Australian Open 2025, dodici italiani al via dal tabellone principale: Sinner e Paolini i riferimenti

Dal 12 al 26 gennaio 2025 gli Australian Open terranno banco. Il conto alla rovescia che porterà al primo Slam della prossima stagione prosegue velocemente e primattori/primattrici del campo si stanno preparando per affrontare settimane di allenamenti ed essere pronti per questo importante evento.

Sono state pubblicate le entry-list della prossima edizione che vedrà nel tabellone principale i primi 104 giocatori ammessi direttamente al singolare maschile e femminile. Altri otto posti sono riservati alle wild card, le prime sono state assegnate a Zhang Shuai e Kasidit Samrej, a segno nell Asia-Pacific Wildcard Play-off. Per completare la lista dei 128 giocatori, i restanti 16 posti saranno chiaramente conquistati da chi uscirà dalle qualificazioni.

In casa Italia saranno 12 i rappresentanti al via dal main draw: nove uomini e tre donne. Allo stato attuale delle cose, dovranno affrontare le “forche caudine” delle citate qualificazioni Mattia Bellucci (out di cinque posti dal tabellone principale), Sara Errani (out di sei) e Francesco Passato (fuori di otto), per fare delle menzioni.

A guidare la pattuglia tricolore non può che essere Jannik Sinner. Il pusterese vorrà confermare il titolo ottenuto nel 2024, ma chiaramente avrà tanti temibili avversari. Carlos Alcareaz e Alexander Zverev, rispettivamente n.3 e n.2 del mondo, sono i più temibili, ma Jannik dovrà prestare attenzione alla voglia di rivalsa di Novak Djokovic, capace di vincere questo Slam 10 volte e battuto dal nostro portacolori nella semifinale dell’ultima edizione.

Oltre a Sinner, nel main draw ci saranno tra le fila nostrane Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini (a cui mancano due posizioni per essere teste di serie come il toscano e il romano), Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi. Sul versante femminile, sarà la sola Jasmine Paolini testa di serie (n.4), mentre le altre italiane inserite nel tabellone principale non avranno questo “privilegio” e parliamo di Elisabetta Cocciaretto e di Lucia Bronzetti.

Sei giocatori e sei giocatrici godranno del ranking protetto: Carreno Busta, Kyrgios, Opelka, Nishikori, Brooksby e Stricker nel maschile; Bencic, McNally, Grabher, Burrage, Zheng Saisai e Kovinic nel femminile. Indubbiamente, il ritorno di Kyrgios è tra i temi di interesse, specialmente per le manifestazioni che l’aussie ha dedicato al caso di positività al Clostebol di Sinner.

ENTRY-LIST MASCHILE AUSTRALIAN OPEN 2025