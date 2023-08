MotoGP, il palmares di Francesco Bagnaia: Campione del Mondo… per la seconda volta

Francesco Bagnaia si è laureato Campione del Mondo MotoGP, riuscendo nell’impresa di rimontare 91 punti di distacco a Fabio Quartararo. Un pilota italiano ha trionfato su una moto italiana: non succedeva da mezzo secolo, ovvero dall’ultimo sigillo di Giacomo Agostini con la MV Augusta. Il titolo iridato della classe regina torna nel Bel Paese a distanza di 13 anni dall’ultima affermazione di Valentino Rossi.

Il piemontese è stato semplicemente impeccabile: dopo il doppio zero marcato tra Barcellona e il Sachsenring, ha rialzato la testa e ha infilato quattro vittorie consecutive, poi altri tre podi e l’affermazione in Malesia che lo ha di fatto lanciato verso l’apoteosi. Il ribattezzato Pecco chiude la stagione con 265 punti, 7 vittorie, 10 podi (un secondo e due terzi).

Francesco Bagnaia ha vinto un Mondiale per la seconda volta in carriera. Nel 2018, infatti, aveva trionfato in Moto2 con 8 sigilli stagionali. Il nostro portacolori ha vinto 21 Gran Premi: 11 in MotoGP, 8 in Moto2, 2 in Moto3. Di seguito il palmares dettagliato della giovane carriera di Francesco Bagnaia, che ad appena 25 anni ha scritto una pagina di storia dello sport tricolore.

PALMARES FRANCESCO BAGNAIA

Campione del Mondo MotoGP nel 2022

Campione del Mondo Moto2 nel 2018

21 Gran Premi vinti: 11 in MotoGP, 8 in Moto2, 2 in Moto3.

