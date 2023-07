F1, Verstappen ancora in pole position ma tallonato dalle Ferrari in Austria. 4° un super Norris

Max Verstappen si impone anche nelle qualifiche del venerdì a Spielberg e conquista la quarta pole position consecutiva, ottenendo la prima posizione sulla griglia del Gran Premio d’Austria 2023, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 26ma partenza al palo della carriera per il fenomeno olandese della Red Bull, che ha respinto nel finale gli attacchi di una Ferrari finalmente pimpante almeno sul giro secco.

Charles Leclerc si è fermato a soli 48 millesimi dalla pole grazie ad un time-attack splendido, mentre Carlos Sainz aprirà la seconda fila dello schieramento (3° a 190 millesimi) davanti alla sorprendente McLaren di Lando Norris. Quinta piazza per la Mercedes di Lewis Hamilton, che precede le deludenti Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso.

In Q1 Ferrari e Mercedes scendono in pista con gomme soft usate per il primo run, accusando distacchi abissali da Verstappen. Dopo pochi minuti Bottas va in testacoda in uscita da curva 1 e provoca la bandiera rossa, riuscendo però successivamente a ripartire. L’olandese della Red Bull chiude con il miglior tempo in 1’05″116 davanti a Perez e Sainz. Eliminati Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Logan Sargeant, Kevin Magnussen e Nyck De Vries.

In Q2 Verstappen si conferma il più veloce del lotto in 1’04″951 ma con pochissimo margine nei confronti di Sainz, Norris e Leclerc. I limiti della pista in curva 9 e 10 condizionano pesantemente l’andamento della sessione e Perez viene clamorosamente escluso (per il quarto GP di seguito fuori dalla top10), vedendosi cancellare ben tre giri e classificandosi solo 15°. Fuori anche George Russell con la Mercedes, Esteban Ocon, Oscar Piastri e Valtteri Bottas.

In Q3 Verstappen, Leclerc e Sainz sfruttano la gomma nuova nel primo time-attack e occupano le prime tre posizioni in classifica davanti a Norris e Hamilton. Decisivo il secondo tentativo, con il leader del Mondiale che si migliora ulteriormente in 1’04″391 beffando un ottimo Leclerc per 48 millesimi. Seconda fila per Sainz e Norris con la McLaren, 5° Hamilton davanti alle Aston Martin.

RISULTATI QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.391 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.048 6

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.190 7

4 Lando NORRIS McLaren+0.267 7

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.428 7

6 Lance STROLL Aston Martin+0.502 6

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.520 8

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.699 6

9 Pierre GASLY Alpine+0.779 7

10 Alexander ALBON Williams+1.432 7

11 George RUSSELL Mercedes- – 6

12 Esteban OCON Alpine- – 5

13 Oscar PIASTRI McLaren- – 4

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 5

15 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 5

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 3

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 3

18 Logan SARGEANT Williams- – 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

20 Nyck DE VRIES AlphaTauri- – 3

