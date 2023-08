MotoGP, GP Americhe 2022: numeri, statistiche, curiosità. Nessun italiano ha ancora vinto in top class ad Austin

Nel weekend il Motomondiale toccherà il terzo continente diverso in quattro gare! Dopo l’Asia e il Sudamerica, è ora il turno del Nord America. Domenica 10 aprile si disputerà infatti il Gran Premio delle Americhe, come d’abitudine andrà in scena sul tracciato di Austin, in Texas. L’appuntamento non va confuso con il GP degli Stati Uniti, tenutosi in passato a Daytona e Laguna Seca. I due eventi sono separati e non vengono assimilati in alcun modo.

Il GP delle Americhe nasce nel 2013 subito dopo il completamento del Circuit of the Americas. Il modernissimo impianto, concepito dall’onnipresente architetto tedesco Hermann Tilke, si impone immediatamente come presenza fissa nel calendario del Motomondiale, dovendo alzare bandiera bianca solo nel 2020 a causa della Pandemia di Covid-19.

MOTOGP

Austin è autentico feudo di Marc Marquez, che vi ha vinto 7 delle 8 gare disputate (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021)! Il fuoriclasse di Cervera ha mancato l’appuntamento con il successo solo nel 2019, anno in cui è caduto lasciando via libera ad Alex Rins. Questo significa che i piloti spagnoli sinora hanno primeggiato in tutti gli 8 Gran Premi delle Americhe disputati nella storia! L’ovvia conseguenza di quanto esposto è che, dal punto di vista delle marche, le affermazioni siano andate a Honda (7) e Suzuki (1).

I podi dei centauri italiani sono 7, ma ovviamente sinora nessun rappresentante del Bel Paese è ancora riuscito a passare per primo sotto la bandiera a scacchi. I piazzamenti nella top-three sono stati raccolti da quattro uomini diversi. Valentino Rossi è arrivato 3° nel 2015 e 2° nel 2017. Andrea Dovizioso si è classificato 3° nel 2014 e 2° nel 2015. Andrea Iannone ha concluso 3° sia nel 2016 che nel 2018. Francesco Bagnaia si è attestato al 3° posto nel 2021.

MOTO2

La categoria cadetta non ha mai visto nessuno bissare una propria affermazione, come testimoniato dall’albo d’oro. Si contano, nel corso degli anni, due successi italiani, curiosamente di centauri che, al termine della stagione, si sono laureati Campioni del Mondo.

2013 – TEROL Nicolas [SPA]

2014 – VIÑALES Maverick [SPA]

2015 – LOWES Sam [GBR]

2016 – RINS Alex [SPA]

2017 – MORBIDELLI Franco [ITA]

2018 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2019 – LÜTHI Thomas [SUI]

2021 – FERNANDEZ Raul [SPA]

MOTO3

In Moto3, a differenza della classe superiore, c’è invece un pilota riuscito a ripetersi. Si tratta, peraltro, di un italiano, ovvero di Romano Fenati, impostosi nel 2016 e nel 2017.

2013 – RINS Alex [SPA]

2014 – MILLER Jack [AUS]

2015 – KENT Danny [GBR]

2016 – FENATI Romano [ITA]

2017 – FENATI Romano [ITA]

2018 – MARTIN Jorge [SPA]

2019 – CANET Aròn [SPA]

2021 – GUEVARA Izan [SPA]

Foto: MotoGPpress.com