 46 Teresa Runggaldier, 47 Vicky Bernardi.

11.35 Gara ovviamente interrotta dopo la caduta di Lie. La prossima a partire sarà la ceca Ester Ledecka.

11.34 E’ già in piedi la norvegese, non sembra nulla di grave: le è andata bene.

11.33 BRUTTA CADUTA PER LIE! Rotola più volte nella neve, poi si ferma nelle reti. Mani sul cappello per tutte le atlete all’arrivo.

11.33 Lie paga subito 58 centesimi al primo intermedio.

11.32 Attenzione ora alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie. L’avevamo colpevolmente dimenticata…

11.32 Perde troppo in basso Laura Pirovano ed è 12ma a 1.26, davanti a Federica Brignone che è 13ma a 1.39.

11.31 Discreta sinora Laura Pirovano, 63 centesimi di ritardo al terzo intermedio.

11.30 CHE BRIVIDO PAZZESCO! Venier seconda a soli 10 centesimi da Sofia Goggia. La bergamasca ha davvero tremato all’arrivo, la sua espressione del volto è tutto un programma…Sfuma dunque la doppietta per l’Italia, speriamo che almeno Nicol Delago salvi un podio che le manca da 4 anni.

11.30 Solo 0.09 di ritardo al quarto parziale.

11.29 Pericolosa anche Venier. E’ in vantaggio 4 centesimi al terzo intermedio…

11.28 Michelle Gisin è sesta a 7 decimi secchi. Attenzione ora all’austriaca Stephanie Venier.

11.27 Gisin insidia Nicol Delago. Paga 0.38 al terzo intermedio e 0.57 al quarto.

11.27 Attenzione, la svizzera Michelle Gisin è avanti di 0.15 al primo intermedio ed è dietro di 0.23 al secondo.

11.26 Sofia Goggia accarezza ormai la vittoria n.24 in carriera, che le consentirebbe di eguagliare Federica Brignone e Gustavo Thoeni. Nicol Delago e Puchner sono seconde a pari merito a 34 centesimi. Quarta Weidle a 0.46, quinta Gut-Behrami a 0.62. Le super big sono già scese tutte.

11.25 Una volta tanto le prove sono state indicative. Sofia Goggia e Nicol Delago erano andate fortissimo. All’appello purtroppo è mancata solo Federica Brignone.

11.24 Ilka Stuhec fatica a ritrovarsi ed è nona a 1.19. Adesso Federica Brignone è decima a 1.39.

11.22 Stuhec non preoccupa. 0.61 di ritardo al primo intermedio.

11.22 Gut-Behrami oggi è stata la migliore nel dipingere le curve, ma ha perso davvero un’enormità nei piani. Attenzione ora alla slovena Ilka Stuhec, sempre una mina vagante.

11.21 DIETROOOOOO!!! Perde tantissimo nell’ultimo intermedio, Gut-Behrami è quinta a 62 centesimi.

11.21 Recupera, è pericolosissima: 0.35 al terzo intermedio, 0.28 al quarto.

11.20 La svizzera è però dietro di 0.38 al secondo rilevamento.

11.19 Gut-Behrami incanta: 8 centesimi di vantaggio al primo rilevamento.

11.18 SECONDA PUCHNER! Pari merito con Nicol Delago. L’austriaca si ferma a 34 centesimi da Sofia Goggia, ci ha fatto tremare…Attenzione ora alla svizzera Lara Gut-Behrami, ultima vincitrice in discesa ad Altenmarkt-Zauchensee.

11.18 0.10 di ritardo al terzo, 0.41 al quarto.

11.17 Puchner dietro di soli 0.05 al secondo parziale. Fa paura…

11.17 Al primo intermedio Puchner è in vantaggio di 1 centesimo, attenzione…

11.16 Haehlen decima a 1.62. Tocca all’austriaca Mirjam Puchner.

11.14 Haehlen già dietro di 52 centesimi al primo rilevamento. Nicol Delago e Sofia Goggia sono state le migliori nella parte alta, hanno costruito lì il loro grande risultato.

11.13 Brutta gara oggi per Cornelia Huetter: l’austriaca è ottava a 1.40. Oggi Sofia Goggia allungherà nella classifica di discesa. Intanto ora Nicol Delago nel podio ci crede davvero: resta seconda a 34 centesimi dalla sua connazionale. Terza Weidle a 0.46. Ora la svizzera Joana Haehlen.

11.12 Huetter a 91 centesimi! Altra grande notizia per le azzurre. L’austriaca è terza nella classifica di specialità…

11.11 Al primo rilevamento Huetter è dietro di 31 centesimi. Ha trovato tanto vento.

11.10 Adesso fa tanta paura l’austriaca Cornelia Huetter, vincitrice del superG di ieri: sta vivendo l’apice di forma della sua carriera.

11.10 Suter recupera: 0.50 di ritardo al terzo intermedio, poi salta una porta ed esce.

11.09 Al primo intermedio Suter accusa 38 centesimi, al secondo 62. Non fa paura.

11.08 Flury chiude sesta a 1.17. Ora un’altra svizzera, Corinne Suter, quest’anno in grande crisi e mai in top5 tra discesa e superG.

11.08 Goggia presta il fianco tra terzo e quarto intermedio, Flury recupera 5 centesimi.

11.07 Flury oggi perderà tantissimi punti. 1.14 di ritardo al terzo rilevamento.

11.07 Flury paga subito 41 centesimi al primo rilevamento.

11.06 Attenzione ora alla svizzera Jasmine Flury, seconda nella classifica di specialità alle spalle di Goggia.

11.06 Delle imperfezioni ci sono state, ma Sofia Goggia è stato un missile, ha sempre lasciato correre gli sci.

11.05 PRIMAAAAAAAAAAAAA!! Sofia Goggia al comando con 34 centesimi su Nicol Delago! L’azzurra è finita lunga di traiettoria dopo la curva Panorama, speriamo non gli costi caro quell’errore.

11.03 Al primo intermedio Sofia Goggia è dietro di 0.08, al secondo è avanti di 0.28.

11.02 Non una buona giornata per Federica Brignone, quinta a 1.05. Oggi guadagnerà davvero pochi punti su Mikaela Shiffrin. Scuote la testa l’azzurra al traguardo. Tocca a Sofia Goggia. E intanto Nicol Delago inizia a sognare una redenzione sportiva…

11.01 Al primo intermedio Federica Brignone è dietro di 26 centesimi, al secondo di 0.53. Sta sbagliando tanto.

11.00 Dietro di 12 centesimi Weidle! Questa è un’ottima notizia per Nicol Delago. Adesso Federica Brignone con il pettorale n.7, poi Goggia a seguire.

10.59 0.14 di vantaggio al terzo intermedio.

10.59 Guadagna tanto la tedesca, solo 0.05 di ritardo al secondo parziale.

10.58 Weidle dietro di 33 centesimi al primo rilevamento.

10.57 Da dimenticare la discesa di Ragnhild Mowinckel, che non si trova bene su questa neve aggressiva. La norvegese è la peggiore sin qui a 2.05 da Nicol Delago. Adesso arriva il primo banco di prova veramente importante per l’azzurra: c’è la tedesca Kira Weidle, seconda nell’ultima discesa disputata ad Altenmarkt nel 2022.

10.55 Al primo intermedio Mowinckel è dietro di ben 64 centesimi. Gara quasi compromessa per la scandinava.

10.54 Laura Gauche seconda a 66 centesimi. E’ presto per dire se Nicol Delago possa entrare nelle 10, perché la gara entrerà nel vivo solo adesso con la norvegese Ragnhild Mowinckel, pettorale n.15. Comunque l’azzurra nelle prime 15 dovrebbe finire quasi sicuramente.

10.53 Gauche accusa 27 centesimi al primo intermedio, poi si sbilancia sul salto successivo.

10.52 Anche Nufer alle spalle di Nicol Delago: seconda a 77 centesimi. Tocca alla francese Laura Gauche, siamo ancora in una fase interlocutoria della gara.

10.50 Nufer indietro di 0.30 al primo intermedio e 0.11 al secondo.

10.49 Wright chiude a 1.11 da Nicol Delago. Ora la svizzera Priska Nufer.

10.48 Guadagna due centesimi l’americana al secondo rilevamento, al terzo è indietro di 0.27.

10.47 Al primo intermedio Wright paga 34 centesimi. Il vento si fa sentire nella parte alta.

10.46 1’46″81 per Nicol Delago, che a più riprese ha perso la traiettoria ideale. Vediamo se ha lasciato correre gli sci…Tocca all’americana Isabella Wright, atleta molto scorrevole.

10.45 Iniziata la discesa di Altenmarkt-Zauchensee. In pista Nicol Delago.

10.42 Nicol Delago è pronta al cancelletto di partenza.

10.41 Splende il sole ad Altenmarkt. C’è anche un po’ di vento, ma non dovrebbe condizionare la gara.

10.38 Oggi debutta in Coppa del Mondo la 21enne Vicky Bernardi, mai tra le prime 10 in Coppa Europa. Questo la dice lunga su come siamo messi al momento: non è una novità che mancano completamente i ricambi, anche se si parla molto bene della 17enne Giorgia Collomb.

10.36 Federica Brignone in passato ha vinto ad Altenmarkt nell’ormai estinta combinata alpina.

10.35 Sofia Goggia non è mai salita sul podio in carriera ad Altenmarkt. La bergamasca non sta vivendo una stagione entusiasmante come le precedenti: oggi ha bisogno di svoltare, poi arriveranno le gare favorevoli di Cortina d’Ampezzo.

10.32 Quella di Altenmarkt è una discesa un po’ subdola. E’ vero che è molto tecnica, soprattutto nella parte centrale. Tuttavia in alto ed in basso la scorrevolezza conta tantissimo. Ieri Cornelia Huetter ha vinto il superG proprio facendo la differenza nel finale.

10.30 L’ultima di Altenmarkt-Zauchensee, nel 2022, vide imporsi la svizzera Lara Gut-Behrami davanti alla tedesca Kira Weidle ed all’austriaca Ramona Siebenbofer.

10.29 La discesa femminile si è svolta 14 volte in passato ad Altenmarkt-Zauchensee. L’Italia ha ottenuto un solo podio, proprio con Nicol Delago nel 2020, quando fu seconda alle spalle di Corinne Suter. Mai un successo dunque.

10.26 Nicol Delago è andata molto bene in prova. Vedremo se oggi riuscirà a confermarsi con il pettorale n.1: già entrare nelle 10 sarebbe un ottimo risultato.

10.23 Ieri non è stata una giornata da ricordare per l’Italia in superG. Oggi le azzurre devono alzare l’asticella.

10.22 La classifica di Coppa del Mondo di discesa:

1. Sofia Goggia (Italia) 130

2. Jasmine Flury (Svizzera) 113

3. Cornelia Huetter (Austria) 110

4. Mikaela Shiffrin (USA) 100

5. Federica Brignone (Italia) 92

6. Joana Haehlen (Svizzera) 86

7. Mirjam Puchner (Austria) 71

8. Ilka Stuhec (Slovenia) 63

9. Priska Nufer (Svizzera) 54

10. Corinne Suter (Svizzera) 53

10.21 La classifica generale di Coppa del Mondo:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 929

2. Federica Brignone (Italia) 747

3. Petra Vlhova (Slovacchia) 722

4. Lara Gut (Svizzera) 609

5. Sara Hector (Svezia) 458

6. Sofia Goggia (Italia) 450

7. Michelle Gisin (Svizzera) 363

8. Lena Duerr (Germania) 350

9. Valerie Grenier (Canada) 345

10. Cornelia Huetter (Austria) 340

11. Marta Bassino (Italia) 262

10.18 I pettorali di partenza delle italiane: 1 Nicol Delago, 7 Federica Brignone, 8 Sofia Goggia, 18 Laura Pirovano, 21 Marta Bassino, 25 Nadia Delago, 35 Monica Zanoner, 46 Teresa Runggaldier, 47 Vicky Bernardi.

10.16 I pettorali di partenza:

1 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

2 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

3 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

5 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

6 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

9 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

10 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

12 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

14 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

15 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

17 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

18 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

20 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

21 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

22 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

23 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

24 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

25 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

26 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

27 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

29 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

30 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

31 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

32 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

33 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

34 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic

35 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA Head

36 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

37 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

38 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon

39 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

40 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head

41 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

42 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

43 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

44 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

45 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle

46 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head

47 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

48 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

49 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Kaestle

50 155848 NOVA Tereza 1998 CZE

10.14 La gara inizierà alle 10.45.

10.12 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della discesa femminile di Altenmarkt-Zauchensee.

Programma, pettorali di partenza, orari e tv della giornata – La cronaca del superG di ieri

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata “Kälberloch”, vedremo la seconda prova veloce del fine settimana, dato che domani sarà la volta del secondo superG che chiuderà il programma.

La gara odierna prenderà il via alle ore 10.45 e ci permetterà di capire se Sofia Goggia, la grande attesa di giornata, si sarà messa alle spalle la scivolata di ieri. La quattro volte vincitrice della Coppa di specialità va a caccia del primo successo stagionale in discesa, ma dovrà lottare duramente contro un nutrito gruppo di avversarie.

Oltre alle nostre Federica Brignone e Marta Bassino, attenzione al podio di ieri, composto daCornelia Hütter, Kajsa Vickhoff Lie e Lara Gut-Behrami. Ma, oltre a questi nomi, Mirjam Puchner, Kira Weidle e, perchè no, le sorelle Nadia e Nicol Delago, potranno essere della partita, su una pista che spesso ha visto le azzurre primeggiare.

La discesa di Altenmarkt-Zauchensee scatterà alle ore 10.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco al femminile. Buon divertimento!

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...