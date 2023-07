F1, Christian Horner: “Un weekend perfetto, tutto è andato nel verso giusto per entrambi i piloti”

La Red Bull chiude un fine settimana che va oltre il concetto di perfezione. Max Verstappen ha centrato la pole position di venerdì, quella nelle qualifiche shootout di ieri mattina, ha dominato la Sprint Race e, non ultimo, ha dettato legge in maniera clamorosa anche nella gara lunga del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023.

Un dominio che quasi non ha precedenti, condito dalla terza posizione di Sergio Perez che, scattato dalla 15a posizione della griglia di partenza, ha saputo risalire fino al podio, ovvero alla terza posizione, alle spalle di Charles Leclerc e davanti a Carlos Sainz.

Al termine della gara austriaca, il team principal della Red Bull ha raccontato le sue sensazioni a F1.com: “La corsa non poteva andare meglio per noi. Siamo stati veloci e brillanti con un ritmo straordinario. Tutto è svoltato nel momento della Virtual Safety Car, specialmente pensando a Sergio Perez. Max là davanti ha proseguito in maniera clamorosa, con un weekend perfetto”.

Christian Horner passa poi ad analizzare quanto fatto dalle Ferrari: “Non eravamo preoccupati per la nostra strategia, noi avevamo un’idea diversa che si è rivelata azzeccata. Forse loro avrebbero potuto dividere la strategia tra i due piloti, ma non è stato quello il caso. Perché abbiamo cambiato tra hard e media? Con la gialla per Checo c’erano più chance di sorpasso, come si è visto. Ha disputato una bella gara, ho parlato con lui dopo le qualifiche del venerdì per capire la sua frustrazione”.

Foto: LaPresse