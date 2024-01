LIVE Arnaldi-De Minaur, Australian Open 2024 in DIRETTA: coraggio e braccio sciolto contro il n.10 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Matteo Arnaldi e Alex De Minaur valido per il secondo turno degli Australian Open 2024. Questa partita sarà la seconda sfida di domani sulla Rod Laver Arena, dopo l’incontro tra la tunisina Ons Jabeur e la russa Mirra Andreeva, in programma alle ore 2:00 italiane.

Dopo il bel successo all’esordio contro il padrone di casa Adam Walton (per 7-6 6-2 6-4), Arnaldi sfiderà questa notte un altro australiano nei trentaduesimi di finale del primo Slam della stagione. Si tratta appunto di De Minaur (n.10 al mondo), che è reduce dalla vittoria al debutto contro il canadese Milos Raonic per via del ritiro di quest’ultimo sul punteggio di 6-7 6-3 2-0 in suo sfavore.

Per l’italiano classe 2001 sarà sicuramente un match molto complicato, ma ciò non vuol dire che sia impossibile da vincere, specialmente se l’azzurro metterà in campo la sua solita grinta e determinazione. È importante sottolineare che tra i due non ci sono precedenti. Chi vincerà affronterà poi ai sedicesimi di finale il vincente della sfida tra l’altro italiano Flavio Cobolli e il russo Pavel Kotov.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-De Minaur, partita valida per il secondo turno degli Australian Open 2024! L’appuntamento è per questa notte dopo la sfida tra Ons Jabeur e Mirra Andreeva: vietato mancare!

