La classifica delle italiane più vincenti nella Coppa del Mondo di sci alpino: Goggia affianca ancora Brignone!

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Altenmarkt e ha conquistato il 24mo successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha così agganciato Federica Brignone in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre nel massimo circuito internazionale itinerante. Il duello tra le due azzurre in attività prosegue e regalerà grandi spettacolo nel prossimo futuro, già a partire da domani con il secondo superG in Austria.

La lombarda (18 sigilli in discesa e 6 in superG) e la valdostana (10 affermazioni in gigante, 9 in superG, 5 in combinata) hanno ormai ampiamente distanziato il mito Deborah Compagnoni (16) e Isolde Kostner (15). Marta Bassino è in attività ed è ferma a sei successi (tutti in gigante), proprio come Denise Karbon, alle spalle di Karen Putzer (8). Di seguito la classifica delle italiane vincenti nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino.

ITALIANE VINCENTI IN COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO

24. Federica Brignone (10 GS, 9 SG, 5 AC)

24. Sofia Goggia (18 DH, 6 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

6. Denise Karbon (6 GS)

6. Marta Bassino (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

Foto: Lapresse

