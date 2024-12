LIVE Sci alpino, Seconda prova Beaver Creek in DIRETTA: nuovo test per Sofia Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Beaver Creek (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025 al femminile.

Si tratta della seconda prova cronometrata sulla ‘Birds of Prey’ dopo che ieri le italiane hanno lanciato degli ottimi segnali con Federica Brignone che ha staccato il miglior tempo in 1’34″13 e Marta Bassino il terzo crono a 40 centesimi dalla connazionale. In mezzo alle due si è inserita una grandissima interprete come Lara Gut-Behrami.

Più indietro invece Sofia Goggia che è giunta dodicesima: la fuoriclasse bergamasca è al rientro dopo un’assenza che perdura da febbraio per la frattura di tibia e malleolo. Un infortunio grave che è stato totalmente smaltito e adesso l’azzurra è pronta a riavvolgere il nastro e a tornare a fare grandi cose. Proveranno a far bene anche le sorelle Nadia e Nicol Delago, Laura Pirovano, la rientrante Elena Curtoni e Roberta Melesi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Beaver Creek (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025 al femminile. Si parte alle 19.00. Buon divertimento!