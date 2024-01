LIVE Sinner-De Jong, Australian Open 2024 in DIRETTA: nella notte sfida al qualificato olandese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Jesper De Jong, incontro valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024. Il numero 1 d’Italia torna in campo nello Slam australiano e lo fa da favorito contro il qualificato olandese De Jong, numero 161 della classifica mondiale.

Sinner ha debuttato in questo torneo domenica sulla Rod Laver Arena contro Botic Van de Zandschulp. Nell’esordio ufficiale l’azzurro non ha corso particolari patemi, regolando l’olandese in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. L’italiano ha fatto partita di testa per quasi l’intera durata del match, eccezion fatta per il secondo set. Nel parziale intermedio l’equilibrio è stato padrone fino all’undicesimo game, in cui Van de Zanschulp ha commesso qualche sbavatura di troppo.

Al secondo turno Sinner affronterà un altro olandese, De Jong. Il giocatore classe 2000 ha iniziato il proprio torneo nelle qualificazioni, dove ha sconfitto Raul Brancaccio, Felipe Meligeni Alves ed Camillo Ugo Carabelli. Contro l’argentino De Jong ha avuto la meglio al fotofinish, vincendo il tie-break del terzo set per 10 punti a 7. Nel tabellone principale l’olandese ha rimontato Pedro Cachin, trionfando in quattro set.

La partita tra Sinner e De Jong, primo incontro ufficiale tra i due, avrà inizio alle 12.00 locali, le 02.00 italiane, sulla Margaret Court Arena. Il match sarà visibile su Eurosport ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Sinner e De Jong a partire dalle 01.30 circa, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse

