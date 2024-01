La delusione di Federica Brignone: “Ne ho fatte di tutti i colori, questa cosa qua mi ammazza”

Non cerca scuse Federica Brignone dopo la discesa di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata Kälberloch la valdostana partiva con la chiara intenzione di puntare al successo, dopo aver messo a segno anche il miglior crono nella prova di giovedì.

La pista, però, ha dato un esito completamente diverso. La sciata è risultata imprecisa e non efficace, con errori assortiti che hanno allontanato la nostra portacolori da vittoria e podio. Risultato ampiamente fuori dalla top10 (al momento è 13a a 1.39 da Sofia Goggia che comanda la gara) e tanta delusione nelle sue parole.

La vincitrice della Sfera di Cristallo del 2020, infatti, non ha usato giri di parole ai microfoni di RaiSport: “Non ho azzeccato nulla – è netta – Già alla quarta curva ho iniziato a sbagliare. Non solo, ho sbagliato dove avevo fatto meglio in prova. Anche tra i due salti ho avuto un rimbalzo anomalo, ne ho combinate di tutti i colori”.

Federica Brignone prosegue nel suo racconto: “Prima del via mi ero detta di stare tranquilla e non strafare. Invece ho fatto il contrario e ho voluto strafare! Questo mi ammazza perchè ho davvero sbagliato tutto. Non avevo pressione. A Soelden, in una situazione simile, ero bloccata dalla paura. Qui invece ho voluto troppo. Non ho fatto niente di quello che avevo messo in pista due giorni fa nelle prove”.

Foto: FISI Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...