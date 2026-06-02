Roland Garros 2026, Alexander Zverev è il primo semifinalista! Liquidato Jodar in tre set

Il primo a qualificarsi alle semifinali del tabellone di singolare maschile al Roland Garros 2026 di tennis è il numero 2 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che nei quarti di finale elimina la testa di serie numero 27, lo spagnolo Rafael Jodar, sconfitto con lo score di 7-6 (3) 6-1 6-3 in due ore e 28 minuti. Nel penultimo atto il teutonico attende il vincente del match tra il ceco Jakub Mensik ed il brasiliano Joao Fonseca.

Nel primo set nei primi due game ciascun giocatore cancella due palle break, poi dal 2-2 il primo ad allungare è l’iberico, che dal 2-2 trova il break a trenta nel sesto game e vola sul 5-2 non pesante. Lo spagnolo va a servire per il set sul 5-4, ma subisce il controbreak a zero, con Zverev che con 11 punti consecutivi opera il riaggancio sul 5-5 e poi nell’undicesimo game non sfrutta l’opportunità ai vantaggi di portarsi sul 6-5 col servizio a disposizione. Si va al tiebreak: l’equilibrio dura fino al 3-3, poi dopo il cambio di campo Zverev infila quattro punti consecutivi ed incamera la frazione sul 7-3 dopo 67 minuti.

Nella seconda partita Zverev manca una palla break sul 30-40 del quarto game, ma poi ai vantaggi riesce a strappare il servizio a Jodar. Il teutonico riesce a confermare lo strappo senza patemi e poi nel sesto gioco si porta sul 15-40, togliendo nuovamente la battuta all’iberico. Il tedesco va a servire per il set, va sotto 30-40, ma poi inanella tre punti di fila e conquista anche il secondo set sul 6-1 in 37 minuti.

Nella terza frazione il break di Zverev arriva addirittura in apertura, quando il numero 2 del seeding si porta sul 15-40 ed alla seconda occasione centra lo strappo. Il tedesco conferma il break tenendo la battuta per tre volte a 15, poi nell’ottavo game va in difficoltà e finisce sotto 30-40. Jodar non sfrutta l’occasione per il controbreak e poi crolla, cedendo la battuta a trenta anche nel nono gioco, con Zverev che chiude i conti sul 6-3 in 44′ e vola in semifinale.

Le statistiche sottolineano il dominio di Zverev, che vince 107 punti contro gli 85 di Jodar, mettendo a segno più vincenti, 35-22, ma concedendo anche più gratuiti, 35-29. Il teutonico è più cinico, sfruttando 5 delle 11 palle break avute a disposizione e cancellandone 5 delle 6 concesse allo spagnolo. Zverev fa meglio dell’avversario in termini di resa sia con la prima, 71%-55%, sia con la seconda, 61%-59%.