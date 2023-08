LIVE MotoGP, GP Austin 2022 in DIRETTA: Bastianini vince ed è in testa al Mondiale! Ordine d’arrivo e classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.00 Attenzione, Morbidelli viene declassato di una posizione per aver violato i track limits. Dovizioso sale al 15° posto e guadagna un punticino.

20.59 La classifica aggiornata del Mondiale MotoGP.

1. Enea Bastianini (Ducati) 61

2. Alex Rins (Suzuki) 56

3. Aleix Espargarò (Aprilia) 50

4. Joan Mir (Suzuki) 46

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 44

6. Brad Binder (KTM) 42

7. Johann Zarco (Ducati) 31

8. Jack Miller (Ducati) 31

9. Jorge Martin (Ducati) 28

10. Miguel Oliveira (KTM) 28

11. Pol Espargarò (Honda) 23

12. Francesco Bagnaia (Ducati) 23

13. Marc Marquez (Honda) 21

14. Maverick Vinales (Aprilia) 19

15. Franco Morbidelli (Yamaha) 14

16. Takaaki Nakagami (Honda) 12

17. Luca Marini (Ducati) 10

18. Marco Bezzecchi (Ducati) 7

19. Darryn Binder (Yamaha) 6

20. Alex Marquez (Honda) 4

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 3

22. Remy Gardner (KTM) 1

20.57 Che giornata per l’Italia nei motori. Dominio della Ferrari in F1, successi di Arbolino in Moto2 e Bastianini in MotoGP. Vedremo se faremo l’en plein con la Moto3 che inizierà alle 21.30…

20.55 Molto poi dipenderà anche da Marc Marquez (e dalla sua salute). Oggi ha dimostrato di avere una classe inavvicinabile per gli avversari.

20.53 Questo Mondiale, senza un padrone, somiglia molto a quello del 2020. Allora la spuntò la Suzuki con la regolarità. Per questo Rins e Mir sono davvero temibili, hanno una moto che con costanza chiude sul podio su piste molto diverse tra loro.

20.50 Bastianini torna in testa al Mondiale con 61 punti, seguito da Rins a 56, Aleix Espargarò a 50, Mir a 46, Quartararo a 44, Binder a 42, Miller a 31. 12° Bagnaia a 23, 13° Marquez a 21.

20.49 Quinto posto che non convince per Bagnaia, mai veramente competitivo, se non per qualche tornata sporadica. Non ha mai trovato il passo, perdendo progressivamente terreno dal podio. Ad oggi non è da Mondiale, al contrario di Bastianini che guida però una Ducati non ufficiale.

20.48 Con la massima onestà bisogna però riconoscere che Marc Marquez, senza il problema al via che lo ha visto precipitare al 23° posto, probabilmente avrebbe vinto.

20.46 Bastianini è rimasto in terza posizione per oltre metà gara. Poi, come di consueto, si è scatenato negli ultimi 7 giri: da quel momento ha fatto la differenza. Martin sarà anche un fenomeno sul giro secco, ma come è arrivato oggi? Ottavo…La ‘Bestia’ ha invece vinto due gare su quattro quest’anno. Tutto questo per dire che l’italiano deve essere in pole per ottenere una Ducati ufficiale nel 2023.

20.44 I piazzamenti degli altri italiani: 15° Morbidelli, 16° Dovizioso, 17° Marini, 21° Di Giannantonio, ritirato Bezzecchi.

VINCE BASTIANINIIIIIIIIIIIIII!!! Rins supera Miller nel settore finale ed è 2°. 4° Mir, poi Bagnaia, Marquez, Quartararo, Martin, Zarco, Vinales ed Aleix Espargarò.

-1 Miller torna davanti grazie alla potenza del motore Ducati in rettilineo. Bastianini si invola…

-1 Sorpasso chirurgico di Rins, passa Miller.

-1 Marquez si porta a 1″2 da un anonimo Bagnaia.

-1 Inizia l’ultimo giro. Bastianini ha 1″6 su Miller, che è stato ripreso da Rins.

-2 Quartararo attacca Marquez, lo infila, ma finisce lungo e viene ripassato dallo spagnolo. Questo fa il gioco di Bagnaia, che protegge un 5° posto che non può soddisfarlo.

-2 Non è la prima volta che Bastianini si scatena nella parte finale della gara. E’ proprio bravo nella gestione delle gomme. Non è una sorpresa.

-2 UN SECONDO DI VANTAGGIO! Vai Enea Bastianini!

-3 Allunga ancora Bastianini, 8 decimi su Miller!

-3 Marc Marquez forse inizia ad essere in difficoltà dal punto di vista fisico. Non si avvicina a Bagnaia e deve anzi guardarsi le spalle da un minaccioso Quartararo.

-3 GUADAGNA BASTIANINI! Mezzo secondo su Miller! Occhio a Rins, 3° a 1″2 dalla vetta.

-4 Quartararo prova a reagire e supera Martin, salendo in settima piazza.

-4 Marc Marquez passa anche Martin ed è 6°. Ora deve recuperare 1″5 a Bagnaia per la top5.

-5 Intanto Aleix Espargarò è scivolato al 12° posto.

-5 PASSAAAAAAAAAAAA!!! SORPASSO PULITOOOOOOOOOO!!!! Bastianini al comando della gara! Superato Miller.

-5 Miller e Bastianini sono insieme, Rins a 1″6, Mir a 3″0, Bagnaia a 3″4, Martin a 3″7, Marquez a 4″1.

-6 Bastianini è in scia a Miller…

-6 Ormai è una corsa a tre per la vittoria: Miller, Bastianini e Rins. Più staccati tutti gli altri.

-6 Giro veloce di Bastianini! Si porta a 4 decimi da Miller!

-7 Martin viene sverniciato in rettilineo sia da Mir sia da Bagnaia. Marc Marquez supera Quartararo ed è 7°: a inizio gara era 23°…

-7 Quartararo attacca Zarco, i due si toccano. Zarco viene passato sia dal connazionale sia da Marc Marquez.

-7 Miller tenta la fuga. 8 decimi di vantaggio su Bastianini.

-8 Attenzione perché questo Mondiale somiglia molto a quello del 2020. E sapete chi lo vinse? La Suzuki con Joan Mir…

-8 Le Suzuki stanno volando. Mir supera facilmente Bagnaia ed è 5°.

-8 C’è grande equilibrio, ma su questa pista non è così facile sorpassare, bisogna prendersi dei rischi importanti in staccata.

-9 Marc Marquez sta per riprendere il gruppone di testa. E’ ormai molto vicino a Quartararo, al momento ottavo.

-9 Bagnaia sorpassa Zarco ed è 5°. Speriamo possa almeno portare a casa un podio.

-9 Rins passa subito Martin, che inizia ad essere in difficoltà con le gomme.

-9 PASSA BASTIANINI! Dal nulla prende la scia a Martin e lo infila con una staccata all’interno in fondo al rettilineo.

-10 Rins è visibilmente il più veloce tra i piloti di testa, ma non riesce a passare Bastianini.

-10 Siamo a metà gara. Miller sempre in testa davanti a Martin, Bastianini, Rins, Zarco, Bagnaia e Mir. I primi sette sono insieme. Marquez ha passato Aleix Espargarò ed è 9°.

-11 Rins passa Bastianini, ma Enea torna davanti con una staccata all’esterno.

-11 Rins è scatenato. E’ in scia a Bastianini. La Suzuki sembra averne più della Ducati in questa fase.

-12 Giro veloce di Bagnaia, speriamo che ora si dia una scossa. In fondo si trova a 1″8 da Miller, i primi sei sono incollati. In realtà possono vincere tutti fino a Marc Marquez, che è decimo.

-13 Sembra che stia iniziando ad ingranare Bagnaia. Sarebbe ora, essendo quasi a metà gara…

-13 Sin qui Bastianini non sta entusiasmando. E’ 3°, ma non sembra poter attaccare Martin e Miller, per ora.

-14 Marc Marquez si fionda all’interno del compagno Pol Espargarò e lo passa. E’ il più veloce in pista, potrebbe realizzare un’impresa epica. Si vede comunque che ha un’altra classe rispetto a tutti gli altri.

-14 Scatenate le Suzuki. Rins passa Zarco, ma il francese si riprende il quarto posto.

-14 Miller guida con 3 decimi su Martin, 6 su Bastianini, 1″3 su Zarco, 1″7 su Rins e 2″1 su Bagnaia. Marc Marquez è 11° a 5″0.

-15 Caduta per Alex Marquez, il fratello minore.

-15 Bagnaia anche oggi rischia di portare a casa pochissimi punti. Viene passato anche da Rins ed è 5°.

-15 Quartararo viene passato anche da Mir ed è 8°. Marc Marquez è 11°. Per come sta risalendo, potrebbe anche salire sul podio.

-16 Rins attacca e supera Quartararo per il sesto posto.

-16 Marc Marquez supera Vinales ed è 13°.

-16 Bagnaia sta davvero deludendo, non ha il passo, è irriconoscibile rispetto alle prove libere. Zarco lo passa e si prende la quarta posizione.

-17 Bagnaia ripassa Zarco, ma sta facendo troppa fatica a tenere il passo dei primi.

-17 Miller in testa davanti a Martin, Bastianini e Zarco, che ha appena superato Bagnaia.

-17 Tutti i big montano gomma hard all’anteriore e soft al posteriore.

-17 Sorpasso e controsorpasso tra Rins e Quartararo. Il francese resta sesto.

-18 Marc Marquez da 23° a 14° in due giri, è scatenato.

-18 Bezzecchi stava guidando con la moto fumante, ora si ferma.

-18 Gli altri italiani: 16° Dovizioso, 18° Marini, 19° Morbidelli, 22° Di Giannantonio.

-18 Allungano Miller e Martin, Bastianini a mezzo secondo. Si stacca Bagnaia, ora a 1″2.

-19 Caduto Bezzecchi, era 20°.

-19 Marc Marquez ha avuto un problema alla moto in partenza, per questo è sprofondato. Ora è già 16°: rimonta furibonda per lo spagnolo.

-19 Attenzione ad Aleix Espargarò, è già 9° con l’Aprilia alle spalle delle Suzuki di Mir (7°) e Rins (8°).

-19 Miller restituisce il sorpasso e torna al comando.

-20 Martin attacca Miller e lo infila all’interno: è al comando.

-20 giri al termine. Miller al comando davanti a Martin, Bastianini e Bagnaia. 5° Quartararo, 6° Zarco. Avvio da incubo di Marc Marquez, è 23°: penultimo!

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP delle Americhe 2022 di MotoGP!

20.00 I piloti sono schierati sulla griglia di partenza…

19.59 Il circuito è molto lungo, ben 5,5 km. Servono poco più di 2 minuti per percorrerlo. Il rettilineo di 1,2 km è chiaramente favorevole al motore della Ducati.

19.58 Giro di ricognizione!

19.57 Saranno 20 i giri da percorrere.

19.56 Temperatura dell’aria di 27°, 54% di umidità.

19.55 Da non sottovalutare come sempre le Suzuki di Mir e Rins, che nel finale di gara potrebbero risalire di prepotenza e provare ad agguantare il podio.

19.52 Francesco Bagnaia a SkySport: “C’è tanto vento, anche più del warm-up. E’ difficile capire come andrà“.

19.51 Inno nazionale americano.

19.50 L’Aprilia è sempre stata veloce nei long-run delle prove libere. Il problema è che Aleix Espargarò e Maverick Vinales partiranno nel traffico, rispettivamente 13° e 14°.

19.47 La classifica del Mondiale di MotoGP:

1. Aleix Espargarò (Aprilia) 45

2. Brad Binder (KTM) 38

3. Enea Bastianini (Ducati) 36

3. Alex Rins (Suzuki) 36

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 35

6. Joan Mir (Suzuki) 33

7. Miguel Oliveira (KTM) 28

8. Johann Zarco (Ducati) 24

9. Pol Espargarò (Honda) 20

9. Jorge Martin (Ducati) 20

11. Jack Miller (Ducati) 15

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 14

13. Maverick Vinales (Aprilia) 13

14. Francesco Bagnaia (Ducati) 12

15. Marc Marquez (Honda) 11

16. Takaaki Nakagami (Honda) 10

16. Luca Marini (Ducati) 10

18. Marco Bezzecchi (Ducati) 7

19. Darryn Binder (Yamaha) 6

20. Alex Marquez (Honda) 4

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2

22. Remy Gardner (KTM) 1

19.45 E’ ottimo anche il passo di Marc Marquez, che tuttavia parte dalla nona posizione: possibile una remuntada da urlo per l’iberico. D’altronde questa, insieme al Sachsenring, è la sua pista preferita.

19.42 Dei primi sei in griglia di partenza, per quanto visto nelle prove libere e nel warm-up, il passo migliore lo ha Bastianini, seguito da Bagnaia e Quartararo. Un po’ più indietro Martin, Miller e Zarco, ma in gara potrebbe cambiare tutto.

19.40 I podi dei centauri italiani sono 7, ma ovviamente sinora nessun rappresentante del Bel Paese è ancora riuscito a passare per primo sotto la bandiera a scacchi. I piazzamenti nella top-three sono stati raccolti da quattro uomini diversi. Valentino Rossi è arrivato 3° nel 2015 e 2° nel 2017. Andrea Dovizioso si è classificato 3° nel 2014 e 2° nel 2015. Andrea Iannone ha concluso 3° sia nel 2016 che nel 2018. Francesco Bagnaia si è attestato al 3° posto nel 2021.

19.31 Austin è autentico feudo di Marc Marquez, che vi ha vinto 7 delle 8 gare disputate (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021)! Il fuoriclasse di Cervera ha mancato l’appuntamento con il successo solo nel 2019, anno in cui è caduto lasciando via libera ad Alex Rins. Questo significa che i piloti spagnoli sinora hanno primeggiato in tutti gli 8 Gran Premi delle Americhe disputati nella storia! L’ovvia conseguenza di quanto esposto è che, dal punto di vista delle marche, le affermazioni siano andate a Honda (7) e Suzuki (1).

19.25 Il GP delle Americhe nasce nel 2013 subito dopo il completamento del Circuit of the Americas. Il modernissimo impianto, concepito dall’onnipresente architetto tedesco Hermann Tilke, si impone immediatamente come presenza fissa nel calendario del Motomondiale, dovendo alzare bandiera bianca solo nel 2020 a causa della Pandemia di Covid-19.

19.20 Il Motomondiale tocca il terzo continente diverso in quattro gare! Dopo l’Asia e il Sudamerica, è ora il turno del Nord America. Oggi si disputerà infatti il Gran Premio delle Americhe, come d’abitudine andrà in scena sul tracciato di Austin, in Texas. L’appuntamento non va confuso con il GP degli Stati Uniti, tenutosi in passato a Daytona e Laguna Seca. I due eventi sono separati e non vengono assimilati in alcun modo.

19.15 La classifica del warm-up che si è svolto nel pomeriggio.

1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’03.647 9 10 340.6

2 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’03.756 7 8 0.109 0.109 343.9

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’03.815 9 10 0.168 0.059 338.5

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’03.853 8 10 0.206 0.038 339.6

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’03.941 6 9 0.294 0.088 339.6

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’03.946 9 10 0.299 0.005 336.4

7 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 2’04.009 7 10 0.362 0.063 345.0

8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’04.054 3 6 0.407 0.045 333.3

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’04.109 7 9 0.462 0.055 337.5

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’04.149 6 8 0.502 0.040 334.3

11 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 2’04.247 5 9 0.600 0.098 336.4

12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’04.275 4 10 0.628 0.028 339.6

13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’04.275 8 9 0.628 338.5

14 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’04.308 5 10 0.661 0.033 340.6

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.311 5 10 0.664 0.003 338.5

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’04.498 9 9 0.851 0.187 340.6

17 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’04.552 6 10 0.905 0.054 338.5

18 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’04.707 5 10 1.060 0.155 332.3

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’05.039 5 8 1.392 0.332 331.2

20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’05.046 5 8 1.399 0.007 329.2

21 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’05.106 5 8 1.459 0.060 338.5

22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’05.307 5 10 1.660 0.201 330.2

23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’05.399 9 10 1.752 0.092 335.4

24 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’05.974 2 2 2.327 0.575 326.2

19.13 La griglia di partenza della gara:

1. Jorge Martin (Ducati) Q2

2. Jack Miller (Ducati) Q2

3. Francesco Bagnaia (Ducati) Q2

4. Johann Zarco (Ducati) Q2

5. Enea Bastianini (Ducati) Q2

6. Fabio Quartararo (Yamaha) Q2

7. Alex Rins (Suzuki) Q2

8. Joan Mir (Suzuki) Q2

9. Marc Marquez (Honda) Q2

10. Takaaki Nakagami (Honda) Q2

11. Luca Marini (Ducati) Q2

12. Pol Espargaró (Honda) Q2

13. Aleix Espargaró (Aprilia) Q1

14. Maverick Vinales (Aprilia) Q1

15. Andrea Dovizioso (Yamaha) Q1

16. Marco Bezzecchi (Ducati) Q1

17. Brad Binder (KTM) Q1

18. Fabio Di Giannantonio (Ducati) Q1

19. Franco Morbidelli (Yamaha) Q1

20. Miguel Oliveira (KTM) Q1

21. Raul Fernandez (KTM) Q1

22. Remy Gardner (KTM) Q1

23. Alex Marquez (Honda) Q1

24. Darryn Binder (Yamaha) Q1

19.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 20.00 prenderà il via il GP delle Americhe 2022 di MotoGP.

LA CRONACA DEL WARM-UP DELLA MOTOGP

LA CLASSIFICA E I TEMPI DEL WARM-UP

17.07 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 20.00 per la gara della top class!

17.05 Bastianini e Bagnaia si confermano estremamente competitivi sul passo, ma hanno destato un’ottima impressione nel warm-up anche le Aprilia e le Suzuki. Indecifrabile Marc Marquez, leggermente sottotono Quartararo.

17.02 Nessuno dei big si migliora all’ultimo tentativo. Di seguito la top10 del warm-up:

1 12 M. VIÑALES 2:03.647 2 23 E. BASTIANINI +0.109 3 30 T. NAKAGAMI +0.168 4 63 F. BAGNAIA +0.206 5 41 A. ESPARGARO +0.294 6 36 J. MIR +0.299 7 5 J. ZARCO +0.362 8 93 M. MARQUEZ +0.407 9 42 A. RINS +0.462 10 20 F. QUARTARARO +0.502

17.00 BANDIERA A SCACCHI!!! Vinales lima ancora qualche centesimo e si migliora in 2’03″647, mentre Nakagami sale in terza piazza con la Honda in 2’03″8.

16.58 Due minuti alla fine del warm-up. Bagnaia continua a migliorare e completa l’ultimo giro in 2’03″8, dimostrando una buona gestione della gomma soft al posteriore.

16.57 Marc Marquez batte subito un colpo e taglia il traguardo in 2’04″0, balzando in sesta posizione con soli 4 giri all’attivo in questo warm-up.

16.56 Arriva la risposta di Bastianini!!! 2’03″7 per il romagnolo del Team Gresini, che si conferma uno dei grandi favoriti in vista della gara.

16.55 Uno-due Aprilia! Fantastico l’ultimo giro in 2’03″6 di Vinales, che rifila due decimi al compagno di squadra Aleix Espargarò e tre decimi al gruppo degli inseguitori.

16.54 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 41 A. ESPARGARO 2:03.941 2 23 E. BASTIANINI +0.094 3 63 F. BAGNAIA +0.097 4 89 J. MARTIN +0.306 5 44 P. ESPARGARO +0.334 6 5 J. ZARCO +0.360 7 43 J. MILLER +0.367 8 33 B. BINDER +0.370 9 30 T. NAKAGAMI +0.391 10 12 M. VIÑALES +0.480

16.52 I valori in campo cominciano progressivamente a delinearsi. Bagnaia si inserisce in seconda piazza a soli 3 millesimi da Bastianini! Comincia finalmente il run di Marc Marquez con doppia gomma soft (usata al posteriore, nuova davanti).

16.50 Molto bene Bastianini in 2’04″0 appena davanti ai fratelli Aleix e Pol Espargarò. Tempi ancora abbastanza alti rispetto alle FP4 di ieri, probabilmente a causa delle raffiche di vento odierne sui saliscendi del COTA.

16.48 Nakagami si conferma un grande specialista dei warm-up e si mette a dettare il passo in 2’04″3 con la Honda davanti a Martin, Vinales, Pol Espargarò e Bastianini. I primi cinque montano tutti soft-soft.

16.46 Le Aprilia scendono sotto il muro del 2’05”, mentre anche Rins e Marquez si apprestano a scendere in pista per cominciare il programma di lavoro odierno.

16.44 Marc Marquez e Alex Rins sono gli unici ancora fermi ai box dopo i primi quattro minuti della sessione. Tempi alti nel frattempo al termine del primo giro lanciato.

16.42 Considerando le temperature attuali dell’asfalto, tutti i piloti hanno deciso di montare gomma soft all’anteriore. In gara le scelte saranno diverse.

16.40 SEMAFORO VERDE!!! Parte il warm-up, tutti in pista per provare almeno un long-run con le condizioni attuali ad Austin.

16.38 Tra poco si comincia! Ultimi 20 minuti di attività in pista prima di schierarsi in griglia per il GP delle Americhe in MotoGP.

16.35 La temperatura dell’asfalto però in questo momento è molto più fresca rispetto alle FP4 (e alle qualifiche) di ieri, quindi i tempi del warm-up potrebbero essere più veloci. Ci aspettiamo molti piloti in 2’02” alto/2’03” basso.

16.31 In tal senso, per avere dei riferimenti cronometrici indicativi, ricordiamo la graduatoria dei migliori tempi ottenuti proprio in FP4 durante le varie simulazioni di passo gara:

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’02.983 9 13 338.5

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’03.115 9 12 0.132 0.132 341.7

3 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’03.169 7 10 0.186 0.054 346.1

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.359 9 12 0.376 0.190 331.2

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’03.373 10 12 0.390 0.014 343.9

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 2’03.421 9 12 0.438 0.048 345.0

7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’03.536 9 12 0.553 0.115 337.5

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’03.675 9 13 0.692 0.139 339.6

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’03.706 9 12 0.723 0.031 339.6

10 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 2’03.712 8 10 0.729 0.006 335.4

11 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’03.892 10 12 0.909 0.180 339.6

12 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’03.895 10 12 0.912 0.003 340.6

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’04.052 10 11 1.069 0.157 329.2

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’04.141 7 10 1.158 0.089 338.5

15 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’04.286 6 14 1.303 0.145 336.4

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’04.302 9 13 1.319 0.016 337.5

17 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’04.354 9 10 1.371 0.052 337.5

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.421 5 12 1.438 0.067 335.4

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.538 9 13 1.555 0.117 331.2

20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’04.539 11 12 1.556 0.001 331.2

21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’04.873 4 12 1.890 0.334 329.2

22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’05.132 12 13 2.149 0.259 338.5

23 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’05.224 7 10 2.241 0.092 330.2

24 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’05.374 5 9 2.391 0.150 334.3

16.27 I più competitivi sul passo gara, per quanto visto ieri nei long-run in FP4, dovrebbero essere (in ordine sparso) Bagnaia, Quartararo, Marc Marquez, Bastianini, le Aprilia e le Suzuki.

16.24 Ducati sogna una tripletta sul podio odierno a Austin, ma i centauri della casa di Borgo Panigale dovranno contenere il tentativo di rimonta delle Suzuki, della Yamaha di Fabio Quartararo e della Honda di Marc Marquez.

16.20 Vi proponiamo anche la classifica generale del Mondiale MotoGP 2022 dopo le prime tre tappe stagionali:

1. Aleix Espargarò (Aprilia) 45

2. Brad Binder (KTM) 38

3. Enea Bastianini (Ducati) 36

3. Alex Rins (Suzuki) 36

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 35

6. Joan Mir (Suzuki) 33

7. Miguel Oliveira (KTM) 28

8. Johann Zarco (Ducati) 24

9. Pol Espargarò (Honda) 20

9. Jorge Martin (Ducati) 20

11. Jack Miller (Ducati) 15

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 14

13. Maverick Vinales (Aprilia) 13

14. Francesco Bagnaia (Ducati) 12

15. Marc Marquez (Honda) 11

16. Takaaki Nakagami (Honda) 10

16. Luca Marini (Ducati) 10

18. Marco Bezzecchi (Ducati) 7

19. Darryn Binder (Yamaha) 6

20. Alex Marquez (Honda) 4

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2

22. Remy Gardner (KTM) 1

16.16 Di seguito i risultati delle qualifiche di ieri in Texas per la top class:

1 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 2’02.039 5 6 338.5

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 2’02.042 5 6 0.003 0.003 342.8

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 2’02.167 5 6 0.128 0.125 339.6

4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 2’02.570 6 7 0.531 0.403 346.1

5 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 2’02.578 3 6 0.539 0.008 349.5

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2’02.634 4 5 0.595 0.056 336.4

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 2’02.694 7 7 0.655 0.060 343.9

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 2’02.947 6 6 0.908 0.253 341.7

9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2’03.038 3 6 0.999 0.091 340.6

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q2 2’03.054 6 7 1.015 0.016 338.5

11 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 2’03.059 7 7 1.020 0.005 341.7

12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2’03.096 3 6 1.057 0.037 340.6

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q1 2’02.922 2 4 (*) 0.435 337.5

14 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q1 2’03.121 6 7 (*) 0.634 0.199 338.5

15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 2’03.133 3 6 (*) 0.646 0.012 337.5

16 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q1 2’03.328 3 6 (*) 0.841 0.195 342.8

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 2’03.467 6 7 (*) 0.980 0.139 335.4

18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 2’03.576 3 6 (*) 1.089 0.109 339.6

19 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 2’03.579 2 7 (*) 1.092 0.003 332.3

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 2’03.983 3 7 (*) 1.496 0.404 336.4

21 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 2’04.140 7 7 (*) 1.653 0.157 331.2

22 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 2’04.185 5 6 (*) 1.698 0.045 332.3

23 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 2’04.229 6 6 (*) 1.742 0.044 342.8

24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 2’04.646 3 4 (*) 2.159 0.417 335.4

16.13 Grande attesa al COTA di Austin dopo un sabato trionfale per la Ducati, che ha piazzato addirittura cinque moto nelle prime cinque posizioni in qualifica a testimonianza della competitività del progetto GP21 e GP22.

16.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del warm-up della MotoGP ad Austin in vista del Gran Premio delle Americhe 2022, quarto atto stagionale del Motomondiale.

21.59 Inutile dire che domani sarà la Ducati la moto da battere, come peraltro hanno evidenziato anche FP3 ed FP4. Bastianini può fare davvero bene, ma anche Bagnaia. Martin e Miller hanno fatto più fatica nelle libere sul passo, ma saranno della partita. Occhio alle possibili rimonte di Quartararo e Marc Marquez.

21.57 Quest’anno Martin non ha mai fatto peggio di secondo in qualifica in quattro GP: due pole e due secondi posti.

21.55 L’Italia può sorridere: Bagnaia 3°, Bastianini 5°. Ci avremmo messo la firma prima delle qualifiche. Entrambi hanno un ottimo passo in vista della gara, Bastianini in particolare.

21.54 Martin si conferma uno specialista sul giro secco, è la sua sesta pole in carriera.

21.51 Terminano le qualifiche con la pole di Jorge Martin in 2’02″039 con appena 3 millesimi su Miller. Chiude la prima fila un ottimo Bagnaia a 0.128. Seguono Zarco e Bastianini: 5 Ducati ai primi 5 posti! 6° Quartararo, poi Rins, Mir, Marc Marquez, Nakagami, Marini e Pol Espargarò.

21.49 JORGE MARTIN! Beffa Miller di 3 millesimi, incredibile ultimo settore!

21.49 Miller impressionante, sopravanza Bagnaia di 0.125. Ma occhio anche a Martin…

21.47 BAGNAIAAAAAAAAAAA!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! E’ in testa con 160 millesimi su Miller. E ora vediamo la risposta degli avversari.

21.45 Sono tutti ai box, tranne Bagnaia: ha pista libera a 5 minuti dall’arrivo. Quartararo è già rientrato ai box, ora utilizzerà la seconda moto.

21.43 Bagnaia ha già cambiato le gomme e torna subito in pista. Vuole essere il primo ad effettuare il secondo tentativo, a scanso di bandiere gialle o rosse.

21.42 ASSURDO BASTIANINI! Dopo la caduta è subito tornato in moto e, nel giro successivo, si è portato in quarta posizione a 0.251 da Miller! Quattro Ducati davanti!

21.42 CADE QUARTARARO!

21.40 TRE DUCATI DAVANTI! Miller in testa in 2’02″327, precede Bagnaia di appena 8 millesimi! 3° Martin a 0.180. Poi Quartararo, Rins e Mir.

21.40 Caduta purtroppo per Enea Bastianini, che si rialza subito e torna in sella.

21.37 Marc Marquez, sempre molto furbo, prende la scia di Enea Bastianini.

21.36 Gomma hard all’anteriore e soft al posteriore per tutti, tranne Nakagami e Miller che montano due soft.

21.35 SEMAFORO VERDE! Iniziata la Q2, 15 minuti di durata.

21.31 Sarà una lotta serratissima per la pole. Ducati favorite in particolare con Bastianini, Zarco e Miller, ma occhio anche Marc Marquez e Quartararo. E poi speriamo in Bagnaia…

21.30 Alle 21.35 la Q2 che delineerà la griglia di partenza.

21.28 Sinceramente non abbiamo mai creduto che Aleix Espargarò potesse vincere il Mondiale con l’Aprilia. Tuttavia si trova in testa alla classifica dopo tre GP, dunque è una notizia la sua eliminazione in Q1. Partirà 13°, ma la top10 resta alla portata in vista della gara.

21.26 Si chiude la Q1. Avanzano Martin e Rins. Aleix Espargarò chiude 3°, dunque partirà 13° sulla griglia di partenza. A seguire Vinales, Dovizioso, Bezzecchi, Binder, Di Giannantonio, Morbidelli, Oliveira, Fernandez, Gardner, Alex Marquez e Darryn Bunder.

21.25 Vinales è quarto a 6 decimi.

21.24 Martin e Rins vanno verso la qualificazione. Vinales si sta migliorando, ma non abbastanza.

21.23 Nessuno si sta migliorando in questa fase, anche a causa della bandiera gialla esposta per la caduta di Espargarò.

21.21 CADUTA PER ALEIX ESPARGARO’! Il leader del Mondiale è già fuori dalla Q2, partirà 13° nella migliore delle ipotesi.

21.20 L’Aprilia, così brillante sul passo nelle FP4, si conferma più in difficoltà sul giro secco, soprattutto con Vinales.

21.18 Al momento sarebbero qualificati Martin e Rins, ma mancano ancora 7 minuti al termine della Q2.

21.16 Martin si conferma uno specialista del giro secco e si porta al comando in 2’02″487. Rifila 236 millesimi a Rins. Tempo alto per Vinales, che ha commesso un errore. 4° Dovizioso, 5° Bezzecchi.

21.14 2’02″723 per Rins, al comando con la Suzuki. Aleix Espargarò accusa 199 millesimi.

21.13 Caduta per Darryn Binder alla curva 3.

21.11 Sulla carta per le prime due posizioni vediamo le due Aprilia e Jorge Martin.

21.10 Iniziata la Q1. Durerà 15 minuti.

21.08 Tra poco la Q1 con Dovizioso, Vinales, Morbidelli, Fernandez, Brad Binder, Darryn Binder, Aleix Espargarò, Rins, Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex Marquez, Gardner, Oliveira e Martin: solo i primi due accederanno alla Q2, tutti gli altri scatteranno dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza.

21.05 Nelle FP4 non contano tanto i tempi sul giro secco, quando il passo mostrato nelle simulazioni in vista della gara. Il più veloce, in questo senso, è stato Bastianini, che sappiamo saper gestire molto bene le gomme. Alle sue spalle Marc Marquez, Bagnaia, Quartararo e le Aprilia.

21.03 Si è chiusa la quarta sessione di prove libere con Bagnaia al comando in 2’02″983, seguito da Marc Marquez, Bastianini, Quartararo, Aleix Espargarò, Zarco, Vinales, Rins, Mir e Martin. Gli altri italiani: 13° Morbidelli, 15° Marini, 17° Bezzecchi, 20° Dovizioso, 24° Di Giannantonio.

21.01 Chiudono bene gli italiani. 2’03″4 per Bastianini (ottimo…), 2’03″7 Bagnaia. Gli italiani ci sono, ce la giochiamo!

20.59 Bastianini e Marc Marquez sono i più incisivi sul passo in questa fase. Quartararo paga circa 3 decimi al giro, Bagnaia qualcosa in più.

20.57 2’03″8 per Bagnaia, tempo discreto, ma non eccezionale.

20.55 Marc Marquez sale in seconda piazza a 0.132 da Bagnaia. Quest’ultimo, dopo l’ottimo primo giro iniziale con la soft al posteriore, non si sta confermando.

20.54 Bastianini si riavvicina a Bagnaia, è secondo a 0.186. ITALIANIIIIIIIIIIII!!!

20.53 2’03″5 per Vinales, continua ad andare forte con l’Aprilia.

20.52 PRIMO BAGNAIA! 2’02″983! Sta utilizzando una gomma soft al posteriore, vedremo ora i riscontri sul passo.

20.51 Anche Bastianini dentro con hard-soft. Bagnaia fa segnare i migliori primi due intermedi.

20.50 Bagnaia torna in pista con gomma hard all’anteriore e soft al posteriore.

20.49 Ancora bene Vinales, sebbene Bastianini fosse più veloce di circa 3 decimi sul passo.

20.48 Molto interessante il passo di Vinales, ora in quarta posizione.

20.47 I piazzamenti degli italiani: 1° Bastianini, 8° Morbidelli, 10° Bagnaia, 14° Marini, 17° Bezzecchi, 21° Di Giannantonio, 22° Dovizioso.

20.45 Ai box in questo momento sia Bastianini sia Bagnaia.

20.43 Inizia ad ingranare Bagnaia, è 10° a 6 decimi da Bastianini. Dai primi riscontri la soft al posteriore sembrerebbe molto più performante della media in vista della gara.

20.42 L’Aprilia sta ben figurando sul passo dopo le difficoltà nelle FP3: ricordiamo che sia Aleix Espargarò sia Vinales saranno costretti a transitare dalla Q1.

20.42 Rientra ai box Bastianini, ha davvero impressionato in questa breve simulazione di passo gara.

20.41 Bastianini al comando davanti ad Aleix Espargarò, che si è portato a soli 0.029 dall’italiano, Marc Marquez, Vinales, Martin, Miller, Rins, Morbidelli, Quartararo, Zarco e Bagnaia (11°).

20.40 Chi sta utilizzando la media al posteriore, come Bagnaia ed Oliveira, sta perdendo tra i 5 ed i 9 decimi al giro nei confronti di chi utilizza la soft.

20.39 INDIAVOLATO BASTIANINI! 2’03″506, torna al comando. Risponde ancora Marc Marquez, che è 3° a 0.146. Tra i due si inserisce Aleix Espargarò, 2° a 0.125.

20.38 Il primo a scendere sotto il muro dei 2’04” è Vinales con l’Aprilia: 2’03″899.

20.37 Si migliorano Marc Marquez e Bastianini, lo spagnolo è davanti all’italiano di soli 5 millesimi.

20.35 Bastianini parte subito forte ed è in testa davanti a Marc Marquez in 2’04″642. Ora chiaramente i tempi si abbasseranno. Più un pilota girerà sotto il passo del 2’04”, più potrà sorridere.

20.33 Hard-soft anche per Bastianini.

20.32 Hard-soft anche per Miller, Quartararo e Morbidelli. Bagnaia invece si differenzia dagli avversari: per lui hard-media.

20.31 Gomma hard all’anteriore e soft al posteriore per Marini, Mir, Pol Espargarò e Marc Marquez.

20.30 Iniziate le FP4!

20.25 La quarta sessione di prove libere durerà 30 minuti. Alle 21.10 sarà il momento della Q1, poi la Q2 alle 21.35.

20.23 In generale, come in questo avvio di stagione, regna sovrano l’equilibrio, anche se la Ducati pare poter avere qualcosa in più su questa pista, come dimostrano anche i 5 piloti in top10 al termine delle FP3.

20.15 Francesco Bagnaia sta crescendo a piccoli passi. In questa fase della stagione deve portare a casa più punti possibile, magari salendo sempre sul podio, per poi provare a scatenarsi dall’estate in avanti.

20.13 Le Ducati hanno impressionato nelle FP3 con un gran passo con gomme soft. Vedremo se sapranno confermarsi anche nelle FP4, dove si proveranno le moto in assetto da gara.

20.03 La classifica delle FP3:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.361 17 17 333.3

2 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’02.420 10 14 0.059 0.059 350.6

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’02.447 17 17 0.086 0.027 343.9

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’02.490 16 17 0.129 0.043 343.9

5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’02.621 18 19 0.260 0.131 343.9

6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’02.798 14 14 0.437 0.177 341.7

7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’02.874 10 15 0.513 0.076 341.7

8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’02.908 13 16 0.547 0.034 341.7

9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’02.921 16 16 0.560 0.013 337.5

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’02.997 14 17 0.636 0.076 340.6

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’03.072 12 17 0.711 0.075 341.7

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.086 14 15 0.725 0.014 332.3

13 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’03.354 9 14 0.993 0.268 337.5

14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’03.370 15 16 1.009 0.016 338.5

15 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 2’03.513 5 15 1.152 0.143 340.6

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’03.622 12 16 1.261 0.109 341.7

17 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 2’03.637 14 14 1.276 0.015 334.3

18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’03.833 15 15 1.472 0.196 342.8

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’03.949 14 15 1.588 0.116 336.4

20 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’04.099 16 16 1.738 0.150 332.3

21 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’04.296 10 14 1.935 0.197 337.5

22 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’04.349 15 15 1.988 0.053 346.1

23 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’04.506 12 12 2.145 0.157 337.5

24 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’04.542 14 15 2.181 0.036 332.3

20.00 Alle 20.30 inizieranno le FP4, poi dalle 21.10 sarà il turno delle qualifiche del GP delle Americhe 2022 di MotoGP.

17.49 Va tenuto in grandissima considerazione Enea Bastianini: quando è così a suo agio con la moto, non ha paura di nessuno.

17.47 Abbiamo cinque Ducati nelle prime dieci posizioni. E’ un’occasione da sfruttare, anche perché sul passo proprio le Rosse hanno mostrato il potenziale migliore. Bagnaia sta crescendo un passettino per volta: per lui sarà fondamentale ora agguantare almeno una seconda fila in qualifica, per poi giocarsi podio e vittoria in gara.

17.46 Gli altri italiani: 14° Morbidelli (in crisi profonda, soprattutto guardando alle prestazioni del compagno di squadra Quartararo), 16° Dovizioso, 22° Bezzecchi, 23° Di Giannantonio.

17.45 Fuori le due Aprilia, costrette a passare dalla Q1: 11° Aleix Espargarò, 13° Vinales.

17.44 Quartararo, con un guizzo finale, chiude dunque al comando davanti ad un ottimo Bastianini. Completano la top10 Miller, Marc Marquez, Zarco, Bagnaia, Pol Espargarò, Mir, Nakagami e Marini: sono i piloti qualificati direttamente per la Q2.

17.41 BAGNAIA CE LA FA! Chiude 6° e agguanta la Q2, così come Luca Marini che è 10°! Bene gli italiani, finalmente!

17.41 QUARTARARO IN TESTA! 2’02″361! 2° Bastianini a 59 millesimi, 3° Miller a 86, che equilibrio!

17.39 Bagnaia è quinto a 0.201, ma è ancora lunga per la Q2, si stanno migliorando in tanti. Caduta per Zarco.

17.38 Marquez trova Dovizioso dinanzi a sé e perde tanto, ciò nonostante è 2° a soli 7 centesimi da Bastianini.

17.38 Zarco imita Bastianini e monta una hard all’anteriore e una soft al posteriore.

17.37 Ancora coppia di gomme soft per Bagnaia. Non sarà facile strappare il pass per la top10.

17.35 Risale in ottava piazza Aleix Espargarò con la hard all’anteriore.

17.34 Bagnaia è rientrato ai box, vedremo quale sarà la sua scelta.

17.34 Bagnaia proprio non va con le soft: prima che sia tardi, forse dovrebbe correre ai box e montare la hard all’anteriore come Bastianini.

17.33 Miller sale in terza piazza a 0.299. Cade Mir alla curva 11.

17.32 La scelta di Bastianini di montare una hard all’anteriore sta pagando. Vedremo se ora lo imiteranno anche gli avversari. Intanto il romagnolo è rientrato ai box.

17.31 Migliora Quartataro ed è terzo, sesto Marc Marquez. Non si sta migliorando Bagnaia nel suo primo tentativo, al momento è 12°: si fa dura…

17.29 CHE BASTIANINI! Quando guida così è uno spettacolo, che derapate! Si porta al comando in 2’02″420, 0.122 meglio di Zarco!

17.28 In pista anche Bagnaia, sempre con mescole morbide.

17.28 Tra l’altro è sorprendente la scelta di Bastianini, perché tutti gli avversari montano una coppia di gomme soft nuove.

17.27 SECONDO BASTIANINI! 0.199 da Zarco.

17.27 Hard all’anteriore e soft al posteriore per Bastianini, che si sta migliorando.

17.26 Caduta senza conseguenze per Jorge Martin alla curva 16.

17.25 Pol Espargarò è nono. Al momento Bagnaia è 11°, dunque fuori dalla Q2. Ma non è ancora sceso in pista con gomme nuove.

17.24 Passo in avanti anche di Mir, 4° a 0.332. Da ora tutti i piloti cercheranno la prestazione sul giro secco.

17.24 Aleix Espargarò, con gomme soft nuove, sale in settima posizione a 0.540 da Zarco.

17.23 Tra poco si entrerà nel vivo.

17.22 Rientrati ai box Bagnaia, Bastianini, Miller e Quartararo.

17.20 Nel complesso la Ducati (ma non Bagnaia) si sta facendo preferire nelle simulazioni di gara con gomme soft. Non è però affatto scontato che domani venga utilizzata questa mescola in gara.

17.19 20 minuti al termine, tra poco inizieranno i tentativi di attacco al tempo sul giro secco.

17.17 2’03″9 per Bagnaia, che inizia a carburare. Come sempre, ha bisogno di tempo.

17.15 Quartararo si conferma molto competitivo sul passo gara. Il suo problema (e della Yamaha) è il motore, che soprattutto in gara pesa negativamente, soprattutto nel corpo a corpo.

17.13 Come ieri, Bagnaia fatica a trovare il giusto feeling con le gomme morbide. Con le hard e le medie va molto meglio, ma il problema è la qualifica…

17.12 Guardando la classifica FP3 (tempi più alti rispetto a ieri), è al comando Bastianini in 2’03″410, 0.103 meglio di Zarco. Seguono Aleix Espargarò e Quartararo, rispettivamente a 0.143 e 0.211. Solo 13° Bagnaia a 0.927.

17.10 Morbidelli sale al 18° posto nella classifica combinata, ma resta a 1″5 dalla vetta.

17.07 Bagnaia continua a faticare con le gomme soft, in questo momento convincono invece Bastianini e Quartararo.

17.05 Sul passo le Ducati stanno andando più forte rispetto alla concorrenza.

17.04 Marc Marquez è rientrato ai box dopo un run interessante di tre giri.

17.03 Buono il passo di Zarco e Miller, un po’ più alto di 3-4 decimi quello di Bagnaia. Dipende anche dall’usura delle gomme utilizzate.

17.01 2’03″8 per Marc Marquez, è già un tempo interessante. La classifica non è ancora cambiata rispetto a ieri, sempre Zarco in testa davanti a Miller e Quartararo. 4° Bastianini, 9° Bagnaia.

17.00 I piloti stanno girando con tanta benzina a bordo.

16.59 2’06″8 per Bagnaia, siamo ancora distanti di oltre 4 secondi dai crono rilevati ieri.

16.58 Per chiarezza, faremo riferimento sempre alla classifica combinata, ovvero quella che conta per l’accesso alla Q2.

16.57 Quasi tutti i piloti hanno optato per due gomme soft. Jorge Martin monta una media al posteriore. Evidentemente si vuole valutare la tenuta della morbida sulla lunga distanza.

16.56 Doppia morbida anche per Bastianini.

16.56 Coppia di gomme soft per Marquez, Pol Espargarò, Rins, Zarco, Miller e Bagnaia.

16.55 Marc Marquez e Bagnaia sono i primi a scendere in pista.

16.55 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP3!

16.53 Le FP3 dureranno 45 minuti. Ricordiamo che i primi 10 (anche tenendo conto dei tempi di FP1 e FP2) si qualificheranno direttamente per la Q2, tutti gli altri dovranno transitare per le forche caudine della Q1.

16.50 Francesco Bagnaia questa volta non può e non deve sbagliare. E’ fondamentale per lui agguantare sin da subito la Q2 e poi concludere le qualifiche nelle prime due file. Il passo in vista della gara è buono, ma serve partire davanti.

16.47 Ieri la Ducati ha mostrato un potenziale importante sul passo gara montando la gomma hard all’anteriore e la media al posteriore. In vista della qualifica si profila un equilibrio estremo.

16.43 La classifica combinata dopo FP1 e FP2:

1 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 2’04.893 16 2’02.542 15

2 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’04.437 16 2’02.789 13 0.247 0.247

3 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’04.450 14 2’02.837 16 0.295 0.048

4 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’04.594 12 2’02.884 15 0.342 0.047

5 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’04.007 14 2’03.030 9 0.488 0.146

6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’04.469 6 2’03.041 15 0.499 0.011

7 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’04.015 15 2’03.085 16 0.543 0.044

8 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’04.900 12 2’03.143 15 0.601 0.058

9 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’05.003 16 2’03.187 15 0.645 0.044

10 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 2’05.050 15 2’03.355 14 0.813 0.168

11 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’04.686 14 2’03.370 16 0.828 0.015

12 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’04.581 13 2’03.438 17 0.896 0.068

13 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.983 17 2’03.538 16 0.996 0.100

14 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’05.177 16 2’03.562 16 1.020 0.024

15 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 2’05.324 8 2’03.706 15 1.164 0.144

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’05.146 8 2’03.795 13 1.253 0.089

17 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’04.744 14 2’04.074 15 1.532 0.279

18 49 F.DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’06.497 14 2’04.367 12 1.825 0.293

19 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’05.386 16 2’04.463 12 1.921 0.096

20 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’05.672 14 2’04.535 14 1.993 0.072

21 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’05.287 14 2’04.664 10 2.122 0.129

22 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 2’06.198 16 2’04.679 15 2.137 0.015

23 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’05.326 13 2’04.770 6 2.228 0.091

24 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’06.445 14 2’05.342 8 2.800 0.572

16.40 I podi dei centauri italiani sono 7, ma ovviamente sinora nessun rappresentante del Bel Paese è ancora riuscito a passare per primo sotto la bandiera a scacchi. I piazzamenti nella top-three sono stati raccolti da quattro uomini diversi. Valentino Rossi è arrivato 3° nel 2015 e 2° nel 2017. Andrea Dovizioso si è classificato 3° nel 2014 e 2° nel 2015. Andrea Iannone ha concluso 3° sia nel 2016 che nel 2018. Francesco Bagnaia si è attestato al 3° posto nel 2021.

16.37 Austin è autentico feudo di Marc Marquez, che vi ha vinto 7 delle 8 gare disputate (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021)! Il fuoriclasse di Cervera ha mancato l’appuntamento con il successo solo nel 2019, anno in cui è caduto lasciando via libera ad Alex Rins. Questo significa che i piloti spagnoli sinora hanno primeggiato in tutti gli 8 Gran Premi delle Americhe disputati nella storia! L’ovvia conseguenza di quanto esposto è che, dal punto di vista delle marche, le affermazioni siano andate a Honda (7) e Suzuki (1).

16.34 Il GP delle Americhe nasce nel 2013 subito dopo il completamento del Circuit of the Americas. Il modernissimo impianto, concepito dall’onnipresente architetto tedesco Hermann Tilke, si impone immediatamente come presenza fissa nel calendario del Motomondiale, dovendo alzare bandiera bianca solo nel 2020 a causa della Pandemia di Covid-19.

16.28 Il GP delle Americhe non va confuso con il GP degli Stati Uniti, tenutosi in passato a Daytona e Laguna Seca. I due eventi sono separati e non vengono assimilati in alcun modo.

16.21 La terza sessione di prove libere inizierà alle 16.55.

16.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP delle Americhe 2022 di MotoGP.

22.02 Passo indietro per Aprilia e Suzuki dopo le brillanti FP1, mentre Marc Marquez si conferma competitivo su una pista che ama, seppur non dominante come ai bei tempi: inevitabile, essendo lo spagnolo al rientro dopo la brutta caduta di Mandalika.

22.01 Bagnaia ha convinto nei long-rung, tuttavia deve ancora trovare la giusta confidenza con la soft al posteriore. Questa volta non potrà concedersi passi falsi: è troppo importante non sbagliare la qualifica di domani. Lo stesso discorso vale per Bastianini, che domenica potrebbe giocarsi un risultato importante.

22.00 La Ducati ha impressionato in questa sessione, non solo sul giro secco ma soprattutto in ottica gara, sfoderando un passo importante con la mescola hard all’anteriore e la media al posteriore.

21.59 I piazzamenti degli italiani: 4° Bastianini, 9° Bagnaia, 14° Marini, 15° Dovizioso, 18° Di Giannantonio, 19° Bezzecchi, 21° un Morbidelli sempre più in crisi.

21.58 2’02″542 il tempo di Zarco, che ha preceduto Miller di 0.247 e Quartararo di 0.295.

21.56 Caduta per Darryn Binder. E’ terminata la seconda sessione. Zarco chiude davanti a Miller, Quartararo, Bastianini, Rins, Marc Marquez, Vinales, Mir, Bagnaia e Martin. 11° Aleix Espargarò.

21.55 SQUILLO DI QUARTARARO! Il francese è terzo a 0.295 da Zarco.

21.54 TERZO BASTIANINI! 0.480 di ritardo. Bagnaia si migliora, ma resta ottavo a 0.645. Luca Marini si inserisce in decima posizione.

21.54 Zarco davanti a tutti! Rifila 247 millesimi a Miller!

21.53 Bagnaia si migliora ora nel primo intermedio.

21.53 2’01″789, Miller torna al comando davanti a Rins, Marc Marquez e Vinales.

21.51 Primo intermedio molto alto per Bagnaia.

21.50 Mir sale in seconda piazza a 0.113 dal compagno di squadra Rins.

21.50 Doppia soft per Miller. Hard-soft per Bagnaia. Di fatto tutti i piloti ora sono tutti all’attacco del tempo sul giro secco.

21.49 Hard all’anteriore e soft al posteriore per Marc Marquez e Bastianini. Ultimi 5 minuti da dedicare al time-attack.

21.49 Dovizioso è il primo a montare una coppia di gomme soft.

21.47 I piazzamenti degli italiani: 2° Bagnaia, 8° Bastianini, 11° Dovizioso, 14° Marini, 16° Morbidelli, 21° Bezzecchi, 24° Di Giannantonio.

21.44 Solo Rins ha voluto forzare ed attaccare il tempo, tutti gli altri si stanno concentrando sulla simulazione del passo gara. E, neanche a dirlo, regna l’equilibrio…Quest’anno è così.

21.42 Veramente costante il ritmo di Bastianini, sempre tra 2’03″7 e 2’03″8.

21.41 Risale anche Quartararo, 4° a 0.667.

21.40 Interessante il passo sia di Bagnaia sia di Bastianini.

21.39 SI’ BAGNAIA! 2° a 0.491 da Rins con gomme usate. E’ un ottimo segnale, era ora!

21.37 Bagnaia fa meglio di Dovizioso di un millesimi e si riprende la nona piazza. Sin qui solo Rins ha dato l’attacco al tempo con la soft al posteriore.

21.36 Si conferma in crescita Dovizioso, 9° a 0.934.

21.35 Quartararo si migliora ed è 7° a 8 decimi, ma con gomma media usata al posteriore. Bagnaia è scivolato al 9° posto.

21.33 2’03″030 per Rins, che si porta al comando con 0.537 su Miller. Vedremo se le Ducati si confermeranno competitive anche con la soft.

21.31 Soft nuova al posteriore per Rins, iniziano i time-attack.

21.30 VINALES! Lo spagnolo è 2° a 0.140 da Miller.

21.29 Gli altri italiani: 11° Dovizioso, 18° Morbidelli, 19° Bezzecchi, 20° Marini, 22° Di Giannantonio.

21.29 Bagnaia e Bastianini sono rientrati ai box.

21.28 Aleix Espargarò vuole dimostrare che la vittoria in Argentina, con tanto di leadership nel Mondiale, non è stata un caso. Lo spagnolo è 3° a 0.242. Non si migliora invece Vinales, che perde tanto nel quarto settore e resta ottavo.

21.27 Attenzione alle Aprilia ora, si stanno migliorando sia Aleix Espargarò sia Vinales.

21.26 Le Ducati si stanno dimostrando decisamente performanti con la gomma dura all’anteriore. Sulla carta si utilizzerà anche in gara.

21.25 Si conferma competitiva la Suzuki su questa pista: Mir è 3° a 0.357. Sempre al comando Miller davanti a Bastianini.

21.23 ECCO BAGNAIA! 3° a 0.423, sta finalmente trovando la giusta confidenza con la Ducati. 4° Marc Marquez a 0.436: ricordiamo che lo spagnolo ha vinto ben sette volte in carriera ad Austin, è la sua pista preferita insieme a quella del Sachsenring.

21.22 Quartararo è sesto a 0.555. Marc Marquez per ora 11° a 9 decimi.

21.21 FINALMENTE DOVIZIOSO! Il forlivese si fa vedere dopo un avvio di stagione da incubo, è ottavo a 0.739.

21.19 CHE DUCATI! Miller svetta in 2’03″567, 2° Bastianini a 0.216. Scala la classifica anche Bagnaia, 7° a 0.811.

21.18 Jorge Martin evita di un soffio la caduta alla curva 10.

21.17 Ed ecco un passettino in avanti di Bagnaia, 11° a 0.633 da Rins.

21.16 Risale Bastianini, 4° a 0.370. Bene dunque le Ducati, si attende solo Bagnaia…

21.14 Jack Miller si migliora subito e, nella classifica combinata, si porta a 0.114 da Rins, pur rimanendo in terza posizione.

21.13 Soft al posteriore anche per Di Giannantonio.

21.11 Gomma hard all’anteriore e media al posteriore per quasi tutti i piloti in pista. Soft al posteriore per Jorge Martin.

21.10 Iniziate le FP2.

21.07 Ricordiamo che i migliori dieci piloti nel computo dei tempi di FP1, FP2 e FP3 accederanno direttamente alla Q2. Tutti gli altri dovranno invece transitare per la Q1, dove solo i primi due accederanno alla Q2; tutti gli altri dovranno scattare dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza.

21.05 Le FP2 dureranno 45 minuti.

21.03 E’ un Mondiale imprevedibile, nel quale tuttavia Francesco Bagnaia non riesce ad essere protagonista. Nel finale della passata stagione vinse ben 4 delle ultime 6 gare. Sembrava il grande favorito per il 2022, ma sinora ha faticato a convivere con tale status. In tre gare ha raccolto la miseria di 12 punti: troppo poco per farsi soverchie illusioni. E anche l’inizio qui ad Austin non è stato idilliaco.

21.00 La classifica del Mondiale di MotoGP vede al comando Aleix Espargarò con 45 punti, seguito da Brad Binder a 38 e da una coppia di piloti a 36 (Enea Bastianini ed Alex Rins).

20.55 I podi dei centauri italiani sono 7, ma ovviamente sinora nessun rappresentante del Bel Paese è ancora riuscito a passare per primo sotto la bandiera a scacchi. I piazzamenti nella top-three sono stati raccolti da quattro uomini diversi. Valentino Rossi è arrivato 3° nel 2015 e 2° nel 2017. Andrea Dovizioso si è classificato 3° nel 2014 e 2° nel 2015. Andrea Iannone ha concluso 3° sia nel 2016 che nel 2018. Francesco Bagnaia si è attestato al 3° posto nel 2021.

20.45 Austin è autentico feudo di Marc Marquez, che vi ha vinto 7 delle 8 gare disputate (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021)! Il fuoriclasse di Cervera ha mancato l’appuntamento con il successo solo nel 2019, anno in cui è caduto lasciando via libera ad Alex Rins. Questo significa che i piloti spagnoli sinora hanno primeggiato in tutti gli 8 Gran Premi delle Americhe disputati nella storia! L’ovvia conseguenza di quanto esposto è che, dal punto di vista delle marche, le affermazioni siano andate a Honda (7) e Suzuki (1).

20.42 Il GP delle Americhe nasce nel 2013 subito dopo il completamento del Circuit of the Americas. Il modernissimo impianto, concepito dall’onnipresente architetto tedesco Hermann Tilke, si impone immediatamente come presenza fissa nel calendario del Motomondiale, dovendo alzare bandiera bianca solo nel 2020 a causa della Pandemia di Covid-19.

20.41 Domenica 10 aprile si disputerà infatti il Gran Premio delle Americhe, come d’abitudine andrà in scena sul tracciato di Austin, in Texas. L’appuntamento non va confuso con il GP degli Stati Uniti, tenutosi in passato a Daytona e Laguna Seca. I due eventi sono separati e non vengono assimilati in alcun modo.

20.33 La classifica delle FP1:

1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’04.007 14 14 346.1

2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’04.015 15 15 0.008 0.008 341.7

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’04.437 16 18 0.430 0.422 350.6

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’04.450 14 17 0.443 0.013 336.4

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’04.469 6 17 0.462 0.019 346.1

6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’04.581 13 15 0.574 0.112 342.8

7 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’04.594 12 15 0.587 0.013 346.1

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’04.686 14 16 0.679 0.092 343.9

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’04.744 14 18 0.737 0.058 345.0

10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 2’04.893 16 17 0.886 0.149 343.9

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’04.900 12 16 0.893 0.007 342.8

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.983 17 17 0.976 0.083 347.2

13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’05.003 16 17 0.996 0.020 341.7

14 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 2’05.050 15 16 1.043 0.047 340.6

15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’05.146 8 18 1.139 0.096 346.1

16 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’05.177 16 17 1.170 0.031 339.6

17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’05.287 14 14 1.280 0.110 334.3

18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’05.324 8 15 1.317 0.037 339.6

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’05.326 13 14 1.319 0.002 340.6

20 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’05.386 16 16 1.379 0.060 343.9

21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’05.672 14 15 1.665 0.286 341.7

22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’06.198 16 16 2.191 0.526 342.8

23 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’06.445 14 15 2.438 0.247 337.5

24 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’06.497 14 16 2.490 0.052 338.5

20.30 Ben ritrovati amici di OA Sport. Dalle 21.10 seguiremo le FP2 del GP delle Americhe 2022 di MotoGP.

17.47 In attesa delle simulazioni di qualifica in FP2, resta attardato Pecco Bagnaia (13°) con la Ducati.

17.44 Segnali molto incoraggianti sul passo per Alex Rins su Suzuki e per Maverick Vinales su Aprilia. Buoni segnali anche per Miller con la Ducati e per Quartararo con la Yamaha, mentre Marc Marquez si è dimostrato competitivo ma non ancora superiore alla concorrenza.

17.42 Di seguito la top10 delle FP1 per la MotoGP ad Austin:

1 42 A. RINS 2:04.007 2 12 M. VIÑALES +0.008 3 43 J. MILLER +0.430 4 20 F. QUARTARARO +0.443 5 93 M. MARQUEZ +0.462 6 44 P. ESPARGARO +0.574 7 23 E. BASTIANINI +0.587 8 41 A. ESPARGARO +0.679 9 30 T. NAKAGAMI +0.737 10 5 J. ZARCO +0.886

17.40 BANDIERA A SCACCHI!!! Rins migliora ancora in 2’04″007, ma Vinales vola con l’Aprilia ed è 2° a soli 8 millesimi dalla vetta! 3° Miller a quattro decimi, poi Quartararo e Marc Marquez. 7° Bastianini, 13° Bagnaia a 1″.

17.39 Ultimo minuto prima della bandiera a scacchi! Rins lima ancora qualche centesimo al suo miglior tempo e ferma il cronometro in 2’04″073, mettendo in mostra un gran passo con la Suzuki.

17.38 Rins vola!!! Suzuki al comando in 2’04″168 con due decimi di margine su Vinales, Miller e Quartararo. 5° Marc Marquez.

17.36 Finalmente un acuto di Enea Bastianini!!! 5° tempo per il giovane romagnolo della Ducati, che si porta a soli due decimi dal miglior tempo di Vinales.

17.35 Ottimo passo in questa fase per Rins e Quartararo, che girano in 2’04″4 inserendosi tra l’Aprilia di Vinales e la Honda di Marquez in classifica.

17.34 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 12 M. VIÑALES 2:04.373 2 93 M. MARQUEZ +0.096 3 20 F. QUARTARARO +0.190 4 30 T. NAKAGAMI +0.371 5 42 A. RINS +0.408 6 36 J. MIR +0.527 7 43 J. MILLER +0.548 8 41 A. ESPARGARO +0.583 9 44 P. ESPARGARO +0.738 10 73 A. MARQUEZ +0.773

17.32 Ultimi 8 minuti del turno. Cambia la classifica alle spalle di Vinales e Marquez, con Quartararo che sale al 3° posto davanti a Nakagami, Rins, Mir, Miller e Aleix Espargarò.

17.30 Super Vinales!!! Miglior tempo in 2’04″373 per lo spagnolo dell’Aprilia, che precede Marquez di 96 millesimi! Gomma media usata al posteriore per l’ex centauro Yamaha…

17.27 Tempo molto interessante di Marquez, che taglia il traguardo in 2’04″8 girando da solo e con gomme usate. Attenzione anche all’Aprilia di Maverick Vinales, che sta spingendo molto forte nei primi settori.

17.25 Primo squillo del venerdì per Jorge Martin, 7° con la Ducati Pramac in 2’05″3 con un gap di otto decimi dal miglior crono assoluto di Marquez.

17.23 Marc Marquez è impegnato nel secondo run di giornata con le gomme usate in precedenza, senza riuscire a migliorare. Aleix Espargarò guadagna qualche posizione ed è 11° con l’Aprilia in 2’05″6.

17.20 Problema tecnico per la Suzuki di Rins! Il catalano deve rientrare ai box a bassa velocità. Molto bene Andrea Dovizioso per il momento, 7° con la Yamaha del Team WithU.

17.18 Da registrare in questa fase le difficoltà delle KTM (la migliore è 14ma con Brad Binder) e del leader iridato Aleix Espargarò, 16° con l’Aprilia.

17.17 Mir nel frattempo entra nella top10 provvisoria con la Suzuki in 2’05″6, portandosi in ottava posizione a 1″1 dal miglior tempo di Marquez.

17.16 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 93 M. MARQUEZ 2:04.469 2 20 F. QUARTARARO +0.247 3 12 M. VIÑALES +0.362 4 42 A. RINS +0.494 5 73 A. MARQUEZ +0.677 6 43 J. MILLER +0.808 7 5 J. ZARCO +1.084 8 30 T. NAKAGAMI +1.145 9 63 F. BAGNAIA +1.204 10 21 F. MORBIDELLI +1.226

17.14 Finalmente un buon passo avanti di Bagnaia! Nono tempo in 2’05″6 per il ducatista, che si porta a 1″2 dal leader Marc Marquez quando mancano 26 minuti al termine delle FP1.

17.12 Quartararo e Vinales si migliorano e si avvicinano a Marquez, scavalcando in classifica la Suzuki di Rins ed inserendosi rispettivamente in seconda e terza piazza. Ancora molto lontano Pecco Bagnaia, 15° a 2″ dalla vetta.

17.10 Marc Marquez è tornato! Questa volta lo spagnolo della Honda completa un giro pulito e vola al comando in 2’04″4, rifilando mezzo secondo alla Suzuki di Rins e quasi sette decimi alla Yamaha di Quartararo.

17.08 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 20 F. QUARTARARO 2:05.624 2 73 A. MARQUEZ +0.077 3 43 J. MILLER +0.117 4 5 J. ZARCO +0.294 5 36 J. MIR +0.440 6 41 A. ESPARGARO +0.511 7 21 F. MORBIDELLI +0.610 8 89 J. MARTIN +0.634 9 23 E. BASTIANINI +0.689 10 12 M. VIÑALES +1.145

17.05 Marc Marquez batte un colpo e ferma il cronometro in 2’05″0, ma il suo tempo viene cancellato per aver superato i limiti della pista. Primi segnali incoraggianti comunque per l’otto volte iridato della Honda.

17.03 Tempi ancora poco indicativi in questa fase. Al momento Alex Marquez detta il passo in 2’06″9 davanti a Zarco e alle Suzuki di Mir e Rins. Lontano Bagnaia, 19°.

17.01 Miller è il più rapido al termine del primo giro lanciato in 2’08″2 davanti alle Suzuki di Rins e Mir. Comincia in salita il weekend di Pol Espargarò, protagonista di una caduta senza conseguenze con la Honda.

17.00 Tutti i piloti in pista montano la gomma soft all’anteriore e la media al posteriore, ad eccezione di un Brad Binder che opta per la hard dietro sulla KTM.

16.58 Ricordiamo che il record della pista (pre-riasfaltatura) per la MotoGP appartiene a Marc Marquez in 2’02″135, mentre il giro più veloce in gara è stato siglato sempre dal fuoriclasse di Cervera in 2’03″575.

16.55 SEMAFORO VERDE!!! Primi 45 minuti di attività in pista per la top class al COTA.

16.53 Ormai ci siamo! A breve tutti in pista ad Austin per la prima sessione di libere della MotoGP!

16.51 Tra i possibili candidati ad un posto sul podio possiamo indicare anche la Yamaha di Fabio Quartararo (2° l’anno scorso ad Austin), le Suzuki, le KTM ufficiali e la Honda di Pol Espargarò.

16.49 Grande curiosità per vedere all’opera la pattuglia Ducati, con Jorge Martin reduce da un ottimo weekend in Argentina e con un Francesco Bagnaia che va a caccia del primo podio della stagione. Anche Jack Miller può ben figurare sui saliscendi texani, soprattutto in qualifica.

16.46 L’Aprilia si presenta in Texas al comando del campionato dopo il trionfo di Aleix Espargarò in Argentina, anche se la casa di Noale potrebbe essere costretta a limitare i danni in questa tre-giorni su un tracciato sulla carta abbastanza sfavorevole (l’assenza di buche può però cambiare drasticamente lo scenario).

16.42 Uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione questo weekend rispetto al passato è la nuova riasfaltatura (soprattutto nello Snake del primo settore) effettuata dagli organizzatori del COTA dopo il GP del 2021, in cui i piloti dovettero girare su una pista piena di buche e di avvallamenti.

16.38 Di seguito la classifica generale del Mondiale MotoGP 2022 dopo le prime tre tappe della stagione:

1. Aleix Espargarò (Aprilia) 45

2. Brad Binder (KTM) 38

3. Enea Bastianini (Ducati) 36

3. Alex Rins (Suzuki) 36

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 35

6. Joan Mir (Suzuki) 33

7. Miguel Oliveira (KTM) 28

8. Johann Zarco (Ducati) 24

9. Pol Espargarò (Honda) 20

9. Jorge Martin (Ducati) 20

11. Jack Miller (Ducati) 15

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 14

13. Maverick Vinales (Aprilia) 13

14. Francesco Bagnaia (Ducati) 12

15. Marc Marquez (Honda) 11

16. Takaaki Nakagami (Honda) 10

16. Luca Marini (Ducati) 10

18. Marco Bezzecchi (Ducati) 7

19. Darryn Binder (Yamaha) 6

20. Alex Marquez (Honda) 4

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2

22. Remy Gardner (KTM) 1

16.34 Fari puntati questo fine settimana in Texas su Marc Marquez, che torna a gareggiare dopo aver saltato le ultime due gare in seguito ad un nuovo episodio di diplopia emerso a causa della bruttissima caduta di cui si è reso protagonista nel warm-up di Mandalika.

16.30 I piazzamenti azzurri nella top3 sono stati raccolti da quattro uomini diversi. Valentino Rossi è arrivato 3° nel 2015 e 2° nel 2017. Andrea Dovizioso si è classificato 3° nel 2014 e 2° nel 2015. Andrea Iannone ha concluso 3° sia nel 2016 che nel 2018. Francesco Bagnaia si è attestato al 3° posto nel 2021.

16.26 Questo significa che i piloti spagnoli sinora hanno primeggiato in tutti gli 8 Gran Premi delle Americhe disputati nella storia. I podi dei centauri italiani sono 7, ma ovviamente sinora nessun rappresentante del Bel Paese è ancora riuscito a passare per primo sotto la bandiera a scacchi.

16.23 Austin è autentico feudo di Marc Marquez, che vi ha vinto 7 delle 8 gare disputate (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021)! Il fuoriclasse di Cervera ha mancato l’appuntamento con il successo solo nel 2019, anno in cui è caduto lasciando via libera ad Alex Rins.

16.19 Il circus delle due ruote va di scena al COTA di Austin per l’ultimo appuntamento extra-europeo prima di cominciare il lungo tour de force (12 GP in meno di cinque mesi) nel Vecchio Continente.

16.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2022, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP delle Americhe, quarto round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Austin, in Texas, i piloti e i team lavoreranno duro per trovare la giusta messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Si prospetta una prima giornata molto intensa dal momento che nessuno dei primattori in pista vorrà perdere troppo tempo, visto il contesto assai livellato.

Si è reduci dall’appuntamento di Termas de Rio Hondo, in Argentina, dove a sorpresa l’Aprilia e lo spagnolo Aleix Espargaró si sono regalati qualcosa di speciale: prima vittoria in top-class e vetta della classifica generale. A cuor leggero e con la voglia di continuare a stupire, l’iberico spingerà la moto di Noale a caccia di nuovi risultati rilevanti, consapevole però che potrebbe esserci la risposta delle squadre più accreditate.

Il riferimento è a Ducati, Yamaha e Honda che per vari motivi non possono essere soddisfatte del proprio avvio di stagione. La Casa di Borgo Panigale, specie per i problemi emersi nel team ufficiale, ha faticato a trovare la quadra con la nuova GP22, moto molto spinta dal punto di vista tecnico, ma non semplice da settare. Ne sa qualcosa Francesco Bagnaia, decisamente in difficoltà nel corso delle prime tre apparizioni stagionali, e forse sulla via giusta solo dopo l’ultimo GP in Argentina. Il quinto posto, a detta di “Pecco”, può essere la svolta. Staremo a vedere.

Per quanto riguarda le due squadre nipponiche, a Iwata devono fare qualcosa per mettere nelle condizioni il francese Fabio Quartararo di lottare davvero per il titolo. Il campione del mondo 2021 si è trovato in una condizione molto precaria a Termas de Rio Hondo e le ragioni sono imprecisate, vedremo se ad Austin andrà meglio. Da questo punto di vista se lo augurano anche Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. Honda, invece, che ritroverà Marc Marquez, tornato alle gare dopo lo stop precauzionale posteriore all’incidente di Mandalika (Indonesia). L’iberico torna in uno dei luoghi di caccia preferiti, citando le sette vittorie e le sette pole-position in Texas. Scopriremo quindi la sua condizione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP delle Americhe, quarto round del Mondiale 2022 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 16.55 italiane per la FP1, mentre la seconda sessione è prevista dalle 21.10 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse