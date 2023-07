Ordine d’arrivo F1, GP Austria 2023: 2° Leclerc dietro Verstappen, 4° Sainz. Ferrari in risalita

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP d’Austria 2023, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Spielberg. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto lungo i 71 giri percorsi sul tracciato della Stiria, con l’ambizione di conquistare la prestigiosa vittoria nella classica europea di inizio estate, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

Max Verstappen ha vinto il GP d’Austria. Il Campione del Mondo è scattato dalla pole position, ha addomesticato i due tentativi di Charles Leclerc nel corso del primo giro, ha gestito bene la strategia con il prorio muretto e ha trionfato con ampio margine. L’olandese della Red Bull ha preceduto un baldanzoso Charles Leclerc: il pilota della Ferrari, andato in crisi nella Sprint Race di ieri, ha tenuto un ottimo passo e ha dimostrato degli interessanti miglioramenti per il Cavallino Rampante. La piazza d’onore può soddisfare il monegasco, oggi era davvero impossibile tenere il ritmo dell’iridato in carica.

Terzo posto per Sergio Perez con l’altra Red Bull. Il messicano si è reso protagonista di una bella rimonta e a una decina di giri dal termine ha operato il sorpasso risolutore su Carlos Sainz al termine di un duello estremamente avvincente. Lo spagnolo della Ferrari, che ha dovuto scontare cinque secondi di penalità per i track limit, ha chiuso ai piedi del podio lasciandosi alle spalle Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin) e le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Pierre Gasly (AlphaTauri) e Lance Stroll (Aston Martin) hanno completato la top-10, precedendo Alexander Albon (Williams) ed Esteban Ocon (Alpine). Il giro veloce porta la firma di Max Verstappen, che è rientrato ai box quando mancavano un paio di tornate visto che aveva margine su Leclerc e ha così strappato anche il punto di bonus. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP d’Austria 2023, i risultati e la classifica della settima gara del Mondiale F1.

ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRIA F1 2023

1. Max Verstappen (Red Bull), giro veloce

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. George Russell (Mercedes)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Alexander Albon (Williams)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Logan Sargeant (Williams)

14. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15. Nyck de Vries (AlphaTauri)

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17. Oscar Piastri (McLaren)

18. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

19. Kevin Magnussen (Haas)

Rit. Nico Hulkenberg (Haas)

RISULTATI E CLASSIFICA GP AUSTRIA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 4

2 Charles LECLERC Ferrari+5.155 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+17.188 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+21.377 3

5 Lando NORRIS McLaren+26.327 3

6 Fernando ALONSO Aston Martin+30.317 3

7 Lewis HAMILTON Mercedes+39.196 3

8 George RUSSELL Mercedes+48.403 3

9 Pierre GASLY Alpine+54.335 3

10 Lance STROLL Aston Martin+58.804 4

11 Alexander ALBON Williams+66.175 3

12 Esteban OCON Alpine1 L 3

13 Logan SARGEANT Williams1 L 3

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 3

15 Nyck DE VRIES AlphaTauri1 L 3

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1 L 3

17 Oscar PIASTRI McLaren1 L 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 4

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 3

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team– 2

Foto: Lapresse