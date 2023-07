Griglia di partenza F1, GP Austria 2023: Leclerc 2° a un soffio da Verstappen! Sainz in seconda fila!

Abbiamo la griglia di partenza del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spielberg, il time-attack è andato a definire la griglia di partenza della gara domenicale, in un weekend in cui il ritorno della Sprint Race, dopo quanto accaduto a Baku (Azerbaijan), è andato a scompaginare le carte per piloti e team.

Un fine-settimana in cui, infatti, si dovranno affrontare due qualifiche. La prima è stata quella di oggi e la seconda ci sarà domani, identifica dal nome “Sprint Shootout” in cui i racing driver saranno chiamati a massimizzare la loro prestazione per stabilire lo schieramento della Sprint Race. Una corsa quest’ultima di 24 giri in cui si dovrà trovare il giusto equilibrio tra prestazione pura e gestione delle gomme.

Una pista quella austriaca, infatti, molto esigente sulle gomme. “Le vetture percorrono le dieci curve del tracciato in un tempo leggermente superiore al minuto e i pochi rettilinei non permettono alle gomme di riposarsi. L’asfalto ha una micro e macro rugosità abbastanza alta, dovuta all’età del manto, e il grip è elevato in partenza“, le parole del responsabile Pirelli, Mario Isola.

Di seguito la griglia di partenza:

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRIA F1 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Nico Hulkenberg (Haas)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Alexander Albon (Williams)

11. George Russell (Mercedes)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Oscar Piastri (McLaren)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Sergio Perez (Red Bull)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Kevin Magnussen (Team Haas)

20. Nyck De Vries (AlphaTauri)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2023

Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.391 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.048 6

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.190 7

4 Lando NORRIS McLaren+0.267 7

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.428 7

6 Lance STROLL Aston Martin+0.502 6

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.520 8

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.699 6

9 Pierre GASLY Alpine+0.779 7

10 Alexander ALBON Williams+1.432 7

Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.951 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.024 5

3 Lando NORRIS McLaren+0.087 5

4 Pierre GASLY Alpine+0.133 5

5 Charles LECLERC Ferrari+0.136 4

6 Lance STROLL Aston Martin+0.170 4

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.230 6

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.237 5

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.411 4

10 Alexander ALBON Williams+0.436 5

11 George RUSSELL Mercedes+0.477 6

12 Esteban OCON Alpine+0.502 5

13 Oscar PIASTRI McLaren+0.654 4

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.729 5

15 Sergio PEREZ Red Bull Racing+61.737 5

Q1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.116 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.061 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.223 2

4 Pierre GASLY Alpine+0.399 3

5 Charles LECLERC Ferrari+0.461 2

6 Lando NORRIS McLaren+0.501 3

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.539 3

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.557 3

9 Alexander ALBON Williams+0.557 3

10 Oscar PIASTRI McLaren+0.567 2

11 George RUSSELL Mercedes+0.570 3

12 Lance STROLL Aston Martin+0.594 2

13 Esteban OCON Alpine+0.613 3

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.624 2

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.647 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.668 3

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.702 3

18 Logan SARGEANT Williams+0.832 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.855 2

20 Nyck DE VRIES AlphaTauri+0.858 3

Foto: LaPresse