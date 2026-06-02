MotoGP, i precedenti di Marco Bezzecchi nel GP di Ungheria. Il 3° posto del 2025 è migliorabile!

Il primo fine settimana di giugno vedrà la MotoGP impegnata in Ungheria. Si correrà al Balaton Park per la seconda volta nella storia. D’altronde l’autodromo è di recentissima edificazione ed è entrato in calendario solo a partire dal 2025. Peraltro, non senza polemiche, poiché la pista è contestata sia dai piloti che dagli appassionati.

Sostanzialmente, il tracciato è stato definito semplicemente inadatto a ospitare la MotoGP. Troppo lento e troppo tortuoso per consentire ai bolidi della massima categoria motociclistica di esprimere appieno i propri cavalli. Un po’ come ingabbiarli, oppure costringerli ad attraversare un budello troppo stretto per le loro caratteristiche. Eppure, vi fa ritorno, nella speranza che anche il pubblico possa dare una risposta migliore (lo scorso anno le presenze furono scarse).

A proposito dello scorso anno. Nel 2025 Marco Bezzecchi visse un weekend solido, seppur non fortunatissimo. Nella Sprint Race chiuse in settima posizione, ma fu condizionato in negativo dall’entrata kamikaze di Fabio Quartararo alla prima curva. Il riminese, costretto a risalire la china, riuscì a racimolare tre punticini pur dimostrandosi molto più competitivo di quanto la sua posizione finale lasciasse intendere.

Difatti, domenica, nel Gran Premio vero e proprio, Simply the Bez prese la testa dopo la partenza, menando le danze per alcuni giri prima di essere sorpassato dall’implacabile Marc Marquez, che si involò verso il successo. Dopodiché, anche Pedro Acosta fu in grado di scavalcare il centauro dell’Aprilia, il quale ebbe tuttavia modo di difendere la terza posizione sino al traguardo.

Per dirla con le sue parole al termine del GP del 2025, la sua fu “una gara fantastica, durante la quale dato tutto. Il mio passo non era sufficiente per vincere e non lo è stato per tutto il weekend. Con le soft ho rischiato, ma ho saputo resistere. È stato un fine settimana positivo, sono molto contento”.