DIRETTA MotoGP, GP Valencia 2022 LIVE: la festa Ducati ai box, Bagnaia campione del mondo! “Ho imparato dagli errori”

14.55 La nostra diretta volge al termine, ma restate su OA Sport per dichiarazioni, analisi, approfondimenti e classifiche della MotoGP dopo una gara storica!

Fabio Quartararo deve abdicare, non riuscendo a bissare il titolo del 2021 ma dimostrando un livello di guida eccezionale su una Yamaha decisamente inferiore alla Ducati.

Da -91 al Mondiale. Bagnaia quest’anno ha completato la rimonta più clamorosa della storia della MotoGP, grazie ad una seconda parte di stagione strepitosa (e alle difficoltà di Fabio Quartararo con la Yamaha).

Secondo titolo iridato in carriera per Pecco Bagnaia (il primo in MotoGP), dopo aver conquistato il Mondiale Moto2 nel 2018.

Bagnaia vince il Mondiale MotoGP 2022 con 17 punti di vantaggio su Fabio Quartararo e 46 su Enea Bastianini. 4° Aleix Espargarò, poi Jack Miller e Brad Binder.

Bagnaia fa la storia! Pecco regala alla Ducati il secondo titolo in MotoGP, 15 anni dopo Casey Stoner, ed interrompe un digiuno di mezzo secolo per un binomio tricolore! L’accoppiata Bagnaia-Ducati è infatti la prima interamente originaria del Bel Paese ad imporsi nella classe regina del motociclismo da quando Giacomo Agostini trionfò nel 1972 in sella alla MV Agusta.

Di seguito la top10 di Valencia al traguardo:

1 42 A. RINS 41:22.250 2 33 B. BINDER +0.396 3 89 J. MARTIN +1.059 4 20 F. QUARTARARO +1.911 5 88 M. OLIVEIRA +7.122 6 36 J. MIR +7.735 7 10 L. MARINI +8.524 8 23 E. BASTIANINI +12.038 9 63 F. BAGNAIA +14.441 10 21 F. MORBIDELLI +14.676

Onore anche ad Alex Rins e alla Suzuki, che lascia il Motomondiale con una vittoria! Completano il podio di Valencia Brad Binder con la KTM e Jorge Martin con la Ducati Pramac.

Può esplodere finalmente la festa Ducati!!! Bagnaia riporta l’Italia sul trono iridato della MotoGP 13 anni dopo Valentino Rossi!!!

CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOO!!!!! BAGNAIAAAAAAAAA!!!!! TRIONFO DUCATI!!!!!!!

Rins si invola verso la vittoria, Bagnaia sta per coronare il suo sogno!!

-2 Bagnaia potrebbe lasciar passare anche Morbidelli a questo punto, per evitare ogni rischio. Inizia l’ultimo giro!!!

-2 Penultimo giro! Morbidelli ha ripreso Bagnaia e potrebbe superarlo per la nona posizione, mentre Binder passa Martin ed è 2°!

-3 Che tensione in casa Ducati… Bagnaia deve affrontare i 3 giri più lunghi e difficili della carriera, ma la mancata vittoria di Quartararo lo sta mettendo al riparo da eventuali brutte sorprese.

-4 Scivola anche Miller, all’ultima gara con la Ducati. Quartararo sale in quarta piazza, ma il podio è ormai distante…

-5 Binder rompe gli indugi e passa Miller alla staccata di curva 2! Il sudafricano della KTM mette nel mirino adesso la Ducati Pramac di Martin, mentre Rins è lontano 1″.

-6 Bagnaia vuole evitare ogni minimo rischio, va lungo in curva 2 e lascia passare volontariamente Bastianini. Pecco adesso è 10°, con un vantaggio rassicurante di 13″ sul 15° posto.

-7 Rins allunga a 9 decimi sul quartetto inseguitore composto da Martin, Miller, Binder e Quartararo. 9° Bagnaia, alle sue spalle il futuro compagno di squadra Bagnaia.

-8 Rins è sempre al comando davanti a Martin, Miller, Binder e Quartararo. A seguire Mir (non segnalato in classifica a causa di un problema tecnico), Oliveira, Marini e Bagnaia.

-9 Anche Marini passa Bagnaia, che retrocede in ottava posizione e sta per essere attaccato anche da Bastianini. 5° Quartararo, a 1″8 dalla testa della gara.

-10 Brad Binder vola e supera Quartararo! Il sudafricano della KTM ha un grandissimo ritmo e può provare addirittura a vincere.

-11 Bagnaia nel frattempo lascia sfilare Oliveira per non correre rischi inutili e perde un’altra posizione.

-11 Cade intanto Zarco, mentre Binder è scatenato e ha ormai ripreso Quartararo!

-12 Bagnaia ha un margine di 8″5 sulla 15ma posizione di Raul Fernandez, quindi la situazione è ancora sotto controllo per Pecco.

-13 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 42 A. RINS 22:23.299 2 89 J. MARTIN +0.623 3 43 J. MILLER +0.894 4 20 F. QUARTARARO +1.892 5 33 B. BINDER +2.488 6 36 J. MIR +6.432 7 63 F. BAGNAIA +6.972 8 88 M. OLIVEIRA +7.053 9 10 L. MARINI +7.371 10 23 E. BASTIANINI +8.459

-14 Adesso Oliveira è in scia a Bagnaia e potrebbe attaccarlo a breve. Si avvicina nel frattempo Quartararo a 1″ da Miller.

-15 Stabile il gap di Quartararo, distante 1″3 dal terzo posto di Miller. Mir nel frattempo attacca Bagnaia alla staccata dell’ultima curva e si prende la sesta posizione.

-15 Bagnaia, lo ricordiamo, può permettersi anche un 14° posto per conquistare il titolo iridato in caso di vittoria da parte di Quartararo.

-16 Bagnaia sta inevitabilmente pagando la tensione per la posta in palio e viene messo nel mirino anche dalla Suzuki di Mir e dalla KTM di Oliveira.

-17 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 42 A. RINS 15:41.756 2 89 J. MARTIN +0.322 3 43 J. MILLER +0.792 4 20 F. QUARTARARO +2.567 5 33 B. BINDER +4.203 6 63 F. BAGNAIA +5.407 7 36 J. MIR +5.787 8 88 M. OLIVEIRA +6.149 9 10 L. MARINI +7.137 10 23 E. BASTIANINI +7.644

-18 Cade Marquez!!!! L’otto volte iridato della Honda è scivolato in curva 8, perdendo l’anteriore. Quartararo e Bagnaia diventano così 4° e 6°.

-18 La rimonta di Quartararo sembra essersi interrotta, con il francese della Yamaha che gira praticamente sugli stessi tempi dei primi. Attenzione però alla seconda parte di gara del Diablo, molto competitivo e costante nelle prove libere anche con gomme a fine vita.

-19 Binder è davvero incollato al codone della Ducati di Bagnaia e riesce a completare la manovra di sorpasso su Pecco, che scende quindi in settima posizione.

-20 Quartararo in questa fase si trova nella terra di nessuno, con un vantaggio di 1″3 su Bagnaia e 1″3 di ritardo dalla Honda di Marquez. Situazione ancora abbastanza comoda per Pecco in ottica Mondiale.

-21 Quartararo sta trovando ritmo grazie alla pista libera e si avvicina a poco meno di 1″ dalla coda del quartetto di testa. Bagnaia invece si sta difendendo dagli attacchi della KTM di Binder.

-22 Bel duello tra Miller e Marquez! L’australiano affonda la staccata sulla Honda e si riporta in terza posizione alle spalle di Rins e Martin.

-23 Si ritira intanto Aleix Espargarò! Bastianini a questo punto ha il terzo posto nel Mondiale praticamente in tasca.

-24 Quartararo reagisce e ripassa Bagnaia, lanciandosi all’inseguimento del quartetto di testa distante oltre 1″5.

-24 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 42 A. RINS 5:00.826 2 89 J. MARTIN +0.240 3 93 M. MARQUEZ +0.556 4 43 J. MILLER +0.750 5 63 F. BAGNAIA +2.283 6 20 F. QUARTARARO +2.440 7 33 B. BINDER +2.622 8 5 J. ZARCO +2.860 9 36 J. MIR +3.145 10 88 M. OLIVEIRA +3.312

-26 Bagnaia ha approfittato del sorpasso di Miller su Quartararo, per infilarsi a sua volta sul francese della Yamaha con un ingresso davvero molto aggressivo! Pecco adesso è 5° subito davanti al Diablo!

-26 DUELLO BAGNAIA-QUARTARARO!!! Botta e risposta tra i due, che vanno anche al contatto!!!

1° giro/27 Marquez attacca Miller, che va largo e cede la quarta posizione a Quartararo. Che primo giro di Rins con la Suzuki!

PARTITI!!!!! Rins in testa davanti a Martin, Miller, Marquez e Quartararo. Benissimo Bagnaia, è 6°!!

13.59 Comincia il giro di formazione, al termine del quale i piloti si schiereranno nuovamente in griglia per la partenza del Gran Premio!

13.57 Prime curve decisive anche per Quartararo, che deve restare nelle posizioni di vertice per non rimanere imbottigliato senza la possibilità di effettuare dei sorpassi “comodi” in rettilineo. Il Diablo si gioca tutto al via, se vuole avere una chance di vincere il GP, dopo aver mostrato un ottimo passo per tutto il weekend.

13.56 Il probabile momento chiave della gara di Bagnaia sarà la partenza ed il primo giro, in cui dovrà stare molto attento ad evitare contatti in mezzo al gruppo senza perdere però nel frattempo troppe posizioni.

13.54 Saranno 27 giri da vivere tutti in apnea, la posta in palio è altissima… Due piloti si giocano il titolo, tutti gli altri vanno a caccia della singola vittoria di tappa per chiudere al meglio la stagione.

13.52 Di seguito la griglia di partenza a Valencia:

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’29.621 2 7 328.9

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’29.826 7 9 0.205 0.205 325.8

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’29.834 2 7 0.213 0.008 328.9

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’29.900 8 9 0.279 0.066 324.3

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’29.940 2 7 0.319 0.040 328.9

6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’29.955 4 8 0.334 0.015 325.8

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’30.039 6 8 0.418 0.084 327.4

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’30.049 6 8 0.428 0.010 330.5

9 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’30.102 6 7 0.481 0.053 325.8

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’30.124 7 9 0.503 0.022 325.8

11 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’30.143 6 8 0.522 0.019 327.4

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’30.241 4 9 0.620 0.098 325.8

13 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’30.193 6 6 (*) 0.103 327.4

14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’30.236 7 8 (*) 0.146 0.043 322.8

15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’30.453 6 7 (*) 0.363 0.217 324.3

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’30.504 8 9 (*) 0.414 0.051 322.8

17 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’30.548 7 8 (*) 0.458 0.044 322.8

18 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’30.588 6 8 (*) 0.498 0.040 325.8

19 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’30.695 6 8 (*) 0.605 0.107 327.4

20 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’30.804 7 9 (*) 0.714 0.109 322.8

21 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’30.936 3 5 (*) 0.846 0.106 325.8

22 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’31.676 7 8 (*) 1.586 0.740 322.8

23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’31.989 7 8 (*) 1.899 0.313 324.3

24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’30.830 8 8 (*) 0.740 0.026 321.3

13.50 Temperature in aumento a Valencia: pochi minuti fa sono stati registrati 27°C dell’aria e 32°C d’asfalto. Condizioni simili alla FP4 di ieri, in cui sono andate in scena le simulazioni di gara.

13.48 Tensione altissima al Ricardo Tormo, si decide il Mondiale MotoGP! Interessante anche la sfida per la vittoria di tappa, con Marquez e Martin favoriti principali insieme a Miller e Quartararo.

13.45 Ancora apertissima la battaglia tra Aleix Espargarò ed Enea Bastianini per il terzo posto in campionato, mentre Ducati ha già messo in ghiaccio i titoli riservati ai team e alle marche. Sfida Aprilia-Yamaha per la piazza d’onore nel Mondiale costruttori, con la casa di Noale avanti di 5 punti.

13.42 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE MOTOGP 2022:

1 BAGNAIA Francesco ITA 258

2 QUARTARARO Fabio FRA 235

3 ESPARGARO Aleix SPA 212

4 BASTIANINI Enea ITA 211

5 MILLER Jack AUS 189

6 BINDER Brad RSA 168

7 ZARCO Johann FRA 166

8 RINS Alex SPA 148

9 OLIVEIRA Miguel POR 138

10 MARTIN Jorge SPA 136

11 VIÑALES Maverick SPA 122

12 MARQUEZ Marc SPA 113

13 MARINI Luca ITA 111

14 BEZZECCHI Marco ITA 106

15 MIR Joan SPA 77

13.39 A proposito di costruttori, sinora nell’autodromo Ricardo Tormo hanno trionfato quattro differenti Case. Comanda la Honda, con 10 vittorie, seguita dalla Yamaha a 8. La Ducati ha raccolto 4 successi, mentre sono 2 le affermazioni della Suzuki. Interessante notare come nessun marchio sia ancora stato in grado di realizzare una sequenza di almeno tre successi consecutivi.

13.37 Nel frattempo escono dalla pit-lane tutti i piloti della MotoGP per schierarsi in griglia.

13.36 Complessivamente, sono 6 le affermazioni italiane in questo autodromo. Alle quattro già citate di Rossi, Morbidelli e Bagnaia, si aggiungo quelle di Marco Melandri (2005) e Andrea Dovizioso (2018). Dunque sono cinque gli uomini impostisi in più di un’occasione. Solo due di loro, però, sono riusciti a passare per primi sotto la bandiera a scacchi con due moto diverse. Si tratta di Valentino Rossi (Honda nel 2003, Yamaha nel 2004) e Casey Stoner (Ducati nel 2008, Honda 2011).

13.33 Sono quattro i centauri in attività ad aver già trionfato nell’autodromo Ricardo Tormo. Fra di essi, Marc Marquez c’è riuscito in 2 occasioni (2014, 2019). Si conta, invece, 1 singolo successo per Joan Mir (2020, GP d’Europa), Franco Morbidelli (2020, GP Comunità Valenciana) e Francesco Bagnaia (2021). Interessante notare come nessun pilota abbia mai raccolto più di due successi di fila, anzi i back-to-back sono merce rara. A oggi se ne contano solo due, firmati da Valentino Rossi (2003-2004) e Jorge Lorenzo (2015-2016).

13.31 I piloti più vincenti in assoluto nel GP della Comunità Valenciana sono Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, i quali hanno raccolto 4 successi a testa. Il maiorchino si è imposto nel 2010, 2013, 2015 e 2016. Il catalano ha invece primeggiato nel 2007, 2009, 2012 e 2017.

13.29 Tredici anni d’attesa dunque per un pilota italiano, quindici per l’azienda bolognese, mezzo secolo per un binomio tutto tricolore. Già, perché l’accoppiata Bagnaia-Ducati potrebbe essere la prima interamente originaria del Bel Paese ad imporsi nella classe regina del motociclismo da quando Giacomo Agostini trionfò nel 1972 in sella alla MV Agusta.

13.28 In attesa di salire in moto per schierarsi in griglia, Bagnaia ha appena abbracciato i suoi genitori nel box Ducati dopo alcuni minuti di massima concentrazione.

13.26 Anche Ducati vuole interrompere un lungo digiuno, infatti l’unico titolo della casa emiliana in MotoGP risale al 2007 e fu conquistato dall’australiano Casey Stoner.

13.23 Pecco è dunque ad un passo da un risultato storico per il motociclismo azzurro. Quest’oggi a Valencia un italiano potrebbe tornare sul trono della MotoGP, interrompendo un digiuno che per il nostro Paese dura ormai da tredici anni (l’ultimo risale al 2009 con Valentino Rossi).

13.20 Di seguito le combinazioni che consentirebbero a Bagnaia di aggiudicarsi il titolo:

– Francesco Bagnaia si laurea Campione del Mondo se Fabio Quartararo non vince il GP di Valencia, indipendentemente dal suo piazzamento sulla pista spagnola.

– Se Fabio Quartararo vincerà il GP di Valencia, allora Francesco Bagnaia dovrà arrivare almeno 14° per laurearsi Campione del Mondo.

13.17 Quest’oggi invece l’attesa è tutta per il duello tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, lo “sfidante” ed il “campione in carica”. In realtà Pecco è in una posizione di forza e potrà permettersi anche un 14° posto (in caso di vittoria del francese), grazie al margine di 23 punti sul rivale in campionato.

13.14 Dopo 19 tappe in 8 mesi, siamo arrivati all’ultimo atto di un campionato che si deciderà alla gara conclusiva di Valencia per la prima volta dal 2017 (in quel caso Marc Marquez ebbe la meglio su Andrea Dovizioso).

13.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del Gran Premio della Comunità Valenciana 2022, ventesimo e ultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2022.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio della Comunità Valenciana 2022, ultimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo si contendono il titolo iridato al Ricardo Tormo di Valencia, anche se Pecco è in una posizione di forza grazie ad un vantaggio di 23 punti in classifica generale su El Diablo.

Il leader del campionato (che può permettersi anche un 14° posto per mettere in ghiaccio il titolo) parte dalla terza fila in ottava piazza, mentre il campione del mondo in carica ha stampato il quarto tempo in qualifica dimostrando un ritmo notevole sulla lunga distanza in ottica gara. In pole position c’è la Ducati Pramac di Jorge Martin davanti alla Honda di Marc Marquez e alla Ducati Factory di Jack Miller, tutti possibili alleati del piemontese nel tentativo di negare a Quartararo il successo di tappa.

In palio anche il terzo posto nel Mondiale, con Enea Bastianini che dovrà arrivare davanti all’Aprilia di Aleix Espargarò per superare il catalano in classifica e agguantare in extremis il podio al suo secondo campionato nella classe regina del Motomondiale.

Appuntamento fissato dunque alle ore 14.00 per la partenza del Gran Premio della Comunità Valenciana 2022 di MotoGP. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

