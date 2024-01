Sci alpino, la rinascita di Nicol Delago: “Ci ho messo il cuore, mi esplode di gioia”

Non avrà vinto, ma per Nicol Delago la gara odierna vale quasi come un successo. L’altoatesina, infatti, chiude ai piedi del podio nella discesa di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024, dando un segnale forte alla sua stagione.

Sulla pista denominata Kälberloch, l’atleta azzurra è scesa con il numero 1 e ha sfruttato l’occasione, pennellando le curve e facendo andare gli sci nel migliori dei modi. Rimane al comando fino all’avvento di Sofia Goggia, tenendo con le unghie il podio dopo gli arrivi delle padrone di casa Stephanie Venier e Mirjam Puchner, giungendo terza a pari merito.

Ad ogni modo Nicol Delago guarda assolutamente al bicchiere mezzo pieno dopo la sua prova odierna ai microfoni di RaiSport: “Sono in attesa dei risultati delle avversarie sin dall’inizio avendo corso con il numero 1 e sono davvero sfinita da questo punto di vista – sorride – Ad ogni modo non posso che essere contenta della mia prestazione. Non salivo sul podio da quattro anni, per giunta proprio su questa pista. Davvero una emozione unica”.

La nostra portacolori prosegue nel suo racconto: “Era da tanto tempo che cercano un risultato simile, soprattutto a livello mentale. Oggi ho messo davvero il cuore e il cuore mi esplode di gioia. Sono contenta delle sensazioni che ho sentito mentre scendevo. Non sono stata perfetta, ma c’ho provato e ho dato tutta me stessa. Io e mia sorella ci siamo fatte forza l’una con l’altra. Anche lei non sta trovando grandi risultati, ma sono certa che rinascerà anche lei”.

Foto: FISI Pentaphoto

