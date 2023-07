F1, cambia l’ordine d’arrivo del GP d’Austria: penalizzato anche Sainz

Semplicemente clamoroso e ai limiti dell’assurdo quello che è accaduto a Spielberg, dopo il GP dell’Austria: per tutto il fine settimana il discorso dei track limits è stato chiacchierato, ha creato vicissitudini sin dalle qualifiche con tantissimi tempi cancellati. Questione che si è protratta fino alla gara, con una miriade di penalizzazioni ufficializzate dalla FIA intorno alle 21.40.

Tutto è scaturito dal ricorso da parte della Aston Martin: la scuderia britannica si era rivolta ai giudici sostenendo che non avessero preso in esame tutti i casi di track limits verificatosi nella gara di oggi. Ricorso che è stato accolto della FIA che si è trovata di fronte a dover analizzare oltre 1200 casi durante i 71 giri percorsi.

La classifica è rimasta quindi sub iudice fino a questa sera e la comunicazione ufficiale delle penalità è arrivata da pochissimo. Classifica che è stata rivoluzionata, fatta eccezione per il podio che rimane intatto. Carlos Sainz da quarto viene declassato alla sesta posizione, Norris chiude in quarta piazza davanti ad Alonso, Hamilton perde la posizione su Russell e conclude ottavo. Decisioni che sono destinate a far discutere, soprattutto per modalità e tempistiche con le quali sono arrivate.

BREAKING: Eight drivers receive post-race penalties for track limit infringements during the race The top 10 results change, although the podium remains unaffected #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/scwtaQG96q — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

A revised top 10, after eight drivers are hit with post-race penalties in Spielberg pic.twitter.com/aE3eGEKy3p — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

TUTTE LE PENALITA’ ASSEGNATE

Sainz – 10 secondi

Hamilton – 10 secondi

Gasly – 10 secondi

Albon – 10 secondi

Ocon – 30 secondi

Sargeant – 10 secondi

De Vries – 15 secondi

Tsunoda – 5 secondi

ORDINE D’ARRIVO AGGIORNATO:

1. Max Verstappen (Red Bull), giro veloce

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. George Russell (Mercedes)

8. Lewis Hamilton (Mercedes)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Alexander Albon (Williams)

12. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

13. Logan Sargeant (Williams)

14. Esteban Ocon (Alpine)

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16. Oscar Piastri (McLaren)

17. Nyck de Vries (AlphaTauri)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Rit. Nico Hulkenberg (Haas)

Foto: Lapresse