Flavio Cobolli e il legame con Edoardo Bove: un messaggio di vicinanza per l’amico di una vita

Flavio Cobolli si è concesso una breve vacanza al termine di una stagione molto impegnativa, ma altrettanto densa di soddisfazioni. La scalata in classifica e l’esperienza nel massimo circuito internazionale hanno caratterizzato il suo 2024 e il giocatore romano è diventato a tutti gli effetti uno dei tennisti su cui puntare maggiormente per l’anno venturo in casa Italia.

Attualmente n.32 del mondo, Flavio riprenderà presto in mano la racchetta, dopo aver scelto saggiamente di fermarsi nella fase conclusiva dell’annata per un problema alla spalla. I prossimi impegni saranno con la maglia azzurra nella United Cup, competizione per nazioni a squadre miste che si terrà in Australia, a Perth e Sydney, dal 27 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.

Al fianco di Cobolli ci saranno anche Jasmine Paolini, strepitosa in questa stagione con i suoi risultati (n.4 del mondo), Matteo Gigante (n. 150 ATP in singolare), Andrea Vavassori (n.6 in doppio), Sara Errani (n. 90 in singolare e 7 in doppio) e Angelica Moratelli (n. 72 in doppio). Tuttavia, la routine del classe 2002 del Bel Paese è stata scossa da una notizia che nessuno si poteva aspettare. Il riferimento è al malore di Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina accasciatosi nel corso della partita tra i viola e l’Inter in Serie A e trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze.

In attesa di nuovo bollettino medico, la situazione è la seguente, come illustrato dal comunicato del club toscano: “ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore“.

Un’amicizia di vecchia data lega Flavio a Edoardo, visto che il loro percorso si è intrecciato quando entrambi vestivano la maglia giallorossa della Roma nelle categorie giovanili. Cobolli, infatti, era valutato anche come ragazzo di talento con il pallone tra i piedi, ma poi la scelta di giocare a tennis con una sfera decisamente più piccola. Tuttavia, il rapporto è rimasto intatto e non è mancato un messaggio d’affetto e di vicinanza da parte del tennista. In una storia su Instagram, il 22enne ha dedicato un cuore rosso su fondo nero e una scritta: “Forza amico mio“.