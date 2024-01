Australian Open, Flavio Cobolli firma l’impresa. Strepitosa vittoria al quinto set contro il cileno Jarry

La prima vittoria in uno Slam non si scorda mai, ma se si ottiene al quinto set e contro il numero diciotto del mondo allora questa assume anche i contorni dell’impresa. Flavio Cobolli si regala un sogno, vincendo all’esordio nel tabellone principale degli Australian Open contro il cileno Nicola Jarry con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5 dopo oltre quattro ore di gioco.

Un Cobolli da 14 ace contro gli otto del cileno, che è sicuramente un grande battitore, ma che l’azzurro è riuscito spesso a neutralizzare. Sono di più anche i vincenti del romano (41 contro 37), con Jarry che ha invece commesso molti più errori non forzati (55 contro 30).

Un primo set eccezionale per Cobolli, che concede appena due punti nei game al servizio all’avversario. Il romano ha una prima palla break nel sesto gioco, ottenuta con uno splendido passante, ma Jarry riesce ad annullarla con la prima. Nel decimo game Cobolli si porta sullo 0-40 e ha tre set point consecutivi. Il cileno li cancella tutti, ma ne concede un quarto all’azzurro, che questa volta trova la riposta vincente di dritto e chiude la prima frazione sul 6-4.

Dopo non aver concesso davvero nulla al servizio, Cobolli apre il secondo set con due doppi falli nel primo game e di conseguenza regala il break all’avversario. Il romano cala di intensità e comincia a sbagliare molto, come in occasione del quinto gioco, dove Jarry strappa a zero il servizio a Cobolli e scappa sul 4-1. Il romano riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio nell’ottavo gioco, ma perde poi ancora la battuta nel game successivo e di conseguenza il set per 6-3.

Sembra poter essere la svolta della partita in favore del cileno, giocatore più quotato dell’azzurro anche solo per la posizione in classifica ed invece Cobolli ritorna a giocare molto bene e nel quinto gioco si procura tre palle break consecutive. Il cileno le annulla tutte con la prima, ma ne concede una quarta ed il suo passante finisce in rete. Uno scatenato Cobolli nel nono game si porta ancora sullo 0-40 e al primo set point chiude sul 6-3 e si riporta avanti nel match.

Jarry si prende una pausa prima del quarto set e purtroppo rientra in campo con uno spirito diverso e trova il break in apertura. Cobolli è sul punto di crollare sullo 0-3, ma salva una palla break e vince un complicatissimo terzo gioco e resta in scia del cileno, che difende a sua volta una palla del controbreak nel quarto gioco. Questa è la svolta del set, perchè il numero 18 del mondo ottiene un altro break nel quinto game, andando poi a chiudere sul 6-2. Tutto da rifare ancora per Cobolli e si va al quinto.

Il quinto set si mette male per l’azzurro, perchè Jarry trova il break nel terzo gioco. Da quel momento si gioca praticamente solo sui turni di servizio del cileno, ma Cobolli è bravo a restare li e non lasciar andare via la partita. Si arriva sul 5-4 con Jarry che ha la possibilità di servire per il match. Flavio tira fuori il cuore e l’orgoglio e si procura una palla break, che sfrutta subito per il 5-5. Il romano tiene la battuta e nel dodicesimo game succede di tutto. Jarry va 30-0, poi perde un quindici perchè gli cade una palla dalla tasca e da quel momento va in confusione. Cobolli vince gli altri tre punti e chiude 7-5, regalandosi una giornata meravigliosa.

Al prossimo turno per il romano ci sarà la sfida con il russo Pavel Kotov, numero 64 del mondo, anche lui reduce da un successo al quinto set contro il francese Arthur Rinderknech. Cobolli partirà sfavorito, ma anche oggi lo era e ha saputo sovvertire il pronostico. Le possibilità per sognare il terzo turno ci sono davvero tutte.

FOTO: Mattia Martegani

