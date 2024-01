Sofia Goggia ruggisce e vince la discesa di Altenmarkt-Zauchensee! Nicol Delago sul podio dopo 4 anni!

La regina della velocità è tornata. Sofia Goggia conquista la prima vittoria della stagione in discesa libera, trionfando ad Altenmarkt-Zauchensee. Si tratta del ventiquattresimo successo in carriera per la bergamasca, eguagliati Gustavo Thoeni e Federica Brignone, con cui divide il primato nella speciale classifica delle italiane con più affermazioni in Coppa del Mondo

Dopo l’uscita di ieri in superG, Goggia si è decisamente riscattata. Una buona prova quella della bergamasca, che ha commesso qualche sbavatura, ma dovuta alla grandissima velocità prodotta. Sofia ha lasciato correre moltissimo gli sci, ma senza prendersi quei soliti rischi, trovando decisamente un buon compromesso con le linee da tenere.

A spaventare la vittoria di Goggia ci ha pensato Stephanie Venier, che ha concluso al secondo posto a soli dieci centesimi di ritardo dall’azzurra, ma era rimasta avanti fino al terzo intermedio. L’austriaca torna così sul podio in Coppa del Mondo in discesa quasi quattro anni dopo l’ultima volta (terzo posto a Crans Montana).

Un podio con quattro atlete, visto che sia Italia sia Austria possono festeggiare la doppietta. Terze a pari merito, infatti, hanno concluso Mirjam Puchner e Nicol Delago, entrambe staccate di 34 centesimi. Si tratta di un graditissimo ritorno sul podio per la gardenese, che conferma di avere un feeling speciale con la pista austriaca, visto che l’ultimo podio risaliva a quattro anni e proprio ad Altenmarkt-Zauchensee (seconda sempre in discesa).

Quinta posizione per la tedesca Kira Weidle (+.046), che ha preceduto le svizzere Lara Gut-Behrami (+0.62) e l’austriaca Ariane Raedler (+0.64). Ottava Michelle Gisin (+0.70) davanti alla francese Laura Gauche (+1.00), mentre completa la Top-10 la svizzera Priska Nufer (+1.11).

Purtroppo una gara da dimenticare per Federica Brignone. La valdostana perde un’occasione enorme di accorciare su Mikaela Shiffrin, concludendo solamente al quattordicesimo posto (+1.39). Purtroppo ha commesso sicuramente un errore sul salto iniziale, ma in generale non è mai riuscita a trovare il feeling con la pista, come invece era avvenuto nella prova di due giorni fa, quando aveva realizzato il miglior tempo.

Con questa vittoria Goggia consolida il pettorale rosso di leader della classifica di discesa con 230 punti davanti alla svizzera Flury (139) e all’austriaca Puchner (131). In quella generale è Shiffrin al comando con 929 punti davanti a Brignone (765).

FOTO: LaPresse

