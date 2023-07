F1, Charles Leclerc: “Aggiornamenti anticipati di diverse settimane. Ora guido meglio”

Sorride Charles Leclerc, ma non stappa certamente lo champagne, dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori della Ferrari in un colpo solo si è messo alle spalle la deludente Sprint Race di ieri e, soprattutto, è tornato sul podio, come non gli accadeva dalla gara di Baku.

Partito dalla seconda posizione, il monegasco si è confermato nella medesima posizione. Davanti Max Verstappen ha fatto corsa a sé con un margine di vantaggio clamoroso nei confronti di tutti. Il pilota nativo di Montecarlo, invece, ha gestito bene la sua prova inanellando una bella serie di tempi. Ha cercato in avvio di superare l’olandese, ma contro un rivale simile non c’è davvero nulla da fare.

Al termine della gara tra i monti della Stiria, Charles Leclerc ha analizzato la sua gara nel corso delle interviste di rito, condotte da David Coulthard: “Oggi e venerdì abbiamo massimizzato quello che abbiamo a disposizione. Ieri, invece, non ho mai avuto il passo giusto. Sono felice di tornare sul podio, consapevole che questi aggiornamenti mi stanno permettendo di guidare un po’ più a mio agio. Congratulazioni alla squadra, che ha fatto un ottimo lavoro ed ha anticipato di diverse settimane il pacchetto di aggiornamenti”.

Il monegasco prosegue nel suo racconto: “Ovviamente c’è ancora tanto da fare perché le Red Bull hanno un passo incredibile. La mia gara? Al via ho provato a passare Max, ma sapevo benissimo che sulla lunga distanza non avrei avuto chance. Ho provato l’attacco, ma non è stato sufficiente. Ad ogni modo, bello tornare sul podio. Ora sotto con Silverstone, dove penso potremo fare bene”.

Foto: LaPresse