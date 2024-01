Dove arriva Flavio Cobolli nel ranking ATP? Pazzesco balzo col 3° turno agli Australian Open! E se vincesse ancora...

Flavio Cobolli si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open 2024 di tennis, continuando a guadagnare posizioni nel ranking ATP, nel quale lunedì scorso si trovava al numero 100 del mondo con 617 punti, mentre ora è al numero 75 virtuale con 738, scalando 25 posizioni e 121 punti netti. Il tennista azzurro, infatti, lunedì 29 gennaio scarterà i 9 punti degli ottavi di finale del Challenger di Tenerife 2023, ma agli Australian Open ne ha già incamerati 130.

Cobolli ora affronterà il padrone di casa australiano Alex de Minaur, numero 10 del tabellone, ed in caso di qualificazione al quarto turno si porterebbe ad 838, al 66° posto virtuale, ma proseguendo nel proprio cammino, in caso di passaggio ai quarti, andrebbe a 1038, al 42° posto virtuale. L’azzurro poi, con l’approdo in semifinale andrebbe a 1438 punti, al 28° posto virtuale, mentre volando in finale salirebbe a 1938, al 16° posto virtuale, infine con la vittoria in finale si porterebbe a 2638, al 14° posto virtuale.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 29 GENNAIO

Ranking lunedì 15 gennaio: 617, 100° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 9 (Challenger Tenerife 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: al momento 130 (Australian Open 2024).

Ranking con il passaggio al terzo turno: 738 punti, 75° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al quarto turno: 838 punti, 66° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1038, 42° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1438 punti, 28° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1938 punti, 16° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 2638 punti, 14° posto virtuale.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin

