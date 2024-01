Brignone e Bassino sfiorano il podio in superG ad Altenmarkt. Fuori Goggia, colpo doppio per Huetter

Colpo doppio per Cornelia Huetter nel superG di Altenmarkt-Zauchensee. L’austriaca conquista la vittoria (quinta in carriera in Coppa del Mondo) nel superG di Altenmarkt-Zauchensee e si prende anche il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. La padrona di casa purtroppo sfrutta anche la giornata opaca delle azzurre, con Federica Brignoen che conclude ai piedi del podio e con Sofia Goggia addirittura uscita.

Huetter non ha davvero sbagliato niente, facendo la differenza soprattutto nel tratto finale, dove ha guadagnato rispetto a tutte le rivali, in particolare Kajsa Vickhoff Lie, che ha visto sfumare la vittoria per nove centesimi. La norvegese si conferma comunque una delle migliori della specialità, chiudendo al secondo posto proprio come nell’ultimo appuntamento in Val d’Isere.

Sul podio ci sale anche la svizzera Lara Gut-Behrami, che ha accusato un ritardo di 21 centesimi dalla vincitrice. Purtroppo si diceva della giornata no per le azzurre, che finora erano state le grande protagoniste in superG. Federica Brignone è quarta a 32 centesimi da Huetter, con la valdostana che ha commesso qualche sbavatura nel tratto più tecnico e poi soprattutto nell’ultimo intermedio.

Alle spalle di Brignone ha concluso Marta Bassino, che ottiene il miglior risultato della sua stagione nella velocità, concludendo a 45 centesimi dalla vincitrice. Restando sempre in casa Italia purtroppo Sofia Goggia è uscita, ma oggi la bergamasca non ha davvero mai convinto. Una sciata ricca di errori fin da subito e sull’ennesimo sbilanciamento Goggia non è riuscita a rimanere nel tracciato.

Con il pettorale 23 Ariane Raedler si è inserita in sesta posizione a 49 centesimi dalla vetta. L’austriaca ha preceduto le connazionali Mirjam Puchner (+0.56) e Stephanie Venier (+0.57). Completano la Top-10 le svizzere Joana Haehlen (+0.76) e Jasmine Flury (+0.96).

A punti per l’Italia ci vanno anche Laura Pirovano (24a, +1.71) e Roberta Melesi (29a, +1.96). Appena fuori dalle trenta Nicol Delago, che ha concluso al 31° posto; mentre sono trentasettesima Teresa Runggaldier e cinquantunesima Monica Zanoner.

Con l’assenza di Shiffrin sicuramente Brignone manca una bella occasione per accorciare di molto sull’americana nella classifica generale di Coppa del Mondo. La statunitense comanda con 929 punti, mentre la valdostana è ora seconda con 747 punti. Come si diceva nella classifica di specialità Huetter si è portata al comando con 230 punti davanti a Brignone (195), Vickhoff Lie (173) e Goggia (160).

