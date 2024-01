LIVE Cobolli-Kotov, Australian Open 2024 in DIRETTA: il romano vuole continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE JONG (Alle 02.00)

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VAN ASSCHE (2° match dalle 02.00)

LA DIRETTA LIVE DI DE MINAUR-ARNALDI (2° match dalle 02.00)

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla Dirette Live del match di 2° turno degli Australian Open 2024 tra Flavio Cobolli e Pavel Kotov. Altra nottata piena di azzurri in quel di Melboune.

Fresco di vittoria più importante della carriera, il giovane tennista romano torna in campo per un secondo turno di fuoco. Di fronte a lui c’è infatti un avversario, che come Cobolli, non è abituato a giocare partite di tale importanza e ha altresì vinto la prima partita in un Major (Rinderknech 6-3 al 5°). Il 25enne russo si è infatti affacciato al grande tennis mondiale solamente nella passata stagione, issandosi fino alla finale di Stoccolma e alla semi di Marrakech, ma anche qualificandosi agli Australian Open. La sua attività era stata perlopiù nel circuito Challenger, pur avendo preso parte a due Slam su tre.

Nonostante le 40 posizioni di differenza in classifica, la sensazione è che si possa fare. Ripetiamo, sarà un match ad altissima tensione con il russo che quando c’è da sporcare la partita non si tira mai indietro. Sarà importante partire bene, in modo da mettere dubbi nella testa del russo che è dotato di colpi potentissimi, ma anche di una mobilità assai limitata. Tuttavia, Flavio giocherà senza pressione, il suo torneo è già stato abbondantemente positivo, essendosi qualificato ed avendo ‘smarcato’ la prima vittoria in uno Slam ai danni del n.18 del mondo. Vincendo, l’azzurro effettuerebbe anche un altro significativo salto in avanti nel Ranking ATP, issandosi ‘LIVE’ alla posizione numero 76.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Cobolli e Kotov, che prenderà il via alle 01.00!

Foto: Tomasz Jastrzebowski

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...