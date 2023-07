LIVE F1, GP Austria 2023 in DIRETTA: 2° Leclerc, Ferrari in ascesa. “Aggiornamenti anticipati di settimane”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi al prossimo weekend di Silverstone! Grazie e buon proseguimento di giornata

16.38 Gara, ad ogni modo, funestata dai track limits. Segnalazioni in ogni giro, penalizzazioni a pioggia. Davvero uno spettacolo che ci saremmo risparmiati….

16.36 Passo indietro deciso per Mercedes e Aston Martin, mai della partita in questo weekend. La Ferrari vuole tornare seconda forza del gruppo e con gare come oggi può davvero farcela…

16.34 La Ferrari continua nel suo miglioramento. Ottimo Leclerc che centra il secondo posto, ma eccellente la gara anche di Sainz che chiude quarto ma ha messo in mostra una delle sue migliori versioni da quando è a Maranello

16.32 DOMINIO ASSOLUTO DI MAX VERSTAPPEN. L’olandese ha fatto il vuoto, come sempre, ma oggi con il rientro ai box all’ultimo giro ha dato davvero la sensazione di essere a livelli di dominio clamorosi.

16.30 ORDINE DI ARRIVO GP AUSTRIA

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 4

2 Charles LECLERC Ferrari+5.155 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+17.188 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+21.377 3

5 Lando NORRIS McLaren+26.327 3

6 Fernando ALONSO Aston Martin+30.317 3

7 Lewis HAMILTON Mercedes+39.196 3

8 George RUSSELL Mercedes+48.403 3

9 Pierre GASLY Alpine+57.667 3

10 Lance STROLL Aston Martin+59.043 4

11 Alexander ALBON Williams+69.115 3

12 Esteban OCON Alpine1 L 3

13 Logan SARGEANT Williams1 L 3

14GuanyuZHOUAlfa Romeo1 L 3

15 Nyck DE VRIES AlphaTauri1 L 3

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1 L 3

17 Oscar PIASTRI McLaren1 L 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 4

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 3

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team– 2

TRAGUARDO – Leclerc 2°, Perez 3°, Sainz 4°, Norris 5!

TRAGUARDO – MAX VERSTAPPEN VINCE ANCHE IL GP D’AUSTRIA!!!!!!!!!!! 42° successo in carriera e giro veloce in 1:07.012

Giro 71/71 Inizia l’ultimo giro con Max che va a caccia del giro veloce

Giro 70/71 Che rischio che si è preso l’olandese!! Rientra dopo 2.3 senza problemi ed è di nuovo primo ma se ci fosse stato un intoppo.. Perez bandiera bianca e nera!

Giro 70/71 Verstappen si ferma ai box!! Vuole le gomme soft per il giro veloce!!!!!!!!!!!

Giro 69/71 Norris a rischio penalità per track limits, arriva al terzo avvertimento

Giro 68/71 Verstappen ormai attende solo di tagliare il traguardo per l’ennesimo successo della sua annata

Giro 67/71 Leclerc negli ultimi giri è sui tempi di Perez che rimane a 12.3. Sainz e Norris alle sue spalle ormai sono distanti gli uni dagli altri.

Giro 66/71 AGGIORNAMENTO GP AUSTRIA

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 3

2 Charles LECLERC Ferrari+22.920 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+35.276 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+37.744 3

5 Lando NORRIS McLaren+39.667 3

6 Fernando ALONSO Aston Martin+47.284 3

7 Lewis HAMILTON Mercedes+51.494 3

8 George RUSSELL Mercedes+61.233 3

9 Pierre GASLY Alpine+67.886 3

10 Lance STROLL Aston Martin1 L 4

11 Alexander ALBON Williams1 L 3

12 Esteban OCON Alpine1 L 3

13 Logan SARGEANT Williams1 L 3

14GuanyuZHOUAlfa Romeo1 L 3

15 Nyck DE VRIES AlphaTauri1 L 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 3

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1 L 3

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 4

19 Oscar PIASTRI McLaren1 L 4

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team– 2

Giro 65/71 Verstappen prosegue con tempi fantascientifici. 1:08.593 e 22.6 su Leclerc

Giro 64/71 Perez spinge ma si trova a 12.5 da Leclerc. Ormai la rimonta è finita qui

Giro 63/71 Stavolta Perez ce la fa! Prende il DRS e supera Sainz in curva 4, ma che battaglia!

Giro 62/71 Davanti Verstappen allunga a 20.4 su Leclerc che ora ha 12.3 su Sainz che di nuovo è sotto attacco!

Giro 60/71 Duello ancora durissimo! Sainz risponde a Perez e torna in terza posizione! Leclerc scappa a 11.8

Giro 60/71 Leclerc scappa a 11.1, mentre Perez è di nuovo in scia a Sainz!

Giro 59/71 Perez ci riprova in curva 2, contatto con Sainz! Lo spagnolo resiste ma ora il messicano ci prova davvero, chiude il ferrarista!

Giro 58/71 Sainz difende ancora la terza posizione su Perez! Splendida gara dello spagnolo!

Giro 58/71 La difesa di Sainz porta il margine di Leclerc a 9.5. Il monegasco prova a tenere la piazza d’onore.

Giro 57/71 Perez sfrutta il DRS e prova l’attacco a Sainz. Va in curva 4, ma lo spagnolo tiene duro!

Giro 57/71 Perez passa Norris e ora va all’attacco di Sainz!

Giro 56/71 Perez viene ammonito dal team di fare attenzione ai track limits nell’ultima curva. Il messicano continua a spingere ed è in zona DRS su Norris ora

Giro 55/71 Se Perez continua così può davvero andare a riprendere anche Leclerc. Lo strapotere della Red Bull è davvero impressionante.

Giro 54/71 5 secondi di penalità anche per Tsunoda. Intanto Leclerc perde un secondo al giro da Perez

Giro 53/71 Leclerc accusa 14.8 da Verstappen, quindi Sainz a 8.2 e Norris in scia. Perez in 1:08.111 nuovo record si porta a 2.6 dall’inglese

Giro 52/71 Verstappen record!! 1:08.150, Leclerc risponde in 1:08.820, poi Sainz in 1:09.202 con Norris a 7 decimi

Giro 51/71 Perez torna in pista in quinta posizione alle spalle di Sainz e Norris. Vedremo se riuscirà ad andare a riprendere anche Leclerc.

Giro 51/71 Verstappen apre un nuovo giro al comando, quindi Perez si ferma ai box! Leclerc torna secondo.

Giro 50/71 Si ferma Verstappen e monta le medie, poi Perez a 5.3 e Leclerc a 8.1 dal messicano

Giro 50/71 AGGIORNAMENTO GP AUSTRIA

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+26.276 2

3 Charles LECLERC Ferrari+34.361 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+42.922 3

5 Lando NORRIS McLaren+43.743 3

6 Fernando ALONSO Aston Martin+52.062 3

7 Lewis HAMILTON Mercedes+54.953 3

8 George RUSSELL Mercedes+64.828 3

9 Lance STROLL Aston Martin+67.220 3

10 Pierre GASLY Alpine1 L 3

11 Alexander ALBON Williams1 L 3

12 Esteban OCON Alpine1 L 3

13 Logan SARGEANT Williams1 L 3

14GuanyuZHOUAlfa Romeo1 L 3

15 Nyck DE VRIES AlphaTauri1 L 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 3

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1 L 3

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 4

19 Oscar PIASTRI McLaren1 L 4

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team– 2

Giro 49/71 Leclerc torna in pista in terza posizione con le gomme hard. Vedremo ora cosa farà Perez.

Giro 48/71 Perez si trova ora in terza posizione a 12.2 da Leclerc e procede in 1:09.2, il più veloce in pista. Il team Ferrari spiega a Leclerc che devono monitorare la sua situazione

Giro 47/71 Sainz attacca Norris e lo passa in curva 4 all’esterno!!!!!!!! Che sorpasso!!!!!!

Giro 46/71 Sainz sconta anche la penalità, esce con le gomme hard e torna in azione in quinta posizione alle spalle di Norris.

Giro 45/71 Alonso e Gasly ai box, ora le Ferrari possono fermarsi. Rientra Sainz infatti!

Giro 45/71 Verstappen una macchina! 1:09.678 prosegue in maniera incredibile Leclerc in 1:10.475 cede 11.5, quindi Sainz 1:10.677 si trova a 4.3.

Giro 44/71 Sainz 1:10.197 piazza un ottimo crono, mentre Perez ora quarto dopo aver passato Alonso si porta a 11.9 dallo spagnolo.

Giro 43/71 Leclerc si lamenta per le gomme, mentre Sainz chiede di allungare lo stint in caso di SC. Hamilton torna ai box, sconta la penalità e cambia gomme mettendo le hard

Giro 42/71 Leclerc inizia davvero a crollare. 1:10.896, quindi 1:10. 828 e ora si trova a 9.3 dalla vetta

Giro 41/71 Anche se la Ferrari ha alzato nettamente i propri tempi, stanno guadagnando ancora su Norris, Hamilton e Alonso. Vedremo quando arriverà il cambio gomme.

Giro 40/71 Verstappen apre un nuovo giro al comando girando con un clamoroso 1:09.386! Leclerc perde un altro secondo, come Sainz. 5 secondi di penalità anche per De Vries. Uno stillicidio.

Giro 39/71 In questo momento è Perez il più veloce in pista. Con le medie il messicano si è portato a 4.0 da Alonso, ma dovrà ancora fermarsi ai box.

Giro 38/71 La Ferrari ora dovrà valutare sul da farsi a livello di cambi gomme. Mancano 33 giri e dovranno montare le hard. Proveranno ad allungare al massimo per chiudere con 2 sole soste?

Giro 37/71 Verstappen continua su tempi incredibili. 1:09.367 contro 1:10.548 di Leclerc e 1:10.336 di Sainz. Tutti gli altri sono quasi sull’1:11. La Ferrari è decisamente la seconda forza

Giro 36/71 Abbiamo passato metà gara. Verstappen è in vetta con 1.1 su Leclerc, quindi terzo Sainz a 6.5 (con 5″ di penalità), quarto Norris a 15.2, quindi Hamilton a 16.7

Giro 35/71 5 secondi anche per Albon, mentre Verstappen attacca di nuovo Leclerc e lo passa in curva 2!

Giro 34/71 Verstappen è in scia! Attacca il monegasco che tiene duro in curva 4

Giro 34/71 Leclerc sta alzando decisamente il proprio ritmo. 1:10.4 contro 1:09.6. Verstappen in zona DRS!

Giro 33/71 In un team radio Leclerc e il team parlano di un degrado superiore alle attese. Si parla di 3 soste!

Giro 32/71 Verstappen si porta a 2.3 da Leclerc e inizia ad avvicinarsi. Il sorpasso arriverà in pochi giri?

Giro 31/71 Leclerc prosegue in 1:09.9, mentre Verstappen ancora in 1:09.3, l’olandese fa la differenza soprattutto nel T3. Sainz in 1:10.2

Giro 30/71 AGGIORNAMENTO GP AUSTRIA

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.652 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+7.623 2

4 Lando NORRIS McLaren+13.606 2

5 Lewis HAMILTON Mercedes+13.981 2

6 Fernando ALONSO Aston Martin+18.453 2

7 Pierre GASLY Alpine+25.301 2

8 George RUSSELL Mercedes+29.981 2

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+30.123 2

10 Alexander ALBON Williams+34.353 2

11 Esteban OCON Alpine+35.000 2

12 Lance STROLL Aston Martin+35.959 2

13 Logan SARGEANT Williams+43.824 2

14GuanyuZHOUAlfa Romeo+46.156 2

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+48.360 2

16 Nyck DE VRIES AlphaTauri+51.346 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+62.281 3

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+64.695 2

19 Oscar PIASTRI McLaren+65.693 3

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team– 2

Giro 29/71 Leclerc apre un altro giro al comando ma Verstappen si porta ormai a 3.7, poi Sainz a 3.7, Norris a 5.9 che passa Hamilton

Giro 28/71 Verstappen inizia a voltare in 1:09.2 e guadagna 7 decimi al giro su Leclerc. Sainz ancora alle prese con i track limits e ora arrivano 5 secondi di penalità

Giro 27/70 Verstappen record! 1:08.929 si porta a 5.9 da Leclerc ,poi Sainz a 1.3

Giro 26/70 Verstappen supera Sainz in curva 4! Bel duello ma senza il minimo rischio. Perez torna in pista decimo.

Giro 26/70 Ai box Perez, mentre Verstappen chiude la sua serie di giri consecutivi in vetta a 249

Giro 25/70 Verstappen attacca subito Sainz che si difende, mentre Ocon si becca 5 secondi di penalità.

Giro 25/70 Verstappen ai box! Monta le hard per andare fino in fondo. Rientra dopo 2.3 in terza posizione alle spalle di Sainz.

Giro 24/70 Hamilton attacca di nuovo Perez e si lamenta del comportamento del messicano che, però, tiene duro. Seconda segnalazione per Perez.

Giro 24/70 Verstappen sempre un martello sull’1:10.3, Leclerc 1:09.8, Sainz 1:10.0.

Giro 23/71 Bandiera bianco-nera anche per Sainz! Attenzione! Leclerc è il più veloce in pista e si porta a 14.0 da Verstappen.

Giro 22/71 Hamilton attacca Perez all’esterno di curva 4 ma il messicano tiene duro

Giro 22/71 Leclerc gira in 1:09.3 e si porta a 14.6 da Verstappen, poi Sainz in 1:09.9, Verstappen 1:10.1

Giro 21/71 Verstappen prosegue e mantiene 15.5 su Leclerc che, a sua volta, ha 5.0 su Sainz

Giro 20/71 Sainz scatenato!!!!!!! Passa anche Perez e si rimette in terza posizione!!

Giro 19/71 Splendido sorpasso di Sainz su Hamilton!! Fianco a fianco da curva 3 a curva 4 lo passa all’esterno!

Giro 17/71 ECCELLENTE SAINZ. Sorpassato subito Norris, risale in quinta posizione. Leclerc ora si trova a 17.1 secondi da Verstappen che non è rientrato ai box. Ricordiamo le gomme: Verstpapn, Leclerc, Perez, Sainz su gomma gialla; Hamilton e Norris su dura.

Giro 17/71 ALTRO TRACK LIMIT DI HAMILTON! Arriveranno cinque secondi di penalità per il pilota della Mercedes, da scontare al prossimo pit-stop.

Giro 16/71 INCREDIBILE. Leclerc riesce a conservare la seconda posizione, Sainz invece subisce un triplo sorpasso da Perez, Hamilton, Norris e ora è sesto.

Giro 16/71 Pit-stop lunghi per entrambe le Ferrari: 4.4 per Leclerc, 4.5 per Sainz. Verstappen resta fuori e si conferma al comando.

Giro 16/71 LECLERC E SAINZ RIENTRANO AI BOX. DOPPIO PIT STOP PER LA FERRARI!

Giro 16/71 Si ferma Hamilton approfittando della virtual safety car. Gioca il jolly. Le Ferrari non sono riuscite a rientrare per questione di un paio di secondi.

Giro 15/71 Carlos Sainz ora si fa minaccioso alle spalle di Leclerc: ha più ritmo e chiede il passo. VIRTUAL SAFETY CAR!

Giro 14/71 Nico Hulkenberg finisce nella ghiaia e sbatte contro il muro. Obbligato al ritiro, bandiera gialla esposta nei primi due settori.

Giro 13/71 INCREDIBILE! BANDIERA BIANCO-NERA PER HAMILTON! Alla prossima arriverà la penalità

Giro 12/71 Arriva la comunicazione per il momento Sainz non tenterà un attacco ai danni di Leclerc. Il monegasco è secondo con mezzo secondo di margine sullo spagnolo. Le Ferrari stanno girando bene, ma ormai Verstappen è imprendibile: 4.5 di margine sulel Rosse.

Giro 11/71 ATTENZIONE: secondo track limit segnalato per Lewis Hamilton. Il britannico deve stare molto attento, ora è quarto.

Giro 10/71 Max Verstappen continua a sostenere un ritmo indiavolato e allunga al comando: 3.3 secondi di vantaggio su Leclerc, tallonato a mezzo secondo da Sainz.

Giro 8/71 Verstappen allunga a 2.3 su Leclerc e inizia a fare il vuoto

Giro 7/71 Leclerc ormai si trova a 2 secondi da Verstappen che procede in 1:10.1, Sainz ormai è negli scarichi di Leclerc, Hamilton e Norris perdono terreno

Giro 6/71 Verstappen sta spingendo al massimo per tenere Leclerc lontano dalla zona DRS. Il gap diventa di 1.6, mentre Sainz è in scia al monegasco

Giro 5/71 Verstappen prova subito a scappare, Leclerc si trova già a 1.1, poi Sainz, Hamilton, Norris e Alonso

Giro 4/71 La SC torna ai box, Verstappen riparte senza problemi, ma Leclerc non è lontano

Giro 3/71 Le vetture procedono dietro la SC e sono costretti a passare dalla pit-lane per permettere che venga ripulita curva 1.

Giro 2/71 I detriti sono in uscita di curva 1. Magnussen e Tsunoda si fermano ai box.

Giro 2/71 SUBITO SAFETY CAR!! Tsunoda è uscito in curva 4, forse detriti in pista.

Giro 1/71 Leclerc attacca Verstappen in curva 4! L’olandese durissimo chiude la porta!

PARTENZA – Lo scatto migliore è di Verstappen che chiude bene sulle Ferrari, poi Hamilton che passa Norris

15.03 Eccoci qua!! Lo schieramento è di nuovo pronto. POCHI ISTANTI E SI PARTE!!!!!!!!!!

15.02 Il gruppo sta per tornare sullo schieramento, in mezzo a una marea di pubblico clamorosa!

15.01 Mentre i piloti stanno percorrendo i 4318 metri della pista austriaca, con appena 10 curve, riproponiamo la griglia di partenza

15.00 Si parte per il giro di ricognizione! I piloti si muovono dallo schieramento di partenza del Red Bull Ring!

14.59 Un minuto al giro di formazione. Andiamo a scoprire le gomme scelte. Verstappen parte con le gomme medie come le Ferrari. Alonso e Perez con le hard! Tutti gli altri con le medie.

14.57 I piloti sono in macchina concentrati pronti per il via. Per spiega il dominio di Verstappen è sufficiente sottolineare come sia al comando da 224 giri consecutivi, quarta striscia di sempre. Il record. sempre più vicino, è di Ascari con 304

14.54 Quali saranno le strategie? Pirelli ritiene che possano essere 3: Medie fino al 15-23° giro quindi doppia hard, oppure media fino al 18-26° e hard-media, oppure media fino a 27-37° e hard finale.

14.51 Attenzione a Mercedes e Aston Martin come sempre. Le due scuderie, tuttavia, per ora stanno vivendo un weekend austriaco sull’ottovolante. Saranno protagoniste o in difesa?

14.48 Ottimo fine settimana, almeno sul giro secco, per Lando Norris. Dopo la beffa in curva 2 di ieri, l’inglese riparte dalla quarta posizione e proverà ad attaccare il podio. La McLaren sembra avere mosso passi in avanti, specialmente sul bagnato. Saprà ribadirlo anche sull’asciutto?

14.45 Nel corso delle simulazioni di passo gara di venerdì la SF-23 sembrava addirittura la migliore vettura del lotto. L’asfalto, però, non sarà incandescente come nella P1, per cui tutto sarà da valutare, ma i passi in avanti messi in mostra in Canada saranno da confermare. La vettura di Maranello avrà intrapreso davvero la strada giusta? Lo capiremo oggi su una pista completamente differente rispetto a Montreal.

14.42 In casa Ferrari, cosa dovremo aspettarci? Dopo un ottimo venerdì, con temperature elevate, il sabato ha visto un deciso passo indietro. Il secondo e terzo posto sono una ghiotta occasione per tornare sul podio e conquistare punti pesanti. Sarà la volta buona? I piloti di Maranello confidavano in condizioni più torride, devono accontentarsi di 33° sull’asfalto (in aumento), ben distanti dai 47 della P1.

14.39 Iniziamo ad addentrarci nella gara del Red Bull Ring! Il grande favorito ovviamente, nemmeno a dirlo, è Max Verstappen. Il bi-campione del mondo sembra inarrestabile, con una Rb19 impeccabile al Red Bull Ring (specialmente nel T1 e T3) una doppia pole position devastante e un dominio clamoroso nella Sprint Race di ieri, nella quale ha perfino sfiorato i doppiaggi. L’olandese sembra in grado di poter vincere ogni gara della stagione. Al momento la Red Bull è a 8 su 8, 10 su 10 con le Sprint.

14.36 Qualche curiosità sulla gara austriaca. A Spielberg in 13 occasioni (35,1%) il vincitore è partito dalla pole position. A Spielberg in 22 occasioni (59,5%) il vincitore è partito dalla prima fila. Il pilota peggio qualificato capace di vincere il GP d’Austria è stato Alan Jones, che nel 1977 si impose partendo dalla 14ma posizione.

14.33 Sul fronte dei team, vige un equilibrio più unico che raro. Abbiamo infatti ben tre squadre impostesi in 6 occasioni! La prima a raggiungere tale quota è stata McLaren, grazie ai successi di Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986), Mika Häkkinen (1998, 2000) e David Coulthard (2001). La Ferrari ha appaiato la storica rivale proprio lo scorso anno, in virtù delle affermazioni di Lorenzo Bandini (1964), Jacky Ickx (1970), Eddie Irvine (1999), Michael Schumacher (2002, 2003) e Charles Leclerc (2022). Nel mezzo, però, la Mercedes ha raggiunto le 6 vittorie a Spielberg, seppur “sfruttando” un GP di Stiria. Ai già menzionati trionfi di Hamilton (2016, 2020) e Bottas (2017, 2020), bisogna aggiungere quelli di Nico Rosberg (2014, 2015).

14.30. Siamo a mezzora esatta dal via! Tra chi è attualmente in pista, si contano altri tre protagonisti capaci di affermarsi in questo autodromo. Si tratta di Lewis Hamilton (GP Austria 2016, GP Stiria 2020), Valtteri Bottas (GP Austria 2017 e 2020) e Charles Leclerc (GP Austria 2022).

14.29 Ora il sole domina completamente la scena sul Red Bull Ring. Pista di nuovo asciutta e condizioni perfette!

14.27 Prima di entrare nel vivo delle qualifiche facciamo un po’ di storia del GP d’Austria. Il pilota più vincente in assoluto a Spielberg è Max Verstappen, impostosi complessivamente 4 volte (GP d’Austria 2018, 2019 e 2021 + GP Stiria 2021) più la Sprint Race di ieri. Se, invece, ci riferiamo esclusivamente al GP d’Austria, c’è un altro uomo riuscito a primeggiare in 3 occasioni. Si tratta di Alain Prost, trionfatore nel 1983, 1985 e 1986. Tra chi è attualmente in pista, si contano altri tre protagonisti capaci di affermarsi in questo autodromo. Si tratta di Lewis Hamilton (GP Austria 2016, GP Stiria 2020), Valtteri Bottas (GP Austria 2017 e 2020) e Charles Leclerc (GP Austria 2022).

14.25 Notizia dell’ultima ora. Nick De Vries non partirà dal fondo dello schieramento ma direttamente dalla pit-lane dopo aver cambiato diverse componenti della sua AlphaTauri. Anche Kevin Magnussen, 19°, ha effettuato la stessa scelta.

14.23 L’ALBO D’ORO RECENTE DEL GP D’AUSTRIA

2014 Red Bull Ring Nico Rosberg Mercedes

2015 Red Bull Ring Nico Rosberg Mercedes

2016 Red Bull Ring Lewis Hamilton Mercedes

2017 Red Bull Ring Valtteri Bottas Mercedes

2018 Red Bull Ring Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer

2019 Red Bull Ring Max Verstappen Red Bull-Honda

2020 Red Bull Ring Valtteri Bottas Mercedes

2021 Red Bull Ring Max Verstappen Red Bull-Honda

2022 Red Bull Ring Charles Leclerc Ferrari

14.20 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:05.116 1:04.951 1:04.391 24

2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:05.577 1:05.087 1:04.439 26

3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:05.339 1:04.975 1:04.581 25

4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:05.617 1:05.038 1:04.658 23

5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:05.673 1:05.188 1:04.819 25

6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:05.710 1:05.121 1:04.893 25

7 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:05.655 1:05.181 1:04.911 27

8 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:05.740 1:05.362 1:05.090 24

9 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:05.515 1:05.308 1:05.170 21

10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:05.673 1:05.387 1:05.823 21

11 63 George Russell MERCEDES 1:05.686 1:05.428 21

12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:05.729 1:05.453 15

13 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:05.683 1:05.605 19

14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:05.763 1:05.680 14

15 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:05.177 2:06.688 19

16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:05.784 10

17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:05.818 9

18 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:05.948 9

19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:05.971 10

20 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:05.974 10

14.17 L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT RACE DI IERI

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 24 30:26.730 8

2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 24 +21.048s 7

3 55 Carlos Sainz FERRARI 24 +23.088s 6

4 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 24 +29.703s 5

5 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 24 +30.109s 4

6 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 24 +31.297s 3

7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 24 +36.602s 2

8 63 George Russell MERCEDES 24 +36.611s 1

9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 24 +38.608s 0

10 44 Lewis Hamilton MERCEDES 24 +46.375s 0

11 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 24 +49.807s 0

12 16 Charles Leclerc FERRARI 24 +50.789s 0

13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 24 +52.848s 0

14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 24 +56.593s 0

15 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 24 +57.652s 0

16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 24 +64.822s 0

17 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 24 +65.617s 0

18 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 24 +66.059s 0

19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 24 +70.825s 0

20 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 24 +76.435s 0

14.14 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 336

2 MERCEDES 168

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 163

4 FERRARI 128

5 ALPINE RENAULT 46

6 MCLAREN MERCEDES 17

7 HAAS FERRARI 11

8 ALFA ROMEO FERRARI 9

9 WILLIAMS MERCEDES 7

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 2

14.11 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 203

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 133

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 121

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 102

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 74

6 George Russell GBR MERCEDES 66

7 Charles Leclerc MON FERRARI 54

8 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 42

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 31

10 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 15

11 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 12

12 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 7

14 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 5

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 2

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

20 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

14.08 Dopo la tanta pioggia di ieri, oggi sulla pista incastonata tra i monti della Stiria doveva splendere il sole con temperature a livelli estivi. Tutto cancellato. Da poco ha smesso di piovere e il clima è nuovamente autunnale. La Ferrari sperava nel caldo…

14.05 Siamo giunti al nono appuntamento della stagione che si è già aperto nella giornata di ieri con la schiacciante vittoria di Max Verstappen nella Sprint Race

14.03 Siamo pronti per il Gran Premio d’Austria che, proprio nella giornata odierna, ha confermato la sua presenza nel calendario fino al 2030.

14.00 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring! Tra un’ora esatta prenderà il via il Gran Premio d’Austria 2023!

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, nono round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spielberg, assisteremo a una gara molto incerta in cui tanto potrà dipendere dalle condizioni meteorologiche e dalla capacità di adattamento dei piloti.

L’olandese Max Verstappen, su Red Bull, è chiaramente il favorito. L’alfiere di Milton Keynes ha fatto finora percorso netto, svettando nelle qualifiche, nella Sprint Shootout e nella Sprint Race. Una costanza di rendimento paurosa, che neanche i capricci del meteo hanno saputo mettere in discussione. Anzi, Max si è esaltato con l’arrivo della pioggia, facendo una differenza imbarazzante rispetto alla concorrenza.

Ci proveranno, comunque, le due Ferrari a contrastare il neerlandese. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz partiranno dalla seconda e terza piazzola, grazie alle ottime prestazioni nel time-attack del venerdì. Leclerc, in particolare, vuole cancellare quanto è accaduto ieri in condizioni di pista asciutta/bagnata e si augura di trovare un asfalto perfettamente dry. Per Sainz, invece, discorso un po’ diverso, tenuto conto del primo podio stagionale nelle condizioni descritte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle 15.00 per la gara in Stiria. Buon divertimento!

