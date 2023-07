F1, John Elkann: “La miglior Ferrari della stagione in Austria. Rinnovo piloti? Ci sono altre priorità”

Siamo in attesa di un giudizio definitivo per quanto riguarda il GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. La protesta dell’Aston Martin, relativa al controllo impreciso dei track-limits in gara accolta dalla FIA, ha generato non poca confusione nelle ultime ore. Alla prova dei fatti, la classifica finale è sub iudice e tutto potrebbe essere messo in discussione.

A questo proposito, c’è grande attenzione anche da parte della Ferrari, cha ha terminato la gara in seconda e quarta posizione con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. La vittoria è andata al solito Max Verstappen su Red Bull. Stando a quanto si è compreso, proprio Sainz potrebbe rischiare la sua posizione, tra l’altro avendo già scontato con una penalità di 5″ il fatto di essere andato oltre i limiti della pista in tre circostanze.

A caldo, prima che emergesse questa situazione paradossale, il presidente John Elkann aveva manifestato tutto il suo entusiasmo sulla prestazione della Rossa, ai microfoni di Sky Sport: “La miglior Ferrari della stagione, bello vederci battagliare con la Red Bull qui in Austria. E’ un circuito divertente, ma c’è un progresso della macchina e questo risalta anche il valore dei piloti. L’umore è buono, siamo stati davanti tutto il weekend. La lotta di Sainz con Perez è incoraggiante, bisogna guardare in avanti e fare un passo alla volta. Così si può sempre fare meglio“, le parole del n.1 di Maranello.

“Non bisogna mai demoralizzarsi, la Red Bull è uno stimolo a fare meglio. La cosa positiva è che stiamo progredendo a ogni gara, quella importante è che in tutte le sue componenti abbiamo una squadra che va in un’unica direzione. Rinnovo piloti? Ci sono altre priorità, ora dobbiamo goderci questo momento grazie anche al talento dei nostri piloti“, ha sottolineato Elkann.

Foto: LaPresse