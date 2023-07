F1, Carlos Sainz: “Sono frustrato, il primo pit-stop mi ha penalizzato”

Una giornata positiva per la Ferrari, ma l’amarezza c’è nell’animo di Carlos Sainz. Lo spagnolo, terzo nella Sprint Race di ieri, voleva concedere il bis ed essere nella top-3 del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spielberg, però, l’iberico ha concluso in quarta piazza, lottando strenuamente con il messicano Sergio Perez (Red Bull) in una gara vinta dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) davanti all’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc e appunto a Perez.

Un bel ritmo quello dimostrato da Carlos, che avrebbe voluto anche lottare con Leclerc per la seconda piazza, ma ha dovuto rispettare l’ordine di scuderia imposto nella circostanza. In questo contesto, hanno inciso in maniera negativa per lui la sosta contemporanea con Leclerc e la penalità di 5″ per track limits.

“Ero frustrato, il passo gara era buono, ma penso che avrei meritato più del quarto posto. Purtroppo, quella sosta ai box mi è costata il podio. La macchina era ottima ed ero veloce, ma non sono riuscito ad ottenere il risultato che volevo. Dietro Charles stavo salvando le gomme, mi è stato detto di seguire il piano della squadra, ma ne avevo. In fabbrica i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile“, le considerazioni di Sainz.

Foto: LaPresse