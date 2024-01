LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2024 in DIRETTA: si parte dalla cima della Lauberhorn, Paris e Casse ci credono!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa libera di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino maschile 2023-2024. Gli uomini jet del Circo Bianco si apprestano dunque ad affrontare la terza gara consecutiva in tre giorni a Wengen, dopo la discesa di giovedì (recupero di Beaver Creek, con partenza ribassata) ed il SuperG di ieri. Gli azzurri sono andati vicinissimi alla zona podio ma non sono riusciti ad entrare fra i primi tre della classifica. Ci riprovano oggi nell’appuntamento più prestigioso, uno dei più attesi in assoluto della stagione.

La domanda è una sola: riuscirà Marco Odermatt a concedere il bis dopo essersi sbloccato giovedì scorso e aver ottenuto il primo successo in una discesa di Coppa del Mondo? Sulla neve di casa l’elvetico che guida con vantaggio già enorme la classifica di Coppa del Mondo parte con i favori del pronostico, anche alla luce di quanto si è visto in questi giorni. Pochi gli atleti che sembrano poter essere competitivi su questa pista: fra questi il francese Cyprien Sarrazin, che ieri ha vinto il SuperG dopo aver chiuso al secondo posto la discesa da partenza ribassata andata in scena giovedì e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde può essere considerato il terzo incomodo. No n sono esclusi blitz di qualche outsider e fra questi si possono considerare lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, sesto giovedì scorso, oppure Striedinger, Crawford e Murisier che bene si sono comportati nei primi due giorni di gare, mentre in difficoltà è apparso uno dei grandi protagonisti della velocità, Vincent Kriechmayr che quest’anno fatica ad ingranare in discesa.

L’Italia punta forte sui tre uomini che giovedì sono finiti ai piedi del podio, Dominik Paris, Mattia Casse e Florian Schieder, che si sono ripetuti su buoni livelli ieri con l’inserimento tra i primissimi di Bosca al posto di Schieder. La squadra italiana si sta comportando molto bene quest’anno, manca però l’acuto, se si esclude il triondo di Paris in Val Gardena e Wengen è una pista molto gradita dalla squadra azzurra, la dimostrazione arriva dagli ottimi risultati degli ultimi giorni. Al via per l’Italia anche Christoph Innerhofer, Pietro Zazzi, Benjamin Alliod e Nicolò Molteni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda discesa libera di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino maschile 2023-2024. Per non perdersi nemmeno una discesa sulla mitica pista elvetica. Si comincia alle 12.30. Buon divertimento!

Foto: FISI Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...