Moto2, Cameron Beaubier in pole a Austin col record della pista. Che reazione Vietti! 4° Arbolino

Cameron Beaubier si conferma un grandissimo specialista del COTA di Austin e conquista una fantastica pole position per il Gran Premio delle Americhe 2022, quarto appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Si tratta della prima partenza al palo della carriera nel Motomondiale per il 29enne padrone di casa statunitense, che domani proverà a regalare al pubblico texano un grande risultato anche in gara dopo aver siglato il nuovo record del circuito per la categoria intermedia in 2’08″751.

Reazione d’orgoglio da campione per Celestino Vietti, capace di trovare finalmente un buon feeling con la sua Kalex proprio in qualifica dopo aver faticato tantissimo nelle prove libere (specialmente nel T1), centrando un secondo posto estremamente significativo in vista della corsa di domani a 340 millesimi dal crono del pole-man.

Il leader del campionato ha preceduto dunque tutti i suoi avversari diretti per il titolo, a partire dallo spagnolo Aron Canet che si è dovuto accontentare di una deludente terza piazza a causa di una caduta nel finale di Q2 con 532 millesimi di gap dalla vetta.

Italia presente anche in seconda fila grazie a Tony Arbolino, bravissimo ad agguantare il quarto posto (a pochi centesimi dalla top3) all’ultimo tentativo utile dopo essere scivolato all’inizio della sessione decisiva. A seguire troviamo in classifica lo spagnolo Albert Arenas (5° a 0.607 dalla testa), il britannico Jake Dixon (6° a 0.683) e gli iberici Jorge Navarro (7° a 0.711) e Fermin Aldeguer (8° a 0.863). Completano la top10 Sam Lowes ed il campione del mondo Moto3 in carica Pedro Acosta.

Eliminati purtroppo in Q1 e costretti quindi a rimontare domani dal fondo della griglia tutti gli altri italiani: 21° Romano Fenati, 25° Lorenzo Dalla Porta, 26° Alessandro Zaccone, 27° Niccolò Antonelli e 29° Simone Corsi (caduto a inizio sessione).

RISULTATI QUALIFICHE GP AMERICHE 2022 MOTO2

1 6 C. BEAUBIER 2:08.751 2 13 C. VIETTI +0.340 3 40 A. CANET +0.532 4 14 T. ARBOLINO +0.578 5 75 A. ARENAS +0.607 6 96 J. DIXON +0.683 7 9 J. NAVARRO +0.711 8 54 F. ALDEGUER +0.863 9 22 S. LOWES +1.149 10 51 P. ACOSTA +1.174

Credit: MotoGP.com Press