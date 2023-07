F1, Lando Norris: “Ieri sfortunati. Oggi un bel giorno per me e il team”

Giornata super per Lando Norris. Il belga della McLaren ha infatti conquistato la quinta posizione nel GP d’Austria, nona tappa del Mondiale 2023 di F1, vincendo anche il Premio come miglior pilota di giornata.

Un risultato importantissimo per Lando soprattutto dopo la problematica Sprint Race di ieri, motivo per cui il diretto interessato è apparso particolarmente soddisfatto in mixed zone, dove ha raccontato le sue impressioni: “Ieri ero dispiaciuto per quanto accaduto, penso che avessimo la possibilità di combattere con le auto più veloci ed essere prima della Mercedes e dell’Aston, purtroppo abbiamo avuto dei piccoli problemi“.

Norris ha quindi proseguito: “Oggi è stato bello premiare tutti con dei punti, specialmente per gli aggiornamenti, a cui è stato dedicato gran parte del lavoro. E’ anche per questo che oggi avevamo una macchina più veloce, che ci ha permesso di competere. Un buon giorno per me e per il mio team”.

Foto: LaPresse