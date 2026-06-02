MotoGP, Marco Bezzecchi: “Felice di essere in Ungheria. Grande fiducia dopo il Mugello”

L’Aprilia arriva al GP di Ungheria fresca della storica doppietta al Mugello, circuito dove non era mai riuscita a vincere in MotoGP. Adesso l’attenzione si sposta al Balaton Park, dove Marco Bezzecchi e Jorge Martin si presentano rispettivamente da leader del Mondiale e da secondo in classifica.

Un momento davvero magico quello del pilota italiano, che è riuscito a festeggiare davanti ai propri tifosi. Un’esultanza meravigliosa per il romagnolo, che ha così allungato in classifica generale, portandosi a quota 173 punti davanti ai 156 del compagno di squadra.

Queste le parole di Bezzecchi alla vigilia del GP di Ungheria: “Sono felice di tornare a Balaton. È una pista bella e particolare, dove siamo desiderosi di partire subito bene con il giusto livello di voglia e determinazione dopo un weekend così speciale al Mugello”.

Ha parlato anche Jorge Martin: “La fiducia è certamente molto alta, ma dobbiamo continuare a lavorare. Mi piace davvero il circuito di Balaton. Quest’anno ci arriveremo con una moto diversa rispetto alla scorsa stagione e speriamo di poter esprimere tutto il nostro potenziale con Aprilia, portando a casa punti importanti”.