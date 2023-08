MotoGP oggi, GP Americhe 2022: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky, diretta TV8

Oggi, sabato 9 aprile, andranno in scena le ultime prove libere prima delle qualifiche del GP delle Americhe, quarto round del Mondiale 2022 di MotoGP. Nella classe regina il risultato finale sarà particolarmente incerto in un contesto assai livellato in cui non vi è alcun dominatore al momento.

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DELLA MOTOGP ALLE 16.55, 20.30 e 21.10

Sul tracciato di Austin ci si aspetta un confronto molto serrato tra i centauri in pista, su un circuito molto tecnico e difficile da interpretare. Ricordando quanto accaduto in Argentina, lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaró cercherà di replicare il proprio rendimento, ma c’è da aspettarsi la reazione dei top-team.

Il riferimento è a Ducati, Honda e Yamaha che per motivi diversi non sono riusciti a trovare la quadra. La Rossa, nel team ufficiale, confida nella risalita di Francesco Bagnaia e magari nell’effetto sorpresa di Enea Bastianini con il Gresini Racing. La squadra di Tokyo avrà nuovamente a disposizione Marc Marquez, costretto a saltare il GP di Indonesia e l’intero fine-settimana di Termas de Rio Hondo per la diplopia. Lo spagnolo riprende a gareggiare su di un tracciato che storicamente è stato molto favorevole: 7 pole-position e 7 vittorie.

E poi la scuderia di Iwata, che con il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo bisognoso di un supporto più incisivo. Lo stesso che chiedono Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso.

Di seguito il programma di oggi e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP AMERICHE 2022

SABATO 9 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.00-16.40, Moto2, Prove libere 3

Ore 16.55-17.40, Moto GP, Prove libere 3

Ore 17.55-18.35, Moto3, Prove libere 3

Ore 19.35-19.50, Moto2, Qualifica 1

Ore 20.00-20.15, Moto2, Qualifica 2

Ore 20.30-21.00, Moto GP, Prove libere 4

Ore 21.10-21.25, Moto GP, Qualifica 1

Ore 21.35-21.50, Moto GP, Qualifica 2

Ore 22.10-22.25, Moto3, Qualifica 1

Ore 22.35-22.50, Moto3, Qualifica 2

PROGRAMMA GP AMERICHE 2022 IN TV

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche e le gare di tutte le classi. Il Gran Premio delle Americhe è infatti uno dei cinque prescelti per essere proposto in chiaro. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere (eccezion fatta per la quarta sessione della MotoGP) e dei warm-up

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale dell’intero evento di Austin, comprese quindi prove libere, qualifiche, warm-up e gare di ogni classe. Anche Sky Sport Uno (201) potrà proporre la medesima programmazione.

STREAMING – L’appuntamento texano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NowTV. Infine non bisogna dimenticare come la differita delle gare sarà disponibile anche sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale del GP delle Americhe, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

Foto: LaPresse