LIVE Musetti-Van Assche, Australian Open 2024 in DIRETTA: il toscano affronta una promessa francese

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Musetti-Van Assche, match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024. Secondo ostacolo transalpino sul cammino del toscano nel primo torneo del Grande Slam dell’anno: l’azzurro andrà alla caccia dei sedicesimi di finale sfidando uno dei talenti più promettenti dell’intero panorama mondiale, per un confronto che si preannuncia molto interessante.

Lorenzo Musetti è reduce dal successo ottenuto in quattro set su Benjamin Bonzi, match che ha consegnato al carrarino la prima affermazione della carriera nel tabellone principale a Melbourne. L’obiettivo dichiarato alla vigilia della stagione è quello di rientrare nella top-20 della classifica mondiale: nei primi mesi del 2024, il 21enne toscano non dovrà difendere una grande quantità di punti e, per dare un ottimo abbrivio a quest’annata, raggiungere il terzo turno in Australia fornirebbe un’iniezione di fiducia importante all’azzurro.

L’avversario odierno di Musetti è il giovane transalpino Luca Van Assche, attualmente numero 79 del mondo. Il classe 2004 francese ha rischiato grosso nell’esordio i contro il padrone di casa James Duckworth, domato solamente al quinto e decisivo set. In Francia credono molto nelle potenzialità di questo ragazzo, fisicamente non il più possente del circuito (178 cm di altezza), dotato però di un’ottima tecnica di base. Ci sono tutti i presupposti quindi per assistere a un incontro davvero spettacolare.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE di Musetti-Van Assche, match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024. La sfida avrà inizio sul campo 7 dopo la conclusione di Anisimova-Podoroska, incontro del tabellone femminile il cui via è programmato alle ore 01.00 in Italia. Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse

